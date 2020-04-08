RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 871872873874

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 168
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
34
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
32
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  centurionus написав:Як потрапляє вірус на поверхні? Через повітря. З диханням, наприклад, зараженого (латентні хворі не кашляють/чхають).
кашлянул, прикрывшись рукой - взялся за поручень/дверную ручку. Поправил пропитанную вирусом маску на лице - снова взялся за поручень/дверную ручку. И т.д..
Самая активная передача именно через касание поверхностей.
juristkostya
 
Повідомлень: 2621
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  centurionus написав:"Вирішальне" - не те слово, що слід використовувати в науково-медичних темах.

А знавець назв хвороб і науково-медичної термінології може на дозвіллі перевірити хто почав його вживати першим? :mrgreen: В темі праворуч є віконечко - пошук в темі, шукати свово "вирішальний" :)
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
Аватар користувача
 
Повідомлень: 236
З нами з: 14.12.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:33

  juristkostya написав:
  centurionus написав:Як потрапляє вірус на поверхні? Через повітря. З диханням, наприклад, зараженого (латентні хворі не кашляють/чхають).
кашлянул, прикрывшись рукой - взялся за поручень/дверную ручку. Поправил пропитанную вирусом маску на лице - снова взялся за поручень/дверную ручку. И т.д..
Самая активная передача именно через касание поверхностей.


Теоретически и так возможно, и так возможно.
Но есть одна большая разница -

по заражению касанием вы можете 1.не касаться 2.быть в перчатках - я ставлю себя на контроль - например вчера я полдня по делам ходил по городу - я абсолютно точно проконтролировал и ни разу не коснулся ничего руками, принципиально :D
Кроме того купил несколько упаковок одноразовых перчаток как в супермаркете, висят у входной двери, члены семьи, выходя одевают перчатки, чтобы в подъезде ничего не трогать голыми руками, и у всех есть запас с собой на крайний случай, перчатки сразу в мусорку после выхода из подъезда, после выхода из транспорта, после выхода из магазина, их за день уходит не так много, на копейки.

по заражению через дыхание - вы бессильны, вы можете быть неготовы, кто-то накашлял и только что вышел из помещения, транспорта, и вы попали, если везде не в респираторе и возможно в спец очках
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16220
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4095 раз.
Подякували: 6427 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:47

  freeze написав:
  juristkostya написав:
  centurionus написав:Як потрапляє вірус на поверхні? Через повітря. З диханням, наприклад, зараженого (латентні хворі не кашляють/чхають).
кашлянул, прикрывшись рукой - взялся за поручень/дверную ручку. Поправил пропитанную вирусом маску на лице - снова взялся за поручень/дверную ручку. И т.д..
Самая активная передача именно через касание поверхностей.


Теоретически и так возможно, и так возможно.
Но есть одна большая разница -

по заражению касанием вы можете 1.не касаться 2.быть в перчатках - я ставлю себя на контроль - например вчера я полдня по делам ходил по городу - я абсолютно точно проконтролировал и ни разу не коснулся ничего руками, принципиально :D
Кроме того купил несколько упаковок одноразовых перчаток как в супермаркете, висят у входной двери, члены семьи, выходя одевают перчатки, чтобы в подъезде ничего не трогать, и у всех есть запас с собой на крайний случай, перчатки сразу в мусорку после выхода из подъезда, после выхода из транспорта, после выхода из магазина, их за день уходит не так много, на копейки.

по заражению через дыхание - вы бессильны, вы можете быть неготовы, кто-то накашлял и только что вышел из помещения, транспорта, и вы попали, если везде не в респираторе и возможно в спец очках


100%. Мало того, перчатки можно обработать. Гораздо более эффективно чем руки. Кроме того, нам них вирус живет на перчатках до 8 часов. Если нужно меньше мороки например выйти из подьезда, то лучше салфетки для носа в упаковке 10 шт, бросил в карман и всегда с тобой. Перчатки - для магазина.

Вдохнуть вирус намного проще, Кроме того, не обязательно кашлять. Приблизительно у 30% зараженных вирус фиксируется в выдохе в виде аэрозоли
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 2861
З нами з: 14.03.06
Подякував: 169 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Результати брифінгу МОЗ за 11 квітня:

У Миколаївській області зафіксовані перші 2 випадки захворювання на COVID-19.

В Україні за минулу добу зафіксовано 18 нових випадків захворювання на COVID-19 серед дітей.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків з COVID-19 зареєстрована у місті Києві (48), Житомирській області (45), Вінницькій (40) та Чернівецькій області (39).

Загалом найбільше випадків з COVID-19 зареєстровано у Чернівецькій області (409), місті Києві (396), Івано-Франківській області (274), Тернопільській області (208) та Вінницькій області (151).

Приріст підтверджених випадків з коронавірусною хворобою за минулу добу становить 13%.

За добу госпіталізовано в заклади охорони здоров’я 94 особи, з них 1 дитину.

Загалом з початку епідемії COVID-19 госпіталізовано 1017 осіб, з них 43 дитини.

Наразі на апараті штучної вентиляції легень перебуває 45 осіб (дітей немає).

За добу одужало 18 осіб (з них 3 медичні працівники), померло 4 особи.

Готові до надання інтенсивної терапії 1944 апарати ШВЛ, задіяно 162 апарати (з них 45 для хворих з коронавірусом).

Показник захворюваності на COVID-19 в Україні на 100 тисяч населення наразі складає 6,0%.

Показник летальності від COVID-19 в Україні на сьогодні складає 2,9% (у всьому світі 2-12%).

80% пацієнтів, чиї випадки закінчилися летально, мали супутні захворювання: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, новоутворення, захворювання нирок і легень.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 5971
З нами з: 11.04.12
Подякував: 351 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Нет никакой эпидемии/пандемии и нет никакого карантина.
Пассажирские самолеты как летали, так и летают.
https://www.flightradar24.com
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7987
З нами з: 21.09.12
Подякував: 763 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:08

Итак смотрим статистику за прошлый день, пятница, 10 апреля.

Однозначно, день негативный, положительного мало, отрицательного много, процесс затягивается.
Вообще удивительно как несколько молекул белка и РНК уделывают два килограмма головного мозга :mrgreen:

Из отрицательного.
Количество активных текущих больных - сломалась положительная тенденция по уменьшению относительного прироста больных.
Количество новых случаев за день + 94629, второй результат за всё время, а фактически первый, поскольку тот который формально первый - это французы однажды одномоментно вылили в общую статистику какую-то несуразную цифру, видимо что-то пересчитали. По прежнему больше половины новых случаев заражения в мире дают только три страны - США, Англия и Франция.
Количество умерших перевалило за 100 000 человек.
Впервые в одной стране за день умерло больше 2000 человек - США.
Во множестве стран вчера зафиксированы абсолютные максимумы заболевших за день -
Англия + 8681
Турция + 4747
тропический Эквадор + 2196
Россия + 1786 и тд и тп этих стран со вчерашних максимумом десятки
Беларусь + 495 Количество новых больных за день уже больше, чем в Украине

Из положительного.
Да практически ничего нет.
Даже Германия пока выбыла из группы стран, которые я вчера перечислял, где количество выздоровевших превышает количество вновь заболевших. А новых стран туда не прибавилось - по прежнему Австрия, Австралия, Швейцария, Китай, Юж.Корея.
Болгария и Словакия соревнуются в минимумах - Словакия + 14 случаев, Болгария + 17 ))
Пакистан - четвертый день подряд снижается количество вновь зараженных, дошло уже до всего + 206. Выглядит дивно с учетом перенаселенности, бардака и ровня медицины.
Пожалуй всё.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16220
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4095 раз.
Подякували: 6427 раз.
 
Профіль
21
3
5
  #<1 ... 871872873874
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1540918
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.