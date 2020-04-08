freeze написав:Израильские ученые находятся на пороге разработки первой вакцины против нового коронавируса. О прорыве заявил министр науки и технологий страны Офир Акунис. Если все пойдет по плану, вакцина может быть готова в течение нескольких недель и доступна для испытаний через 90 дней.
Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.
Подобных "новостей" от самых разных изданий со всех уголков мира за три месяца было сотни
Pfizer: экспериментальный препарат компании показал потенциал для терапии COVID-19, изначально он предназначался для лечения SARS. Еще один препарат- Xeljanz, уже применяемый при ревматоидном артрите, тоже может быть эффективен. Кроме того, компания анонсировала работу над вакциной против COVID19 совместно с BioNTech SE. https://bit.ly/3c23T0K
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Немецкий вирусолог Хендрик Штрек и его команда сделали заключение, способное перевернуть все представления о Covid-19. По данным эксперимента, несмотря на заявления эпидемиологов, новый штамм коронавируса не может выживать на поверхностях.
гуляйполе написав:Немецкий вирусолог Хендрик Штрек и его команда сделали заключение, способное перевернуть все представления о Covid-19. По данным эксперимента, несмотря на заявления эпидемиологов, новый штамм коронавируса не может выживать на поверхностях.
• Наиболее часто проявляются клинические признаки: мидриаз, депрессия, кома, дрожь, атаксия, ступор, рвота, гиперсаливация, смерть.
Зато честно! Если что: "А мы предупреждали! Почитайте там внизу инструкции мелким шрифтом". Не убьет, так вылечит - логично.
В инструкции этого нет! Никаким шрифтом. Я дал цитату именно из инструкции, причём для людей. Моя цитата в посте edvardd есть. Откуда процитировал edvardd, не знаю, ссылку он не дал. При этом описано действие на крыс. О каких дозах идёт речь для таких последствий? При сильной передозировке способны навредить (вплоть до смерти) многие лекарства.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
гуляйполе написав:Немецкий вирусолог Хендрик Штрек и его команда сделали заключение, способное перевернуть все представления о Covid-19. По данным эксперимента, несмотря на заявления эпидемиологов, новый штамм коронавируса не может выживать на поверхностях.
гуляйполе написав:Немецкий вирусолог Хендрик Штрек и его команда сделали заключение, способное перевернуть все представления о Covid-19. По данным эксперимента, несмотря на заявления эпидемиологов, новый штамм коронавируса не может выживать на поверхностях.