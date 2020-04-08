При подозрении на коронавирус не рекомендуется принимать: «Ибупрофен», «Аспирин», «Трамадол», «Адвил», «Мотрин», «Напроксен», «Диклофенак», «Деккетопрофен». Они усугубляют течение коронавируса в 5-6 раз. Тяжелые формы болезни у пациентов, в большей части случаев, произошли после принятия подобных жаропонижающих, противовоспалительных лекарств. Во время пандемии коронавируса, следует изучать инструкции принимаемых таблеток. Дабы исключить возможность пребывания, приведенных выше действующих веществ, в составе иных лекарств. Единственное безвредное жаропонижающее средство при COVID-19 – парацетамол. После него не отмечалось ухудшение течения болезни.