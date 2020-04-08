При подозрении на коронавирус не рекомендуется принимать: «Ибупрофен», «Аспирин», «Трамадол», «Адвил», «Мотрин», «Напроксен», «Диклофенак», «Деккетопрофен». Они усугубляют течение коронавируса в 5-6 раз. Тяжелые формы болезни у пациентов, в большей части случаев, произошли после принятия подобных жаропонижающих, противовоспалительных лекарств. Во время пандемии коронавируса, следует изучать инструкции принимаемых таблеток. Дабы исключить возможность пребывания, приведенных выше действующих веществ, в составе иных лекарств. Единственное безвредное жаропонижающее средство при COVID-19 – парацетамол. После него не отмечалось ухудшение течения болезни.
В связи с распространением коронавируса и рекомендациями Минздрава о правилах профилактики заболевания, Украинская Православная Церковь заявила, что коронавирус не передается через причастие. Об этом сообщил Митрополит Дмитрий Рудюк на странице в Facebook.
По его словам, традиционное причастие, во время которого верующие пьют вино из одной ложки не способствует распространению вируса. Он призвал не сеять панику среди людей и не придумывать альтернативные способы причащения.
Огромная просьба! Не давайте больше такие советы, да ещё жирным шрифтом. Давно Москвина не слушаю, но тут по Вашему совету включил. Такого бреда давно не слышал, Соскин превзошёл сам себя! Намешал всё, что можно - и Ленин, и Сталин, и православие, и апокалипсис, и "коммунистический Китай",и сюда же, между прочим, экономику. Слов нет. Одни выражения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
edvardd написав:При подозрении на коронавирус не рекомендуется принимать: «Ибупрофен», «Аспирин», «Трамадол», «Адвил», «Мотрин», «Напроксен», «Диклофенак», «Деккетопрофен». Они усугубляют течение коронавируса в 5-6 раз. Тяжелые формы болезни у пациентов, в большей части случаев, произошли после принятия подобных жаропонижающих, противовоспалительных лекарств. Во время пандемии коронавируса, следует изучать инструкции принимаемых таблеток. Дабы исключить возможность пребывания, приведенных выше действующих веществ, в составе иных лекарств. Единственное безвредное жаропонижающее средство при COVID-19 – парацетамол. После него не отмечалось ухудшение течения болезни. https://izvestno.com/zdorove/lekarstva- ... ?_utl_t=tw
Интересно, что означает фраза "усугубляют течение коронавируса в 5-6 раз" И сайт, конечно, очень авторитетный. Не надоело лазить по помойкам?
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 11 кві, 2020 00:25, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
гуляйполе написав:Немецкий вирусолог Хендрик Штрек и его команда сделали заключение, способное перевернуть все представления о Covid-19. По данным эксперимента, несмотря на заявления эпидемиологов, новый штамм коронавируса не может выживать на поверхностях.