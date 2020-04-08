кашлянул, прикрывшись рукой - взялся за поручень/дверную ручку. Поправил пропитанную вирусом маску на лице - снова взялся за поручень/дверную ручку. И т.д..
Самая активная передача именно через касание поверхностей.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 09:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
кашлянул, прикрывшись рукой - взялся за поручень/дверную ручку. Поправил пропитанную вирусом маску на лице - снова взялся за поручень/дверную ручку. И т.д..
Самая активная передача именно через касание поверхностей.
Додано: Суб 11 кві, 2020 09:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А знавець назв хвороб і науково-медичної термінології може на дозвіллі перевірити хто почав його вживати першим? В темі праворуч є віконечко - пошук в темі, шукати свово "вирішальний"
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Додано: Суб 11 кві, 2020 10:33
Теоретически и так возможно, и так возможно.
Но есть одна большая разница -
по заражению касанием вы можете 1.не касаться 2.быть в перчатках - я ставлю себя на контроль - например вчера я полдня по делам ходил по городу - я абсолютно точно проконтролировал и ни разу не коснулся ничего руками, принципиально
Кроме того купил несколько упаковок одноразовых перчаток как в супермаркете, висят у входной двери, члены семьи, выходя одевают перчатки, чтобы в подъезде ничего не трогать голыми руками, и у всех есть запас с собой на крайний случай, перчатки сразу в мусорку после выхода из подъезда, после выхода из транспорта, после выхода из магазина, их за день уходит не так много, на копейки.
по заражению через дыхание - вы бессильны, вы можете быть неготовы, кто-то накашлял и только что вышел из помещения, транспорта, и вы попали, если везде не в респираторе и возможно в спец очках
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 11 кві, 2020 10:47
100%. Мало того, перчатки можно обработать. Гораздо более эффективно чем руки. Кроме того, нам них вирус живет на перчатках до 8 часов. Если нужно меньше мороки например выйти из подьезда, то лучше салфетки для носа в упаковке 10 шт, бросил в карман и всегда с тобой. Перчатки - для магазина.
Вдохнуть вирус намного проще, Кроме того, не обязательно кашлять. Приблизительно у 30% зараженных вирус фиксируется в выдохе в виде аэрозоли
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Суб 11 кві, 2020 10:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Результати брифінгу МОЗ за 11 квітня:
У Миколаївській області зафіксовані перші 2 випадки захворювання на COVID-19.
В Україні за минулу добу зафіксовано 18 нових випадків захворювання на COVID-19 серед дітей.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків з COVID-19 зареєстрована у місті Києві (48), Житомирській області (45), Вінницькій (40) та Чернівецькій області (39).
Загалом найбільше випадків з COVID-19 зареєстровано у Чернівецькій області (409), місті Києві (396), Івано-Франківській області (274), Тернопільській області (208) та Вінницькій області (151).
Приріст підтверджених випадків з коронавірусною хворобою за минулу добу становить 13%.
За добу госпіталізовано в заклади охорони здоров’я 94 особи, з них 1 дитину.
Загалом з початку епідемії COVID-19 госпіталізовано 1017 осіб, з них 43 дитини.
Наразі на апараті штучної вентиляції легень перебуває 45 осіб (дітей немає).
За добу одужало 18 осіб (з них 3 медичні працівники), померло 4 особи.
Готові до надання інтенсивної терапії 1944 апарати ШВЛ, задіяно 162 апарати (з них 45 для хворих з коронавірусом).
Показник захворюваності на COVID-19 в Україні на 100 тисяч населення наразі складає 6,0%.
Показник летальності від COVID-19 в Україні на сьогодні складає 2,9% (у всьому світі 2-12%).
80% пацієнтів, чиї випадки закінчилися летально, мали супутні захворювання: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, новоутворення, захворювання нирок і легень.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Суб 11 кві, 2020 10:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Нет никакой эпидемии/пандемии и нет никакого карантина.
Пассажирские самолеты как летали, так и летают.
Додано: Суб 11 кві, 2020 11:08
Итак смотрим статистику за прошлый день, пятница, 10 апреля.
Однозначно, день негативный, положительного мало, отрицательного много, процесс затягивается.
Вообще удивительно как несколько молекул белка и РНК уделывают два килограмма головного мозга
Из отрицательного.
Количество активных текущих больных - сломалась положительная тенденция по уменьшению относительного прироста больных.
Количество новых случаев за день + 94629, второй результат за всё время, а фактически первый, поскольку тот который формально первый - это французы однажды одномоментно вылили в общую статистику какую-то несуразную цифру, видимо что-то пересчитали. По прежнему больше половины новых случаев заражения в мире дают только три страны - США, Англия и Франция.
Количество умерших перевалило за 100 000 человек.
Впервые в одной стране за день умерло больше 2000 человек - США.
Во множестве стран вчера зафиксированы абсолютные максимумы заболевших за день -
Англия + 8681
Турция + 4747
тропический Эквадор + 2196
Россия + 1786 и тд и тп этих стран со вчерашних максимумом десятки
Беларусь + 495 Количество новых больных за день уже больше, чем в Украине
Из положительного.
Да практически ничего нет.
Даже Германия пока выбыла из группы стран, которые я вчера перечислял, где количество выздоровевших превышает количество вновь заболевших. А новых стран туда не прибавилось - по прежнему Австрия, Австралия, Швейцария, Китай, Юж.Корея.
Болгария и Словакия соревнуются в минимумах - Словакия + 14 случаев, Болгария + 17 ))
Пакистан - четвертый день подряд снижается количество вновь зараженных, дошло уже до всего + 206. Выглядит дивно с учетом перенаселенности, бардака и уровня медицины.
Пожалуй всё.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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