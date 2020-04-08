RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 871872873874>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 168
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
34
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
32
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 01:08

  Аlександр написав:
  ST_11 написав:Антикороновірусне 8)

Зображення
В связи с распространением коронавируса и рекомендациями Минздрава о правилах профилактики заболевания, Украинская Православная Церковь заявила, что коронавирус не передается через причастие. Об этом сообщил Митрополит Дмитрий Рудюк на странице в Facebook.

По его словам, традиционное причастие, во время которого верующие пьют вино из одной ложки не способствует распространению вируса. Он призвал не сеять панику среди людей и не придумывать альтернативные способы причащения.

https://vn.mk.ua/v-ptsu-nazvali-bogohul ... j-lozhkoj/
так УПЦ МП или ПЦУ?
в заголовке одно, а в тексте другое.
Diman
 
Повідомлень: 452
З нами з: 11.07.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 01:16

Про німецький досвід.
Pass the salt: The minute details that helped Germany build virus defences

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-defences-i/pass-the-salt-the-minute-details-that-helped-germany-build-virus-defences-idUSKCN21R1DB
case #1 - the first person in Germany to be infected by the Chinese woman - sat next to her in a meeting in a small room on Jan. 20, the scientists wrote.

Then case #4 sat back-to-back with a colleague in the canteen.
When that colleague turned to borrow the salt, the scientists deduced, the virus passed between them. The colleague became case #5.


Щодо сезонності.
Coronavirus: Will summer make a difference?

https://www.bbc.com/news/health-52121376
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1117
З нами з: 07.10.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 01:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.youtube.com/watch?v=tmngKgTEFr8
к сожалению Немецкий не мой язык есть кто кому не лень пересмотреть и пересказать ?
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
Повідомлень: 2179
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4131 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 03:26

Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8060
З нами з: 14.11.11
Подякував: 344 раз.
Подякували: 3958 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 05:14

Америка установила новый рекорд; первая страна в мире где за сутки больше двух тысяч смертей.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8614
З нами з: 18.06.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 07:49

очередь из скорых....

Зображення
Өвдөөд эдгэсэн гэх хүмүүст вирус дахин илэрсэн гэж мэдээлсэн гэж байна шд энэ Со-нууд чинь...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6259
З нами з: 20.11.08
Подякував: 97 раз.
Подякували: 1557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 07:58

14 апреля Трамп созывает Совет по открытию нашей страны на базе Coronavirus Task Force Белого дома.
Постепенно открываем нашу страну и перезапускаем экономику.
Но при этом внимательно прислушиваемся к мнению наших светил от медицины.
8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8060
З нами з: 14.11.11
Подякував: 344 раз.
Подякували: 3958 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 08:19

  centurionus написав:
  Civis написав:
  гуляйполе написав:Немецкий вирусолог Хендрик Штрек и его команда сделали заключение, способное перевернуть все представления о Covid-19. По данным эксперимента, несмотря на заявления эпидемиологов, новый штамм коронавируса не может выживать на поверхностях.

https://bb.lv/statja/covid-19/2020/04/1 ... -i-knopkah


Доктор Дэйв Прайс из центральной клиники Нью-Йорка утверждал, что в 99% случаев заражения идет с поверхностей (через грязные руки). Кому верить?

Думаю, что хуже от того, что ты не трогаешь лицо, не будет.

"99%" - це вже натякає на несенітницю.
Радше 1%, і той в палатах з хворими. Заражені прихожани церков облизували руки собі? Чи медпрацівники? Маячня, вважаю.

Человек касается слизистых глаза/нома/рта сотни раз в день. Не замечая этого.
Поэтому, да, передача через касание поверхностей опаснее воздушно-капельной.
juristkostya
 
Повідомлень: 2621
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  juristkostya написав:Человек касается слизистых глаза/нома/рта сотни раз в день. Не замечая этого.
Поэтому, да, передача через касание поверхностей опаснее воздушно-капельной

Людина дихає частіше. Вірус проникає через рецептори ACE2. Не думаю, що вони є на слизовій ока.
Як потрапляє вірус на поверхні? Через повітря. З диханням, наприклад, зараженого (латентні хворі не кашляють/чхають).
Дим з легень курця чи пара при диханні взимку демонструють наочно. Дим можна відчути за декілька метрів, що показово.
Конкретні випадки зараження, про які читав, - через повітря.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1117
З нами з: 07.10.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коронавірус_інфо, [11.04.20 09:30]
⚡️МОЗ повідомляє:

В Україні зафіксовано 2511 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів) перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти). За добу було зафіксовано 308 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 151 випадок;
Волинська область — 52 випадки;
Дніпропетровська область — 55 випадків;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 74 випадки;
Закарпатська область — 60 випадків;
Запорізька область — 64 випадки;
Івано-Франківська область — 274 випадки;
Кіровоградська область — 106 випадків;
м. Київ — 396 випадків;
Київська область — 149 випадків;
Львівська область — 96 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 0 випадків;
Одеська область — 51 випадок;
Полтавська область — 24 випадки;
Рівненська область — 103 випадки;
Сумська область — 69 випадків;
Тернопільська область — 208 випадків;
Харківська область — 8 випадків;
Херсонська область — 28 випадків;
Хмельницька область — 18 випадків;
Чернівецька область — 409 випадків;
Черкаська область — 93 випадки;
Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 квітня 2020 року до Центру надійшло 1012 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 9775 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 5971
З нами з: 11.04.12
Подякував: 351 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 871872873874>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1540918
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.