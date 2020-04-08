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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 869870871872

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 164
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
33
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:33

При подозрении на коронавирус не рекомендуется принимать: «Ибупрофен», «Аспирин», «Трамадол», «Адвил», «Мотрин», «Напроксен», «Диклофенак», «Деккетопрофен». Они усугубляют течение коронавируса в 5-6 раз. Тяжелые формы болезни у пациентов, в большей части случаев, произошли после принятия подобных жаропонижающих, противовоспалительных лекарств. Во время пандемии коронавируса, следует изучать инструкции принимаемых таблеток. Дабы исключить возможность пребывания, приведенных выше действующих веществ, в составе иных лекарств. Единственное безвредное жаропонижающее средство при COVID-19 – парацетамол. После него не отмечалось ухудшение течения болезни.

https://izvestno.com/zdorove/lekarstva- ... ?_utl_t=tw
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:01

  varlo написав:Начальник областного управления СБУ Николаевщины Виталий Герсак заявил, что в Николаевском лобораторном центре МОЗ проводили исследования на коронавирус с нарушениями и теперь всем людям с подозрением на заболевание нужно делать анализы заново.
https://censor.net.ua/news/3188252/testy_na_koronavirus_v_nikolaeve_delali_s_narusheniyami_glava_sbu_nikolaevschiny_gersak

Врешь! Не возьмешь!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:51

штрафи за порушення карантину на полотнах видатних художників :)

https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmias ... rects=true
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:58


У нас
Ивермектин применяют [крупному рогатому скоту]и овцам: при диктиокаулезе, остертагиозе, гемонхозе, трихостронгилезе, коопериозе, хабертиозе, протостронгилезе, эзофагостомозе, нематодирозе, буностомозе, стронгилоидозе, трихоцефалезе; свиньям: при аскаридозе, эзофагостомозе, трихоцефалезе, метастронгилезе, стронгилоидозе.
]Для теплокровных животных препарат токсичен
Sanna
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 00:01

  ST_11 написав:Антикороновірусне 8)

Зображення
В связи с распространением коронавируса и рекомендациями Минздрава о правилах профилактики заболевания, Украинская Православная Церковь заявила, что коронавирус не передается через причастие. Об этом сообщил Митрополит Дмитрий Рудюк на странице в Facebook.

По его словам, традиционное причастие, во время которого верующие пьют вино из одной ложки не способствует распространению вируса. Он призвал не сеять панику среди людей и не придумывать альтернативные способы причащения.

https://vn.mk.ua/v-ptsu-nazvali-bogohul ... j-lozhkoj/
Востаннє редагувалось Аlександр в Суб 11 кві, 2020 00:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 00:02

  andriykulyk76 написав:
  centurionus написав:"Назви хвороб" - натяк на те, що стан імунної системи в багатьох випадках не вирішальний фактор.

Так ми ж тут не в "багатьох випадках" обговорюємо а лише "в одному". Якщо маєте чим заперечити що для боротьби з Covid-19 імунітет має вирішальне значення, то давайте, обговоримо.

"Вирішальне" - не те слово, що слід використовувати в науково-медичних темах.
Вивчення вірусу триває.
Втім, вірогідно, більше значення мають варіації рецептора ACE2 у різних осіб.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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  proftpd66 написав:Украина: коллапс экономики и установление диктатуры под видом борьбы с коронавирусом

советую!


[youtube]E2nghqydIKQ[/youtube


https://youtu.be/E2nghqydIKQ?t=447

Огромная просьба!
Не давайте больше такие советы, да ещё жирным шрифтом. :)
Давно Москвина не слушаю, но тут по Вашему совету включил. Такого бреда давно не слышал, Соскин превзошёл сам себя!
Намешал всё, что можно - и Ленин, и Сталин, и православие, и апокалипсис, и "коммунистический Китай",и сюда же, между прочим, экономику.
Слов нет. Одни выражения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 00:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Sanna написав:

У нас
Ивермектин применяют [крупному рогатому скоту]и овцам
]Для теплокровных животных препарат токсичен



Именно за лечение теплокровных животных, коим является и человек, препарату вручена Нобелевская премия по медицине, кстати именно за лечение людей, а не собак, овец и рогатого скота.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 00:23

  edvardd написав:При подозрении на коронавирус не рекомендуется принимать: «Ибупрофен», «Аспирин», «Трамадол», «Адвил», «Мотрин», «Напроксен», «Диклофенак», «Деккетопрофен». Они усугубляют течение коронавируса в 5-6 раз. Тяжелые формы болезни у пациентов, в большей части случаев, произошли после принятия подобных жаропонижающих, противовоспалительных лекарств. Во время пандемии коронавируса, следует изучать инструкции принимаемых таблеток. Дабы исключить возможность пребывания, приведенных выше действующих веществ, в составе иных лекарств. Единственное безвредное жаропонижающее средство при COVID-19 – парацетамол. После него не отмечалось ухудшение течения болезни. https://izvestno.com/zdorove/lekarstva- ... ?_utl_t=tw

Интересно, что означает фраза "усугубляют течение коронавируса в 5-6 раз" 8) 8)
И сайт, конечно, очень авторитетный.
Не надоело лазить по помойкам?
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 11 кві, 2020 00:25, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 00:24

  Civis написав:
  гуляйполе написав:Немецкий вирусолог Хендрик Штрек и его команда сделали заключение, способное перевернуть все представления о Covid-19. По данным эксперимента, несмотря на заявления эпидемиологов, новый штамм коронавируса не может выживать на поверхностях.

https://bb.lv/statja/covid-19/2020/04/1 ... -i-knopkah


Доктор Дэйв Прайс из центральной клиники Нью-Йорка утверждал, что в 99% случаев заражения идет с поверхностей (через грязные руки). Кому верить?

Думаю, что хуже от того, что ты не трогаешь лицо, не будет.

"99%" - це вже натякає на несенітницю.
Радше 1%, і той в палатах з хворими. Заражені прихожани церков облизували руки собі? Маячня, вважаю.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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