freeze написав: juristkostya написав: centurionus написав: Як потрапляє вірус на поверхні? Через повітря. З диханням, наприклад, зараженого (латентні хворі не кашляють/чхають). Як потрапляє вірус на поверхні? Через повітря. З диханням, наприклад, зараженого (латентні хворі не кашляють/чхають). кашлянул, прикрывшись рукой - взялся за поручень/дверную ручку. Поправил пропитанную вирусом маску на лице - снова взялся за поручень/дверную ручку. И т.д..

Теоретически и так возможно, и так возможно.

Но есть одна большая разница -



по заражению касанием вы можете 1.не касаться 2.быть в перчатках - я ставлю себя на контроль - например вчера я полдня по делам ходил по городу - я абсолютно точно проконтролировал и ни разу не коснулся ничего руками, принципиально

Кроме того купил несколько упаковок одноразовых перчаток как в супермаркете, висят у входной двери, члены семьи, выходя одевают перчатки, чтобы в подъезде ничего не трогать, и у всех есть запас с собой на крайний случай, перчатки сразу в мусорку после выхода из подъезда, после выхода из транспорта, после выхода из магазина, их за день уходит не так много, на копейки.



100%. Мало того, перчатки можно обработать. Гораздо более эффективно чем руки. Кроме того, нам них вирус живет на перчатках до 8 часов. Если нужно меньше мороки например выйти из подьезда, то лучше салфетки для носа в упаковке 10 шт, бросил в карман и всегда с тобой. Перчатки - для магазина.



Вдохнуть вирус намного проще, Кроме того, не обязательно кашлять. Приблизительно у 30% зараженных вирус фиксируется в выдохе в виде аэрозоли 100%. Мало того, перчатки можно обработать. Гораздо более эффективно чем руки. Кроме того, нам них вирус живет на перчатках до 8 часов. Если нужно меньше мороки например выйти из подьезда, то лучше салфетки для носа в упаковке 10 шт, бросил в карман и всегда с тобой. Перчатки - для магазина.Вдохнуть вирус намного проще, Кроме того, не обязательно кашлять. Приблизительно у 30% зараженных вирус фиксируется в выдохе в виде аэрозоли

