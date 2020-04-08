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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 868869870871872>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 164
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
33
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:34

  yama написав:
  flyman написав:
  yama написав:у Львові НЕ ввели комендантську годину !!!
істчо нє вєчор
так ввели РЕКОМЕНДАЦИИ и все .... которые ничем не грозят
Справа навіть не в юридидичних тонкощах...
1 Голова Чернівецької ОДА ввів в Чернівцях комендантську годину з 13 -00 суботи по 6-00 неділі...і чомусь заявив про необхідність подібних дій по всій Західній Україні...
2 ЗМІ почало перепощувати це повідомлення
3 Львів що ОДА , що мер - спростували ймовірність введення комендантської години...

Висновк
Це якби мер Винник .заявив про введення в Києві комендантської години... бо в себе у Винниках він це зробив.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:15

  edvardd написав:
  freeze написав:
  varlo написав:Препарат Ивермектин


Кстати это не просто какой-то препарат из десятков тысяч каких-то.
За разработку ивермектина в 2015 году была присуждена авторам Нобелевская премия по медицине.
.....

вы всё таки почитайте побочку, а не на слово верьте...

Побочные действия вещества Ивермектин
Наиболее частые нежелательные реакции, такие как чувство жжения, раздражение кожи, зуд и сухость кожи, были отмечены менее чем у 1% пациентов, получавших лечение ивермектином при проведении клинических исследований.

Со стороны кожи и подкожных тканей: часто (≥1/10) — чувство жжения кожи; нечасто (≥1/1000, <1/100) — раздражение кожи, зуд, сухость кожи; частота неизвестна — контактный дерматит, аллергические реакции.

Как правило, данные реакции носят легкий или умеренный характер и обычно ослабевают при продолжении терапии.

Значительных различий в профиле безопасности у пациентов в возрасте от 18 до 65 лет и старше отмечено не было.

https://pda.rlsnet.ru/mnn_index_id_6732.htm#pobochnye-dejstviya--veshhestva-ivermektin[/quote]


я не нашёл ту "весёлую" статью, но вот надёргал:
Ивермектин
Клинические признаки:

• При отравлении ивермектином наиболее часто наблюдаются судороги.

• Ивермектин является агонистом гамма-аминомасляной кислоты, усиливает действие тормозных путей центральной нервной системы и вызывает депрессию и ступор.

• Наиболее часто проявляются клинические признаки: мидриаз, депрессия, кома, дрожь, атаксия, ступор, рвота, гиперсаливация, смерть.

Ивермектин является высокотоксичным соединением политропного действия с преимущественным поражением центральной нервной системы, почек, печени и системы крови.
Дозы ивермектина 200; 250 мг/кг вызывали смерть всех подопытных крыс на вторые-третьи сутки после введения препарата. При вскрытии трупов отмечали кровенаполненность центральных вен и межбалочных капилляров. Гепатоциты сдавлены, с признаками атрофии, в некоторых участках с зернистой и вакуолизированной цитоплазмой. Выражена картина карио- и цито-пикноза.
В почках крыс гиперемия, точечные кровоизлияния. Площадь поперечного сечения ядер эпителиоцитов уменьшена до 14,54±0,15мкмг (Р<0,001) против 16,32±0,09 мкм2 в контроле. Отмечаются некроз и некробиоз эпителия извитых канальцев, в их щеточной каемке и базальной мембране - повышенное содержание нейтральных ГАГ.
Желудок крыс растянут кормовыми массами, стенки истончены, на слизистой оболочке точечные и полосчатые кровоизлияния. При гастоисследо-вании отмечали десквамацшо однослойного железистого эпителия, скопление кислых и сульфатированных ГАГ на поверхности слизистой оболочки и в фундальных железах желудка.
Острое отравление ивермектином вызывает развитие отека легких. Легкие крыс темно-красные, с синюшным оттенком и светлыми участками, тес-товатой консистенции. Кровеносные сосуды переполнены кровью. Межальвеолярная ткань инфильтрирована эритроцитами, лимфоцитами, тучными клетками, видны разрывы альвеол. На слизистой оболочке бронхов большое количество сульфатированных ГАГ, клетки железистого эпителия увеличены, с разрушенной клеточной оболочкой.
При острой интоксикации у крыс отмечали гиперемию мягкой мозговой оболочки, отек головного мозга. При гистологическом исследовании в головном мозге обнаружены перицеллюлярные и периваскуляриые отеки, содержание нуклеиновых кислот в ядрах и цитоплазме нейроцитов снижено.
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:46

  Schmit написав:

Я Евдокимову не очень доверяю.
У него все болезни лечатся алоэ.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:57

Re: Эпидемия коронавируса в Днепре.

Вип палатки (для депутатов и охраняемых лиц).
https://dp.informator.ua/2020/04/04/na- ... servatsii/
а если пойдёт дождь , как там хотя бы ходить...? :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:02

актуальное такое объявление на остановке

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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:07

  adeges написав:https://www.wsj.com/articles/health-authorities-roll-out-new-coronavirus-tests-to-gauge-infections-spread-11586511004?shareToken=st93e64bb39a2e4c70acf243774d3e19b5

американцы и ряд других стран хочет делать повальный скрининг по иммуноглобулинам как того, что
1) позволит установить истинный уровень заболеваемости
2) отсеять людей с иммунитетом, которые уже не нуждаются в карантине


В США тесты на антитела уже запущены.
Предложил Сити банк.
Чего чела с антителами держать на карантине?
Обнаружили антитела, нех дома сидеть.
Иди, арбайтен! :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:12

  Libo написав:
  adeges написав:https://www.wsj.com/articles/health-authorities-roll-out-new-coronavirus-tests-to-gauge-infections-spread-11586511004?shareToken=st93e64bb39a2e4c70acf243774d3e19b5

американцы и ряд других стран хочет делать повальный скрининг по иммуноглобулинам как того, что
1) позволит установить истинный уровень заболеваемости
2) отсеять людей с иммунитетом, которые уже не нуждаются в карантине


В США тесты на антитела уже запущены.
Предложил Сити банк.
Чего чела с антителами держать на карантине?
Обнаружили антитела, нех дома сидеть.
Иди, арбайтен! :?

где они столько тестов найдут? хотя в Китае в продаже пропали, может раскупили, там до 5 миллионов цена была 25 баксов, а свыше 5 миллионов цена была 12,5 баксов
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Израильские ученые находятся на пороге разработки первой вакцины против нового коронавируса. О прорыве заявил министр науки и технологий страны Офир Акунис. Если все пойдет по плану, вакцина может быть готова в течение нескольких недель и доступна для испытаний через 90 дней.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:55

  freeze написав:Израильские ученые находятся на пороге разработки первой вакцины против нового коронавируса. О прорыве заявил министр науки и технологий страны Офир Акунис. Если все пойдет по плану, вакцина может быть готова в течение нескольких недель и доступна для испытаний через 90 дней.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Подобных "новостей" от самых разных изданий со всех уголков мира за три месяца было сотни
antey1969
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