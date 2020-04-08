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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 874875876877878>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 168
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
34
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
32
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Было уже?

Из Минздрава вывозят китайские тесты на коронавирус на частных автомобилях, - расследование "Схем". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:07

  freeze написав:Над Украиной на моменте ни одного самолёта, воздушная пустыня. Только три казахских транзитника, которые группой эвакуируют своих из Европы в Нурсултан.
Над Молдовой, над Марокко, над Эстонией ни одного самолёта на моменте.

Человек. Вы, что ,совсем без памяти? И времени прошло не так много.
Над Украиной уже 6 лет нет транзитных рейсов (облетают как опасное место) из-за события с боингом.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Суб 11 кві, 2020 13:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:09

  freeze написав:Певица Надежда Бабкина в коме на ИВЛ.
Вот насколько надо быть дурным, чтобы весело и людно праздновать свое 70-летие в разгар пандемии. Оно того стоило ?

фото пожалуйста, Бабкиной с ИВЛ.!!!
и толькоогда поверим.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:09

  Shummi написав:Вообщем, еcли не сложно дайте свой прогноз на 3-4 месяца, если не сложно, а то интересно!


Попробую, было бы интересно, если кто-то еще высказал бы свои мысли по прогнозам развития пандемии.

1. Прогноз из разряда капитан Очевидность, думаю, большинство будут согласны. К весне следующего года напряжения сильно спадёт, будет вакцина, да не одна, а от многих производителей, будут лекарства, серьезно снижающие по крайней мере смертность. Да не одно лекарство, а несколько с разными принципами действия.

2. Осенью опять возможна новая волна, с новыми ограничениями и карантинами. Вторая волна понятно будет не такая тяжелая как нынешняя, но все равно все опять испугаются.

3. Переломный месяц в глобальном смысле напрашивается май. С одним уточнением, если не вступят в процесс новые мощные игроки, как например вступили США. А теоретические кандидаты такие есть - это плотно населённые страны - Индия, Бангладеш, Нигерия, Индонезия, Пакистан, Мексика, Эфиопия. Пока ситуация с ними неясная. Но если вступят по серьезному, то испортят всю майскую статистику. :mrgreen:

4. По карантинам, ситуация показывает, что одна страна не может победить коронавирус, всё равно людские потоки будут поддерживать очаги, создавать новые.
Тут буквально несколько исключений может быть -
- достаточно жесткие страны - Китай, Южная Корея в отличие от остального хаотичного и свободолюбивого мира
- удаленные страны, которые благодаря этому могут контролировать реально границы - Австралия, Новая Зеландия

5. По Украине, сложнее всего что-то прогнозировать, потому что государство слабое, пассажиропотоки, в том числе трансграничные контролирует так себе.
По прежнему не отказываюсь от своих предположений, что мы выйдем на максимумы где-то 20 апреля, затем как другие страны будем относительно долго топтаться на плато, то накатывая, то откатывая. Думал сначала, что дней 10, сейчас смотрю как мучаются туда-сюда многие страны, склоняюсь, что и больше, чем 10 дней такая ситуация продлится.
Потом начнется снижение числа новых заболеваний. Опять же как показывают другие примеры, которые можно отнести к успешным, это длительный процесс, на какие-то совсем небольшие цифры в несколько десятков или даже меньше вновь заболевших мы съедем в лучшем случае в июне. Но, думаю, в этом году у нас уже не будет ни одного дня с количеством новых случаев равных нулю.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:13

  Civis написав:Фсё, заповедника не будет:

"Два случая зафиксированы в Вознесенском районе Николаевской области. Эти два человека вернулись из Польши" - сказал Ляшко.

Вот почему они так волновались из-за нулевых показателей :) :

"Поэтому не советую ехать в Николаевскую область праздновать Пасху" – сказал Ляшко.

Поздравляю господина Ляшко.
наконец-таки нашел больных в Николаеве. :D
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:14

  dima_beleb написав:
  freeze написав:Над Украиной на моменте ни одного самолёта, воздушная пустыня. Только три казахских транзитника, которые группой эвакуируют своих из Европы в Нурсултан.
Над Молдовой, над Марокко, над Эстонией ни одного самолёта на моменте.

Человек. Вы, что ,совсем без памяти? И времени прошло не так много.
Над Украиной уже 6 лет нет транзитных рейсов (облетают как опасное место) из-за события с боингом.


Хоть элементарно владейте материалом )))
Облетают зону ОРДО и близлежащие районы.
И прежде чем что-то написать, посмотрите на флайтрадар, там всё написано, кто летит, куда летит :lol: :lol: :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:16

  Shummi написав:Вообщем, елси не сложно дайте свой прогноз на 3-4 месяца, если не сложно, а то интересно!

Могу дать прогноз, когда закончится пандемия. От коронавируса официально умрёт от 1 000 000 до 1 099 999 человек.
Так что, на ближайшие 3-4 месяца только рост. Но, карантин может быть и отменят, т. к. он не эффективен. Умрут те, кто должен был умереть, остальные будут продолжать жить обычной жизнью. Может быть даже границы откроют, бесстрашные поедут смотреть эйфелеву башню и коллизей, в самый разгар эпидемии, по скидкам.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:18

  dima_beleb написав:
  freeze написав:Певица Надежда Бабкина в коме на ИВЛ.
Вот насколько надо быть дурным, чтобы весело и людно праздновать свое 70-летие в разгар пандемии. Оно того стоило ?

фото пожалуйста, Бабкиной с ИВЛ.!!!
и толькоогда поверим.


Зачем мне верить )))
Верьте только себе, это даже не грипп :lol:

Для неверующих специальная графика, причины смерти от инфекционных заболеваний в мире, кстати можете не верить и графике, тут дело только веры. :D

Зображення
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:24

  Zebra написав:Нет никакой эпидемии/пандемии и нет никакого карантина.
Пассажирские самолеты как летали, так и летают.
https://www.flightradar24.com

Грузоперевозки никто не отменял.
Думаю, что в ряде стран внутренние рейсы тоже не отменяли.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:25

  freeze написав:
  dima_beleb написав:
  freeze написав:Над Украиной на моменте ни одного самолёта, воздушная пустыня. Только три казахских транзитника, которые группой эвакуируют своих из Европы в Нурсултан.
Над Молдовой, над Марокко, над Эстонией ни одного самолёта на моменте.

Человек. Вы, что ,совсем без памяти? И времени прошло не так много.
Над Украиной уже 6 лет нет транзитных рейсов (облетают как опасное место) из-за события с боингом.


Хоть элементарно владейте материалом )))
Облетают зону ОРДО и близлежащие районы.
И прежде чем что-то написать, посмотрите на флайтрадар, там всё написано, кто летит, куда летит :lol: :lol: :lol:

нет.
я наблюдаю сайт флайрадар24 уже несколько лет. Транзитов нет.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Суб 11 кві, 2020 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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