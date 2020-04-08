Додано: Суб 11 кві, 2020 13:09

Shummi написав: Вообщем, еcли не сложно дайте свой прогноз на 3-4 месяца, если не сложно, а то интересно! Вообщем, еcли не сложно дайте свой прогноз на 3-4 месяца, если не сложно, а то интересно!

Попробую, было бы интересно, если кто-то еще высказал бы свои мысли по прогнозам развития пандемии.1. Прогноз из разряда капитан Очевидность, думаю, большинство будут согласны. К весне следующего года напряжения сильно спадёт, будет вакцина, да не одна, а от многих производителей, будут лекарства, серьезно снижающие по крайней мере смертность. Да не одно лекарство, а несколько с разными принципами действия.2. Осенью опять возможна новая волна, с новыми ограничениями и карантинами. Вторая волна понятно будет не такая тяжелая как нынешняя, но все равно все опять испугаются.3. Переломный месяц в глобальном смысле напрашивается май. С одним уточнением, если не вступят в процесс новые мощные игроки, как например вступили США. А теоретические кандидаты такие есть - это плотно населённые страны - Индия, Бангладеш, Нигерия, Индонезия, Пакистан, Мексика, Эфиопия. Пока ситуация с ними неясная. Но если вступят по серьезному, то испортят всю майскую статистику.4. По карантинам, ситуация показывает, что одна страна не может победить коронавирус, всё равно людские потоки будут поддерживать очаги, создавать новые.Тут буквально несколько исключений может быть -- достаточно жесткие страны - Китай, Южная Корея в отличие от остального хаотичного и свободолюбивого мира- удаленные страны, которые благодаря этому могут контролировать реально границы - Австралия, Новая Зеландия5. По Украине, сложнее всего что-то прогнозировать, потому что государство слабое, пассажиропотоки, в том числе трансграничные контролирует так себе.По прежнему не отказываюсь от своих предположений, что мы выйдем на максимумы где-то 20 апреля, затем как другие страны будем относительно долго топтаться на плато, то накатывая, то откатывая. Думал сначала, что дней 10, сейчас смотрю как мучаются туда-сюда многие страны, склоняюсь, что и больше, чем 10 дней такая ситуация продлится.Потом начнется снижение числа новых заболеваний. Опять же как показывают другие примеры, которые можно отнести к успешным, это длительный процесс, на какие-то совсем небольшие цифры в несколько десятков или даже меньше вновь заболевших мы съедем в лучшем случае в июне. Но, думаю, в этом году у нас уже не будет ни одного дня с количеством новых случаев равных нулю.