Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:49

В соседнем Приднестровье закрыли полностью для посещения все церкви и кладбища, кроме текущих похорон.

Кстати там жестко, штрафы лепят без остановки, правда там гораздо меньше 17000 грн, но все равно накладно.



Одесская полиция прокомментировала визит Труханова и Агафангела в парк Шевченко. Парки, оказывается, "транзитная зона". То есть праздно шататься нельзя, а идти через парковую территорию куда-то в другое место можно.



⁠Мэрия Одессы отказалась вводить комендантский час на выходные по рекомендации губернатора.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.