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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 867868869870>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 162
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
33
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:44

  flyman написав:
  yama написав:у Львові НЕ ввели комендантську годину !!!

істчо нє вєчор

так ввели РЕКОМЕНДАЦИИ и все .... которые ничем не грозят
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:49

  varlo написав:Начальник областного управления СБУ Николаевщины Виталий Герсак заявил, что в Николаевском лобораторном центре МОЗ проводили исследования на коронавирус с нарушениями и теперь всем людям с подозрением на заболевание нужно делать анализы заново.
https://censor.net.ua/news/3188252/testy_na_koronavirus_v_nikolaeve_delali_s_narusheniyami_glava_sbu_nikolaevschiny_gersak


а де цей рицар плащу і кинджалу був тиждень-два-три тому? робили вигляд що все пучком, щоб порт миколаївський якнайдовше міг працювати?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:53

  Civis написав:Ну вот, мэр Николаева говорил, что всё пучком, а главврач областной инфекционки "прозрела" после ревизии из Киева:

За январь-март 2020 года в Николаевскую областную инфекционную больницу госпитализировали 56 человек с пневмонией, что в 18 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом главврач Светлана Федорова сообщила на сессии Николаевского областного совета, пишет местное издание "НикВести".
Медик отметила, что в январе - марте 2018 года в больнице с пневмонией было 2 пациента. За такой же период 2019 года в инфекционную больницу поступили 3 таких пациента. За аналогичный период в 2020 году в больницу поступили 56 больных пневмонией.


И кому верить?


Оба могут быть правы. Главврач оперирует данными только по своей больнице. Наплыв туда в январе-марте 2020 объясняется испугом от появления страшной инфекции - коронавируса. В 2018-2019 о нем и не знали, могли лечить пневмонию в других больницах или вообще на дому.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:08

  yama написав:так ввели РЕКОМЕНДАЦИИ и все .... которые ничем не грозят


А, так вот о каких "рекомендациях" шла речь:

  yama написав:Чем грозит гражданину наружение РЕКОМЕНДАЦИИ ? кроме заражения само собой ?


Это рекомендации комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, и они предназначены не для населения, а местным властям - именно местные власти принимают окончательное решение, применять рекомендованные ограничения или нет.

Нас с Вами это вообще не касается до тех пор, пока местные власти (или центральная исполнительная власть) не выдали соответствующего распоряжения.
Civis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:21

Турецкие официальные лица заявили, что Турция добилась значительных успехов в лечении пациентов с коронавирусами на ранних стадиях заболевания спорным препаратом против малярии гидроксихлорохином.

«Турция накопила миллион единиц из них до того, как в стране появился первый случай заболевания», - заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа во вторник вечером в прямом эфире, не указав название препарата.

Высокопоставленный турецкий чиновник со знанием запасов сказал «Ближнему Востоку», что это был гидроксихлорохин и что он продавался под торговой маркой Plaquenil.
«Мы считаем, что начало раннего лечения [этим препаратом] сыграло большую роль в снижении уровня легочной инфекции среди пациентов», - сказал он.
https://www.middleeasteye.net/news/coro ... t-progress
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  flyman написав:
  yama написав:у Львові НЕ ввели комендантську годину !!!

істчо нє вєчор

так ввели РЕКОМЕНДАЦИИ и все .... которые ничем не грозят


Сейчас с сыном шли по улице из магазина, я был в маске, сын без, подошел патруль нацгвардии с вопросом почему он без маски, сурово подождали пока возьмет из сумки и наденет.
Правда штрафом не грозили, все корректно.
Потом патруль подошел в ближайший скверик и шуганул всех со скамеек, но тоже не штрафовали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В соседнем Приднестровье закрыли полностью для посещения все церкви и кладбища, кроме текущих похорон.
Кстати там жестко, штрафы лепят без остановки, правда там гораздо меньше 17000 грн, но все равно накладно.

Одесская полиция прокомментировала визит Труханова и Агафангела в парк Шевченко. Парки, оказывается, "транзитная зона". То есть праздно шататься нельзя, а идти через парковую территорию куда-то в другое место можно.

⁠Мэрия Одессы отказалась вводить комендантский час на выходные по рекомендации губернатора.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:17

  edvardd написав:
  freeze написав:
  varlo написав:Препарат Ивермектин


Кстати это не просто какой-то препарат из десятков тысяч каких-то.
За разработку ивермектина в 2015 году была присуждена авторам Нобелевская премия по медицине.
.....

вы всё таки почитайте побочку, а не на слово верьте...

Побочные действия вещества Ивермектин
Наиболее частые нежелательные реакции, такие как чувство жжения, раздражение кожи, зуд и сухость кожи, были отмечены менее чем у 1% пациентов, получавших лечение ивермектином при проведении клинических исследований.

Со стороны кожи и подкожных тканей: часто (≥1/10) — чувство жжения кожи; нечасто (≥1/1000, <1/100) — раздражение кожи, зуд, сухость кожи; частота неизвестна — контактный дерматит, аллергические реакции.

Как правило, данные реакции носят легкий или умеренный характер и обычно ослабевают при продолжении терапии.

Значительных различий в профиле безопасности у пациентов в возрасте от 18 до 65 лет и старше отмечено не было.

https://pda.rlsnet.ru/mnn_index_id_6732.htm#pobochnye-dejstviya--veshhestva-ivermektin
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:20

хорошая передача, хоть и недельной давности
карантин или нет? и другое
с 4мин
https://www.youtube.com/watch?v=zkoXXvfxth8

пс. все, кому "много смотреть", "дайте раскладку " - не смотрите
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