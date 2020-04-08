Додано: Суб 11 кві, 2020 12:35

Чешский миллиардер Даниэль Кретинский, запертый дома в условиях самоизоляции после положительного результата тестирования на коронавирус в середине марта, проводил по телефону 12 часов в день, управляя своим бизнесом. Он все еще находил время для поиска новых инвестиций, поскольку рынки во всем мире рухнули.Владелец Energeticky a Prumyslovy Holding AS, конгломерата стоимостью 7,7 миллиардов долларов с интересами от электростанций до средств массовой информации, Кретинский смущен тем, что он нашел, но настаивает на том, что есть многообещающие активы, на которые стоит присмотреться. Это подходящий подход для человека, известного тем, что захватил энергетические компании по всей Европе и инвестировал в немецкого оптового продавца Metro AG и французского ритейлера Casino Guichard-Perrachon SA .«Мы видим возможности уже сейчас», - сказал Кретинский, который с тех пор излечился от вируса, ответив на вопросы по электронной почте. «Мы уже инвестируем, поскольку просто считаем, что текущий рынок недооценивает некоторые очень интересные и важные компании».По мере того, как пандемия разрушает предприятия и отрасли с помощью блокировок и закрытий, которые приносят доход, восточноевропейские компании, такие как компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и игр, а также ритейлеры, занимающиеся доставкой на дом, становятся потенциальными победителями быстро меняющейся экономической среды. На Варшавской фондовой бирже разработчик игр CD Projekt SA стал самой ценной компанией. Аналогичным образом, Infobip doo из Хорватии и UiPath Inc. из Белграда ищут пути расширения даже в период наихудшего спада на рынке за последние десятилетия.«Я думаю, что у вас будут некоторые инвесторы, которые будут паниковать, и это будет сдерживать некоторых инвесторов, особенно близоруких», - сказал Мариан Бочек, соучредитель зарегистрированного в Лондоне управляющего активами IPM Group. «Но долгосрочные инвесторы видят в этом возможность. Если вы видите это, это может быть самой большой возможностью со времен интернет-бума 1990-х годов ».у нас вот некуда инвестировать.. укрга...нафту или недосеен которых неуспели продать.. Спасибо владельцу красивой жены Хромаеву и недо инвестору Тарабакину которые перерезали красную ленту фондового рынка Украины во главе НДЦПФР... Вот хотелось бы что подкупить на лоях а даже нету чего.. Вот ур**..P/S/ Это не Фиала..44-летний Кретинский, который начал свою инвестиционную карьеру в качестве юриста в местной группе прямых инвестиций J & T два десятилетия назад, является одним из немногих центральноевропейских миллиардеров, чье богатство не происходит из схем приватизации 1990-х годов. Тем не менее он вступил в партнерские отношения с Петром Кельнером, самым богатым человеком в восточном крыле Европейского Союза, чтобы основать свою фирму около 11 лет назад.