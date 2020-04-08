Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:15

edvardd написав: freeze написав: varlo написав: Препарат Ивермектин Препарат Ивермектин



Кстати это не просто какой-то препарат из десятков тысяч каких-то.

За разработку ивермектина в 2015 году была присуждена авторам Нобелевская премия по медицине.

..... Кстати это не просто какой-то препарат из десятков тысяч каких-то.За разработку ивермектина в 2015 году была присуждена авторам Нобелевская премия по медицине......

вы всё таки почитайте побочку, а не на слово верьте... вы всё таки почитайте побочку, а не на слово верьте...

Побочные действия вещества Ивермектин

Наиболее частые нежелательные реакции, такие как чувство жжения, раздражение кожи, зуд и сухость кожи, были отмечены менее чем у 1% пациентов, получавших лечение ивермектином при проведении клинических исследований.



Со стороны кожи и подкожных тканей: часто (≥1/10) — чувство жжения кожи; нечасто (≥1/1000, <1/100) — раздражение кожи, зуд, сухость кожи; частота неизвестна — контактный дерматит, аллергические реакции.



Как правило, данные реакции носят легкий или умеренный характер и обычно ослабевают при продолжении терапии.



Значительных различий в профиле безопасности у пациентов в возрасте от 18 до 65 лет и старше отмечено не было.

[/quote]я не нашёл ту "весёлую" статью, но вот надёргал:ИвермектинКлинические признаки:• При отравлении ивермектином наиболее часто наблюдаются судороги.• Ивермектин является агонистом гамма-аминомасляной кислоты, усиливает действие тормозных путей центральной нервной системы и вызывает депрессию и ступор.• Наиболее часто проявляются клинические признаки: мидриаз, депрессия, кома, дрожь, атаксия, ступор, рвота, гиперсаливация, смерть.Ивермектин является высокотоксичным соединением политропного действия с преимущественным поражением центральной нервной системы, почек, печени и системы крови.Дозы ивермектина 200; 250 мг/кг вызывали смерть всех подопытных крыс на вторые-третьи сутки после введения препарата. При вскрытии трупов отмечали кровенаполненность центральных вен и межбалочных капилляров. Гепатоциты сдавлены, с признаками атрофии, в некоторых участках с зернистой и вакуолизированной цитоплазмой. Выражена картина карио- и цито-пикноза.В почках крыс гиперемия, точечные кровоизлияния. Площадь поперечного сечения ядер эпителиоцитов уменьшена до 14,54±0,15мкмг (Р<0,001) против 16,32±0,09 мкм2 в контроле. Отмечаются некроз и некробиоз эпителия извитых канальцев, в их щеточной каемке и базальной мембране - повышенное содержание нейтральных ГАГ.Желудок крыс растянут кормовыми массами, стенки истончены, на слизистой оболочке точечные и полосчатые кровоизлияния. При гастоисследо-вании отмечали десквамацшо однослойного железистого эпителия, скопление кислых и сульфатированных ГАГ на поверхности слизистой оболочки и в фундальных железах желудка.Острое отравление ивермектином вызывает развитие отека легких. Легкие крыс темно-красные, с синюшным оттенком и светлыми участками, тес-товатой консистенции. Кровеносные сосуды переполнены кровью. Межальвеолярная ткань инфильтрирована эритроцитами, лимфоцитами, тучными клетками, видны разрывы альвеол. На слизистой оболочке бронхов большое количество сульфатированных ГАГ, клетки железистого эпителия увеличены, с разрушенной клеточной оболочкой.При острой интоксикации у крыс отмечали гиперемию мягкой мозговой оболочки, отек головного мозга. При гистологическом исследовании в головном мозге обнаружены перицеллюлярные и периваскуляриые отеки, содержание нуклеиновых кислот в ядрах и цитоплазме нейроцитов снижено.