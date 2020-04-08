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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 869870871872>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 164
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
33
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:01

  edvardd написав:Ивермектин
Клинические признаки:

• Наиболее часто проявляются клинические признаки: мидриаз, депрессия, кома, дрожь, атаксия, ступор, рвота, гиперсаливация, смерть.

:shock:

Зато честно! Если что: "А мы предупреждали! Почитайте там внизу инструкции мелким шрифтом". Не убьет, так вылечит - логично.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

antey1969 написав:
  freeze написав:Израильские ученые находятся на пороге разработки первой вакцины против нового коронавируса. О прорыве заявил министр науки и технологий страны Офир Акунис. Если все пойдет по плану, вакцина может быть готова в течение нескольких недель и доступна для испытаний через 90 дней.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Подобных "новостей" от самых разных изданий со всех уголков мира за три месяца было сотни


Pfizer: экспериментальный препарат компании показал потенциал для терапии COVID-19, изначально он предназначался для лечения SARS. Еще один препарат- Xeljanz, уже применяемый при ревматоидном артрите, тоже может быть эффективен. Кроме того, компания анонсировала работу над вакциной против COVID19 совместно с BioNTech SE. https://bit.ly/3c23T0K
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:11

Немецкий вирусолог Хендрик Штрек и его команда сделали заключение, способное перевернуть все представления о Covid-19. По данным эксперимента, несмотря на заявления эпидемиологов, новый штамм коронавируса не может выживать на поверхностях.

https://bb.lv/statja/covid-19/2020/04/1 ... -i-knopkah
гуляйполе
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:12

  varlo написав:


Кислородная палатка - лучше, чем ничего. Молодцы, что не ждут помощи от государства.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:19

  гуляйполе написав:Немецкий вирусолог Хендрик Штрек и его команда сделали заключение, способное перевернуть все представления о Covid-19. По данным эксперимента, несмотря на заявления эпидемиологов, новый штамм коронавируса не может выживать на поверхностях.

https://bb.lv/statja/covid-19/2020/04/1 ... -i-knopkah


Доктор Дэйв Прайс из центральной клиники Нью-Йорка утверждал, что в 99% случаев заражения идет с поверхностей (через грязные руки). Кому верить?

Думаю, что хуже от того, что ты не трогаешь лицо, не будет.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:20

  Civis написав:
  edvardd написав:Ивермектин
Клинические признаки:

• Наиболее часто проявляются клинические признаки: мидриаз, депрессия, кома, дрожь, атаксия, ступор, рвота, гиперсаливация, смерть.

:shock:

Зато честно! Если что: "А мы предупреждали! Почитайте там внизу инструкции мелким шрифтом". Не убьет, так вылечит - логично.

В инструкции этого нет! Никаким шрифтом.
Я дал цитату именно из инструкции, причём для людей. Моя цитата в посте edvardd есть.
Откуда процитировал edvardd, не знаю, ссылку он не дал. При этом описано действие на крыс. О каких дозах идёт речь для таких последствий? При сильной передозировке способны навредить (вплоть до смерти) многие лекарства.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:22

  гуляйполе написав:Немецкий вирусолог Хендрик Штрек и его команда сделали заключение, способное перевернуть все представления о Covid-19. По данным эксперимента, несмотря на заявления эпидемиологов, новый штамм коронавируса не может выживать на поверхностях.

https://bb.lv/statja/covid-19/2020/04/1 ... -i-knopkah

там какой то вася, а вот научное исследование утверждающее обратное:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2863430/
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:24

  edvardd написав:парень 35лет умер от короны.. жил на Осокорках на Ващенко1,спортсмен,о да из-за этого где дома первой заболела журналистка,которая брала у Шахова интервью..а умер спортсмен...

"Спортсмен" ничего не принимал такого, что могло повлиять на результат короны?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:26

  edvardd написав:
  гуляйполе написав:Немецкий вирусолог Хендрик Штрек и его команда сделали заключение, способное перевернуть все представления о Covid-19. По данным эксперимента, несмотря на заявления эпидемиологов, новый штамм коронавируса не может выживать на поверхностях.

https://bb.lv/statja/covid-19/2020/04/1 ... -i-knopkah

там какой то вася, а вот научное
исследование утверждающее обратное:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2863430/


Там Вася,тут Казанова... :D
гуляйполе
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:31



Антикороновірусне 8)

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