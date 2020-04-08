yama написав:у Львові НЕ ввели комендантську годину !!!
істчо нє вєчор
так ввели РЕКОМЕНДАЦИИ и все .... которые ничем не грозят
Справа навіть не в юридидичних тонкощах... 1 Голова Чернівецької ОДА ввів в Чернівцях комендантську годину з 13 -00 суботи по 6-00 неділі...і чомусь заявив про необхідність подібних дій по всій Західній Україні... 2 ЗМІ почало перепощувати це повідомлення 3 Львів що ОДА , що мер - спростували ймовірність введення комендантської години...
Висновк Це якби мер Винник .заявив про введення в Києві комендантської години... бо в себе у Винниках він це зробив.
Кстати это не просто какой-то препарат из десятков тысяч каких-то. За разработку ивермектина в 2015 году была присуждена авторам Нобелевская премия по медицине. .....
вы всё таки почитайте побочку, а не на слово верьте...
Побочные действия вещества Ивермектин Наиболее частые нежелательные реакции, такие как чувство жжения, раздражение кожи, зуд и сухость кожи, были отмечены менее чем у 1% пациентов, получавших лечение ивермектином при проведении клинических исследований.
Со стороны кожи и подкожных тканей: часто (≥1/10) — чувство жжения кожи; нечасто (≥1/1000, <1/100) — раздражение кожи, зуд, сухость кожи; частота неизвестна — контактный дерматит, аллергические реакции.
Как правило, данные реакции носят легкий или умеренный характер и обычно ослабевают при продолжении терапии.
Значительных различий в профиле безопасности у пациентов в возрасте от 18 до 65 лет и старше отмечено не было.
я не нашёл ту "весёлую" статью, но вот надёргал: Ивермектин Клинические признаки:
• При отравлении ивермектином наиболее часто наблюдаются судороги.
• Ивермектин является агонистом гамма-аминомасляной кислоты, усиливает действие тормозных путей центральной нервной системы и вызывает депрессию и ступор.
• Наиболее часто проявляются клинические признаки: мидриаз, депрессия, кома, дрожь, атаксия, ступор, рвота, гиперсаливация, смерть.
Ивермектин является высокотоксичным соединением политропного действия с преимущественным поражением центральной нервной системы, почек, печени и системы крови. Дозы ивермектина 200; 250 мг/кг вызывали смерть всех подопытных крыс на вторые-третьи сутки после введения препарата. При вскрытии трупов отмечали кровенаполненность центральных вен и межбалочных капилляров. Гепатоциты сдавлены, с признаками атрофии, в некоторых участках с зернистой и вакуолизированной цитоплазмой. Выражена картина карио- и цито-пикноза. В почках крыс гиперемия, точечные кровоизлияния. Площадь поперечного сечения ядер эпителиоцитов уменьшена до 14,54±0,15мкмг (Р<0,001) против 16,32±0,09 мкм2 в контроле. Отмечаются некроз и некробиоз эпителия извитых канальцев, в их щеточной каемке и базальной мембране - повышенное содержание нейтральных ГАГ. Желудок крыс растянут кормовыми массами, стенки истончены, на слизистой оболочке точечные и полосчатые кровоизлияния. При гастоисследо-вании отмечали десквамацшо однослойного железистого эпителия, скопление кислых и сульфатированных ГАГ на поверхности слизистой оболочки и в фундальных железах желудка. Острое отравление ивермектином вызывает развитие отека легких. Легкие крыс темно-красные, с синюшным оттенком и светлыми участками, тес-товатой консистенции. Кровеносные сосуды переполнены кровью. Межальвеолярная ткань инфильтрирована эритроцитами, лимфоцитами, тучными клетками, видны разрывы альвеол. На слизистой оболочке бронхов большое количество сульфатированных ГАГ, клетки железистого эпителия увеличены, с разрушенной клеточной оболочкой. При острой интоксикации у крыс отмечали гиперемию мягкой мозговой оболочки, отек головного мозга. При гистологическом исследовании в головном мозге обнаружены перицеллюлярные и периваскуляриые отеки, содержание нуклеиновых кислот в ядрах и цитоплазме нейроцитов снижено.
американцы и ряд других стран хочет делать повальный скрининг по иммуноглобулинам как того, что 1) позволит установить истинный уровень заболеваемости 2) отсеять людей с иммунитетом, которые уже не нуждаются в карантине
В США тесты на антитела уже запущены. Предложил Сити банк. Чего чела с антителами держать на карантине? Обнаружили антитела, нех дома сидеть. Иди, арбайтен!
американцы и ряд других стран хочет делать повальный скрининг по иммуноглобулинам как того, что 1) позволит установить истинный уровень заболеваемости 2) отсеять людей с иммунитетом, которые уже не нуждаются в карантине
В США тесты на антитела уже запущены. Предложил Сити банк. Чего чела с антителами держать на карантине? Обнаружили антитела, нех дома сидеть. Иди, арбайтен!
где они столько тестов найдут? хотя в Китае в продаже пропали, может раскупили, там до 5 миллионов цена была 25 баксов, а свыше 5 миллионов цена была 12,5 баксов