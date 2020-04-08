так ввели РЕКОМЕНДАЦИИ и все .... которые ничем не грозят
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:44
так ввели РЕКОМЕНДАЦИИ и все .... которые ничем не грозят
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:49
а де цей рицар плащу і кинджалу був тиждень-два-три тому? робили вигляд що все пучком, щоб порт миколаївський якнайдовше міг працювати?
Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:53
Оба могут быть правы. Главврач оперирует данными только по своей больнице. Наплыв туда в январе-марте 2020 объясняется испугом от появления страшной инфекции - коронавируса. В 2018-2019 о нем и не знали, могли лечить пневмонию в других больницах или вообще на дому.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:08
А, так вот о каких "рекомендациях" шла речь:
Это рекомендации комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, и они предназначены не для населения, а местным властям - именно местные власти принимают окончательное решение, применять рекомендованные ограничения или нет.
Нас с Вами это вообще не касается до тех пор, пока местные власти (или центральная исполнительная власть) не выдали соответствующего распоряжения.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:21
Турецкие официальные лица заявили, что Турция добилась значительных успехов в лечении пациентов с коронавирусами на ранних стадиях заболевания спорным препаратом против малярии гидроксихлорохином.
«Турция накопила миллион единиц из них до того, как в стране появился первый случай заболевания», - заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа во вторник вечером в прямом эфире, не указав название препарата.
Высокопоставленный турецкий чиновник со знанием запасов сказал «Ближнему Востоку», что это был гидроксихлорохин и что он продавался под торговой маркой Plaquenil.
«Мы считаем, что начало раннего лечения [этим препаратом] сыграло большую роль в снижении уровня легочной инфекции среди пациентов», - сказал он.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Сейчас с сыном шли по улице из магазина, я был в маске, сын без, подошел патруль нацгвардии с вопросом почему он без маски, сурово подождали пока возьмет из сумки и наденет.
Правда штрафом не грозили, все корректно.
Потом патруль подошел в ближайший скверик и шуганул всех со скамеек, но тоже не штрафовали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В соседнем Приднестровье закрыли полностью для посещения все церкви и кладбища, кроме текущих похорон.
Кстати там жестко, штрафы лепят без остановки, правда там гораздо меньше 17000 грн, но все равно накладно.
Одесская полиция прокомментировала визит Труханова и Агафангела в парк Шевченко. Парки, оказывается, "транзитная зона". То есть праздно шататься нельзя, а идти через парковую территорию куда-то в другое место можно.
Мэрия Одессы отказалась вводить комендантский час на выходные по рекомендации губернатора.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:17
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:20
хорошая передача, хоть и недельной давности
карантин или нет? и другое
с 4мин
пс. все, кому "много смотреть", "дайте раскладку " - не смотрите
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