Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 168 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 18 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 20% 34 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 8 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 25 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 5% 8 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 19% 32 Всього голосів : 168 Додано: Суб 11 кві, 2020 11:23 freeze написав: Zebra написав: Нет никакой эпидемии/пандемии и нет никакого карантина.

Пассажирские самолеты как летали, так и летают.

Пассажирские самолеты как летали, так и летают.

https://www.flightradar24.com



Над Украиной на моменте ни одного самолёта, воздушная пустыня. Только три казахских транзитника, которые группой эвакуируют своих из Европы в Нурсултан.

Над Украиной на моменте ни одного самолёта, воздушная пустыня. Только три казахских транзитника, которые группой эвакуируют своих из Европы в Нурсултан.

Над Молдовой, над Марокко, над Эстонией ни одного самолёта на моменте.

Ну это понятно, самые дурные на карантине, а Европа и США где умирают тысячами в день от вируса, ну в полном карантине, пассажирские авиалайнеры туды-сюды гасают заразу разносят. Zebra

Повідомлень: 7990 З нами з: 21.09.12 Подякував: 764 раз. Подякували: 1291 раз.

Додано: Суб 11 кві, 2020 11:28

Какие-то дятлы снуют тысячами через границу, а вся страна должны сидеть на самоизоляции.



"Ежедневно западную границу практически бесконтрольно пересекают тысячи граждан, которых затем отправляют под честное слово домой. Теоретически их "самоизоляцию" должна проверять полиция по указанным ими адресам, но на практике все в основном пущено на самотек.



В последние дни наплыв в Украину растет - 9 апреля, по информации Госпогранслужбы, въехали 6,3 тысячи наших соотечественников, что на 800 больше, чем накануне и на 1,5 тысячи больше, чем 7 апреля.



"Ближе к Пасхе ожидаем еще больший наплыв. Может, не будет такого столпотворения, как в конце марта, когда люди испугались закрытия границы и массово рванули в Украину, но все равно должно быть много людей. То, что никого не будут отправлять на обсервацию, было ясно изначально - куда отправлять тысячи человек, и главное, за чей счет кормить и содержать две недели", - говорит нам сотрудник западного регионального управления Госпогранслужбы.



Кроме того, несмотря на распоряжение о том, что границу можно пересечь только на авто, люди и дальше едут на автобусах. Точнее, до нейтральной полосы идут пешком, а оттуда их забирают бусы МЧС. Причем в автобусы, по рассказам очевидцев, по-прежнему "пакуют" под завязку, ни о какой безопасной дистанции речи не идет." Всё, рука-лицо

Какие-то дятлы снуют тысячами через границу, а вся страна должны сидеть на самоизоляции.

"Ежедневно западную границу практически бесконтрольно пересекают тысячи граждан, которых затем отправляют под честное слово домой. Теоретически их "самоизоляцию" должна проверять полиция по указанным ими адресам, но на практике все в основном пущено на самотек.

В последние дни наплыв в Украину растет - 9 апреля, по информации Госпогранслужбы, въехали 6,3 тысячи наших соотечественников, что на 800 больше, чем накануне и на 1,5 тысячи больше, чем 7 апреля.

"Ближе к Пасхе ожидаем еще больший наплыв. Может, не будет такого столпотворения, как в конце марта, когда люди испугались закрытия границы и массово рванули в Украину, но все равно должно быть много людей. То, что никого не будут отправлять на обсервацию, было ясно изначально - куда отправлять тысячи человек, и главное, за чей счет кормить и содержать две недели", - говорит нам сотрудник западного регионального управления Госпогранслужбы.

Кроме того, несмотря на распоряжение о том, что границу можно пересечь только на авто, люди и дальше едут на автобусах. Точнее, до нейтральной полосы идут пешком, а оттуда их забирают бусы МЧС. Причем в автобусы, по рассказам очевидцев, по-прежнему "пакуют" под завязку, ни о какой безопасной дистанции речи не идет."

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4

Додано: Суб 11 кві, 2020 11:46 Re: Эпидемия коронавируса в мире Певица Надежда Бабкина в коме на ИВЛ.

Вот насколько надо быть дурным, чтобы весело и людно праздновать свое 70-летие в разгар пандемии. Оно того стоило ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4

Додано: Суб 11 кві, 2020 11:53 andriykulyk76 написав: centurionus написав: "Вирішальне" - не те слово, що слід використовувати в науково-медичних темах.

А знавець назв хвороб і науково-медичної термінології може на дозвіллі перевірити хто почав його вживати першим? В темі праворуч є віконечко - пошук в темі, шукати свово "вирішальний"

Логіку вчили? В чому протиріччя? Розпишіть на папері собі.

По суті є щось? Наприклад, про вплив моржування, лопухів, випасу свиней, БАД-ів на біохімічну структуру рецепторів ACE2? Логіку вчили? В чому протиріччя? Розпишіть на папері собі.По суті є щось? Наприклад, про вплив моржування, лопухів, випасу свиней, БАД-ів на біохімічну структуру рецепторів ACE2? “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus

Додано: Суб 11 кві, 2020 11:54 freeze

Вы с основателеем ветки тут даете самую адекватую информацию Корпократор только куда то пропал)

Я тут наблюдая с конца января, из первых так сказать, до того как это стало мейнстримом))))

Стараюсь анализировать цифры, и вот к чему прихожу:

- я не вижу уже смысла удерживать карантин какое то относительно долгое время, ко-во заболевших уже запредельное, ,4-5 миллионов зараженных в развитых странах будет к маю однозначно.

В статистику Египта, всей черной Африки, Индии Пакистана я думаю никто не верит, там будет тотальное заражение).

Как и кто вообще начнет снимать карантин, пусть даже в мае, если все это началось с нескольких тысяч зараженных, а в мае их будут миллионы. Победить его можно или лекарством, или в отдельно взятой стране, и потом закрыть наглухо границы(но это уже невозможно)

Вообщем, елси не сложно дайте свой прогноз на 3-4 месяца, если не сложно, а то интересно! Shummi

Додано: Суб 11 кві, 2020 12:03 freeze написав: Всё, рука-лицо

Какие-то дятлы снуют тысячами через границу, а вся страна должны сидеть на самоизоляции.

"Ежедневно западную границу практически бесконтрольно пересекают тысячи граждан, которых затем отправляют под честное слово домой. Теоретически их "самоизоляцию" должна проверять полиция по указанным ими адресам, но на практике все в основном пущено на самотек.

Какие-то дятлы снуют тысячами через границу, а вся страна должны сидеть на самоизоляции.



"Ежедневно западную границу практически бесконтрольно пересекают тысячи граждан, которых затем отправляют под честное слово домой. Теоретически их "самоизоляцию" должна проверять полиция по указанным ими адресам, но на практике все в основном пущено на самотек. Всё, рука-лицоКакие-то дятлы снуют тысячами через границу, а вся страна должны сидеть на самоизоляции."Ежедневно западную границу практически бесконтрольно пересекают тысячи граждан, которых затем отправляют под честное слово домой. Теоретически их "самоизоляцию" должна проверять полиция по указанным ими адресам, но на практике все в основном пущено на самотек.

Украинский карантин - бессмысленный и беспощадный

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Додано: Суб 11 кві, 2020 12:14 Shummi написав: freeze

Форумчанин року Повідомлень: 11040 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6714 раз. Подякували: 2967 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 12:14 Shummi написав: freeze

Вы с основателеем ветки тут даете самую адекватую информацию Корпократор только куда то пропал)

Я тут наблюдая с конца января, из первых так сказать, до того как это стало мейнстримом))))

Стараюсь анализировать цифры, и вот к чему прихожу:

- я не вижу уже смысла удерживать карантин какое то относительно долгое время, ко-во заболевших уже запредельное, ,4-5 миллионов зараженных в развитых странах будет к маю однозначно.

В статистику Египта, всей черной Африки, Индии Пакистана я думаю никто не верит, там будет тотальное заражение).

Как и кто вообще начнет снимать карантин, пусть даже в мае, если все это началось с нескольких тысяч зараженных, а в мае их будут миллионы. Победить его можно или лекарством, или в отдельно взятой стране, и потом закрыть наглухо границы(но это уже невозможно)

Вообщем, елси не сложно дайте свой прогноз на 3-4 месяца, если не сложно, а то интересно!

Мясников отметил, что расслабляться нельзя: медики могут лечить болезни, но остановить распространение могут только люди при помощи самоизоляции.

"У нас смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа, и на порядки ниже, чем от других пневмоний", — пояснил он.

По его мнению, люди в большинстве переболеют и приобретут коллективный иммунитет, однако сейчас нужно "безболезненно пережить презентацию нового вируса и его имплантацию из животного мира в наш". Хомяк

Додано: Суб 11 кві, 2020 12:23 Re: Эпидемия коронавируса в мире



"Два случая зафиксированы в Вознесенском районе Николаевской области. Эти два человека вернулись из Польши" - сказал Ляшко.



Вот почему они так волновались из-за нулевых показателей :



"Поэтому не советую ехать в Николаевскую область праздновать Пасху" – сказал Ляшко. Civis

Додано: Суб 11 кві, 2020 12:35 Re: Эпидемия коронавируса в мире



Владелец Energeticky a Prumyslovy Holding AS, конгломерата стоимостью 7,7 миллиардов долларов с интересами от электростанций до средств массовой информации, Кретинский смущен тем, что он нашел, но настаивает на том, что есть многообещающие активы, на которые стоит присмотреться. Это подходящий подход для человека, известного тем, что захватил энергетические компании по всей Европе и инвестировал в немецкого оптового продавца Metro AG и французского ритейлера Casino Guichard-Perrachon SA .



«Мы видим возможности уже сейчас», - сказал Кретинский, который с тех пор излечился от вируса, ответив на вопросы по электронной почте. «Мы уже инвестируем, поскольку просто считаем, что текущий рынок недооценивает некоторые очень интересные и важные компании».





По мере того, как пандемия разрушает предприятия и отрасли с помощью блокировок и закрытий, которые приносят доход, восточноевропейские компании, такие как компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и игр, а также ритейлеры, занимающиеся доставкой на дом, становятся потенциальными победителями быстро меняющейся экономической среды. На Варшавской фондовой бирже разработчик игр CD Projekt SA стал самой ценной компанией. Аналогичным образом, Infobip doo из Хорватии и UiPath Inc. из Белграда ищут пути расширения даже в период наихудшего спада на рынке за последние десятилетия.





«Я думаю, что у вас будут некоторые инвесторы, которые будут паниковать, и это будет сдерживать некоторых инвесторов, особенно близоруких», - сказал Мариан Бочек, соучредитель зарегистрированного в Лондоне управляющего активами IPM Group. «Но долгосрочные инвесторы видят в этом возможность. Если вы видите это, это может быть самой большой возможностью со времен интернет-бума 1990-х годов ».

Даже в розничной торговле последствия кризиса различны. Метро не пострадало в первые несколько недель, но закрытие отелей, ресторанов и баров во Франции, Италии и Испании будет «очень болезненным». С другой стороны, Казино, похоже, пользуется поддержкой, поскольку предоставляет жизненно важные услуги французскому обществу, сказал он.



По мере того, как предприятия и правительства стремятся к сокращению по всей Европе, Кретинский видит роль корпоративных лидеров в том, чтобы внести рациональный голос в общественные дебаты. По словам Кретинского, любой кризис - это хорошая возможность для экономии затрат и оптимизации, но сейчас должен преобладать умеренный подход.



«Те, кто не отреагирует достаточно, потеряют все или многое, но те, кто отреагирует, тоже потеряют, возможно, много», - сказал миллиардер, который считает английского философа 17-го века Томаса Гоббса одним из своих любимых авторов.



Продолжительность остановок будет определять влияние на бизнес и экономику, сказал он, добавив, что существует также потенциальный психологический риск, поскольку поведение потребителей, управляемое страхом, может привести к «глубоким структурным изменениям».



По словам Кретинского, усилия по внедрению правильных решений осложняются неправильным общественным восприятием рисков, связанных с коронавирусом. И хотя пандемия является серьезной проблемой, он видит цифры, показывающие, что это не угроза жизни или смерти для обычного населения, не имеющего серьезных проблем со здоровьем.



«Поэтому борьба или борьба с коронавирусом - это не война за безопасность человечества или миллионов людей», - сказал он. «Это война для предотвращения смертей, которых можно избежать».

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium=social



у нас вот некуда инвестировать.. укрга...нафту или недосеен которых неуспели продать.. Спасибо владельцу красивой жены Хромаеву и недо инвестору Тарабакину которые перерезали красную ленту фондового рынка Украины во главе НДЦПФР... Вот хотелось бы что подкупить на лоях а даже нету чего.. Вот ур**..



P/S/ Это не Фиала..44-летний Кретинский, который начал свою инвестиционную карьеру в качестве юриста в местной группе прямых инвестиций J & T два десятилетия назад, является одним из немногих центральноевропейских миллиардеров, чье богатство не происходит из схем приватизации 1990-х годов. Тем не менее он вступил в партнерские отношения с Петром Кельнером, самым богатым человеком в восточном крыле Европейского Союза, чтобы основать свою фирму около 11 лет назад. vladislavlvov

