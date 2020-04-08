В связи с распространением коронавируса и рекомендациями Минздрава о правилах профилактики заболевания, Украинская Православная Церковь заявила, что коронавирус не передается через причастие. Об этом сообщил Митрополит Дмитрий Рудюк на странице в Facebook.
По его словам, традиционное причастие, во время которого верующие пьют вино из одной ложки не способствует распространению вируса. Он призвал не сеять панику среди людей и не придумывать альтернативные способы причащения.
14 апреля Трамп созывает Совет по открытию нашей страны на базе Coronavirus Task Force Белого дома. Постепенно открываем нашу страну и перезапускаем экономику. Но при этом внимательно прислушиваемся к мнению наших светил от медицины.
гуляйполе написав:Немецкий вирусолог Хендрик Штрек и его команда сделали заключение, способное перевернуть все представления о Covid-19. По данным эксперимента, несмотря на заявления эпидемиологов, новый штамм коронавируса не может выживать на поверхностях.
juristkostya написав:Человек касается слизистых глаза/нома/рта сотни раз в день. Не замечая этого. Поэтому, да, передача через касание поверхностей опаснее воздушно-капельной
Людина дихає частіше. Вірус проникає через рецептори ACE2. Не думаю, що вони є на слизовій ока. Як потрапляє вірус на поверхні? Через повітря. З диханням, наприклад, зараженого (латентні хворі не кашляють/чхають). Дим з легень курця чи пара при диханні взимку демонструють наочно. Дим можна відчути за декілька метрів, що показово. Конкретні випадки зараження, про які читав, - через повітря.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
В Україні зафіксовано 2511 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів) перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти). За добу було зафіксовано 308 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 151 випадок; Волинська область — 52 випадки; Дніпропетровська область — 55 випадків; Донецька область — 11 випадків; Житомирська область — 74 випадки; Закарпатська область — 60 випадків; Запорізька область — 64 випадки; Івано-Франківська область — 274 випадки; Кіровоградська область — 106 випадків; м. Київ — 396 випадків; Київська область — 149 випадків; Львівська область — 96 випадків; Луганська область — 3 випадки; Миколаївська область — 0 випадків; Одеська область — 51 випадок; Полтавська область — 24 випадки; Рівненська область — 103 випадки; Сумська область — 69 випадків; Тернопільська область — 208 випадків; Харківська область — 8 випадків; Херсонська область — 28 випадків; Хмельницька область — 18 випадків; Чернівецька область — 409 випадків; Черкаська область — 93 випадки; Чернігівська область — 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 квітня 2020 року до Центру надійшло 1012 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 9775 повідомлень про підозру на COVID-19.