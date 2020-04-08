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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 869870871872

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 164
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
33
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:33

При подозрении на коронавирус не рекомендуется принимать: «Ибупрофен», «Аспирин», «Трамадол», «Адвил», «Мотрин», «Напроксен», «Диклофенак», «Деккетопрофен». Они усугубляют течение коронавируса в 5-6 раз. Тяжелые формы болезни у пациентов, в большей части случаев, произошли после принятия подобных жаропонижающих, противовоспалительных лекарств. Во время пандемии коронавируса, следует изучать инструкции принимаемых таблеток. Дабы исключить возможность пребывания, приведенных выше действующих веществ, в составе иных лекарств. Единственное безвредное жаропонижающее средство при COVID-19 – парацетамол. После него не отмечалось ухудшение течения болезни.

https://izvestno.com/zdorove/lekarstva- ... ?_utl_t=tw
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:01

  varlo написав:Начальник областного управления СБУ Николаевщины Виталий Герсак заявил, что в Николаевском лобораторном центре МОЗ проводили исследования на коронавирус с нарушениями и теперь всем людям с подозрением на заболевание нужно делать анализы заново.
https://censor.net.ua/news/3188252/testy_na_koronavirus_v_nikolaeve_delali_s_narusheniyami_glava_sbu_nikolaevschiny_gersak

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rollo
 
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ЛОБ

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