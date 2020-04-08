В связи с распространением коронавируса и рекомендациями Минздрава о правилах профилактики заболевания, Украинская Православная Церковь заявила, что коронавирус не передается через причастие. Об этом сообщил Митрополит Дмитрий Рудюк на странице в Facebook.
По его словам, традиционное причастие, во время которого верующие пьют вино из одной ложки не способствует распространению вируса. Он призвал не сеять панику среди людей и не придумывать альтернативные способы причащения.
14 апреля Трамп созывает Совет по открытию нашей страны на базе Coronavirus Task Force Белого дома. Постепенно открываем нашу страну и перезапускаем экономику. Но при этом внимательно прислушиваемся к мнению наших светил от медицины.