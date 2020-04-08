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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 866867868869 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 162 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 18 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 20% 33 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 8 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 25 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 8 Найманий працівник, втратив роботу 4% 7 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 29 Всього голосів : 162 Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:44 flyman написав: yama написав: у Львові НЕ ввели комендантську годину !!! у Львовіввели комендантську годину !!!

істчо нє вєчор істчо нє вєчор

так ввели РЕКОМЕНДАЦИИ и все .... которые ничем не грозят так ввели РЕКОМЕНДАЦИИ и все .... которые ничем не грозят https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?

Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются . yama Повідомлень: 2178 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4131 раз. Подякували: 423 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:49 varlo написав: Начальник областного управления СБУ Николаевщины Виталий Герсак заявил, что в Николаевском лобораторном центре МОЗ проводили исследования на коронавирус с нарушениями и теперь всем людям с подозрением на заболевание нужно делать анализы заново.

https://censor.net.ua/news/3188252/testy_na_koronavirus_v_nikolaeve_delali_s_narusheniyami_glava_sbu_nikolaevschiny_gersak Начальник областного управления СБУ Николаевщины Виталий Герсак заявил, что в Николаевском лобораторном центре МОЗ проводили исследования на коронавирус с нарушениями и теперь всем людям с подозрением на заболевание нужно делать анализы заново.



а де цей рицар плащу і кинджалу був тиждень-два-три тому? робили вигляд що все пучком, щоб порт миколаївський якнайдовше міг працювати? а де цей рицар плащу і кинджалу був тиждень-два-три тому? робили вигляд що все пучком, щоб порт миколаївський якнайдовше міг працювати? wild.tomcat Повідомлень: 903 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:53 Civis написав: Ну вот, мэр Николаева говорил, что всё пучком, а главврач областной инфекционки "прозрела" после ревизии из Киева:



За январь-март 2020 года в Николаевскую областную инфекционную больницу госпитализировали 56 человек с пневмонией, что в 18 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом главврач Светлана Федорова сообщила на сессии Николаевского областного совета, пишет местное издание "НикВести".

Медик отметила, что в январе - марте 2018 года в больнице с пневмонией было 2 пациента. За такой же период 2019 года в инфекционную больницу поступили 3 таких пациента. За аналогичный период в 2020 году в больницу поступили 56 больных пневмонией.



И кому верить? Ну вот, мэр Николаева говорил, что всё пучком, а главврач областной инфекционки "прозрела" после ревизии из Киева:И кому верить?



Оба могут быть правы. Главврач оперирует данными только по своей больнице. Наплыв туда в январе-марте 2020 объясняется испугом от появления страшной инфекции - коронавируса. В 2018-2019 о нем и не знали, могли лечить пневмонию в других больницах или вообще на дому. Оба могут быть правы. Главврач оперирует данными только по своей больнице. Наплыв туда в январе-марте 2020 объясняется испугом от появления страшной инфекции - коронавируса. В 2018-2019 о нем и не знали, могли лечить пневмонию в других больницах или вообще на дому. fler

Повідомлень: 1543 З нами з: 07.08.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 416 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:08 yama написав: так ввели РЕКОМЕНДАЦИИ и все .... которые ничем не грозят так ввели РЕКОМЕНДАЦИИ и все .... которые ничем не грозят



А, так вот о каких "рекомендациях" шла речь:



yama написав: Чем грозит гражданину наружение РЕКОМЕНДАЦИИ ? кроме заражения само собой ? Чем грозит гражданину наружение РЕКОМЕНДАЦИИ ? кроме заражения само собой ?



Это рекомендации комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, и они предназначены не для населения, а местным властям - именно местные власти принимают окончательное решение, применять рекомендованные ограничения или нет.



Нас с Вами это вообще не касается до тех пор, пока местные власти (или центральная исполнительная власть) не выдали соответствующего распоряжения. А, так вот о каких "рекомендациях" шла речь:Это рекомендации комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, и они предназначены не для населения, а местным властям - именно местные власти принимают окончательное решение, применять рекомендованные ограничения или нет.Нас с Вами это вообще не касается до тех пор, пока местные власти (или центральная исполнительная власть) не выдали соответствующего распоряжения. Civis Повідомлень: 150 З нами з: 08.03.15 Подякував: 41 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:21



«Турция накопила миллион единиц из них до того, как в стране появился первый случай заболевания», - заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа во вторник вечером в прямом эфире, не указав название препарата.



Высокопоставленный турецкий чиновник со знанием запасов сказал «Ближнему Востоку», что это был гидроксихлорохин и что он продавался под торговой маркой Plaquenil.

«Мы считаем, что начало раннего лечения [этим препаратом] сыграло большую роль в снижении уровня легочной инфекции среди пациентов», - сказал он.

https://www.middleeasteye.net/news/coro ... t-progress Турецкие официальные лица заявили, что Турция добилась значительных успехов в лечении пациентов с коронавирусами на ранних стадиях заболевания спорным препаратом против малярии гидроксихлорохином.«Турция накопила миллион единиц из них до того, как в стране появился первый случай заболевания», - заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа во вторник вечером в прямом эфире, не указав название препарата.Высокопоставленный турецкий чиновник со знанием запасов сказал «Ближнему Востоку», что это был гидроксихлорохин и что он продавался под торговой маркой Plaquenil.«Мы считаем, что начало раннего лечения [этим препаратом] сыграло большую роль в снижении уровня легочной инфекции среди пациентов», - сказал он. vladislavlvov

Повідомлень: 2302 З нами з: 02.03.07 Подякував: 124 раз. Подякували: 417 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 866867868869 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6908 1540707

ЛОБ П'ят 10 кві, 2020 11:15