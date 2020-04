Додано: Суб 11 кві, 2020 00:02

andriykulyk76 написав: centurionus написав: "Назви хвороб" - натяк на те, що стан імунної системи в багатьох випадках не вирішальний фактор. "Назви хвороб" - натяк на те, що стан імунної системи в багатьох випадках не вирішальний фактор.

Так ми ж тут не в "багатьох випадках" обговорюємо а лише "в одному". Якщо маєте чим заперечити що для боротьби з Covid-19 імунітет має вирішальне значення, то давайте, обговоримо. Так ми ж тут не в "багатьох випадках" обговорюємо а лише "в одному". Якщо маєте чим заперечити що для боротьби з Covid-19 імунітет має вирішальне значення, то давайте, обговоримо.

"Вирішальне" - не те слово, що слід використовувати в науково-медичних темах.

Вивчення вірусу триває.

Втім, вірогідно, більше значення мають варіації рецептора ACE2 у різних осіб. "Вирішальне" - не те слово, що слід використовувати в науково-медичних темах.Вивчення вірусу триває.Втім, вірогідно, більше значення мають варіації рецептора ACE2 у різних осіб.

