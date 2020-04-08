так ввели РЕКОМЕНДАЦИИ и все .... которые ничем не грозят
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:44
так ввели РЕКОМЕНДАЦИИ и все .... которые ничем не грозят
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:49
а де цей рицар плащу і кинджалу був тиждень-два-три тому? робили вигляд що все пучком, щоб порт миколаївський якнайдовше міг працювати?
Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:53
Оба могут быть правы. Главврач оперирует данными только по своей больнице. Наплыв туда в январе-марте 2020 объясняется испугом от появления страшной инфекции - коронавируса. В 2018-2019 о нем и не знали, могли лечить пневмонию в других больницах или вообще на дому.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:08
А, так вот о каких "рекомендациях" шла речь:
Это рекомендации комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, и они предназначены не для населения, а местным властям - именно местные власти принимают окончательное решение, применять рекомендованные ограничения или нет.
Нас с Вами это вообще не касается до тех пор, пока местные власти (или центральная исполнительная власть) не выдали соответствующего распоряжения.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:21
Турецкие официальные лица заявили, что Турция добилась значительных успехов в лечении пациентов с коронавирусами на ранних стадиях заболевания спорным препаратом против малярии гидроксихлорохином.
«Турция накопила миллион единиц из них до того, как в стране появился первый случай заболевания», - заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа во вторник вечером в прямом эфире, не указав название препарата.
Высокопоставленный турецкий чиновник со знанием запасов сказал «Ближнему Востоку», что это был гидроксихлорохин и что он продавался под торговой маркой Plaquenil.
«Мы считаем, что начало раннего лечения [этим препаратом] сыграло большую роль в снижении уровня легочной инфекции среди пациентов», - сказал он.
|