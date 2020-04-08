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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 кві, 2020 12:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 11 кві, 2020 13:07
Человек. Вы, что ,совсем без памяти? И времени прошло не так много.
Над Украиной уже 6 лет нет транзитных рейсов (облетают как опасное место) из-за события с боингом.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Суб 11 кві, 2020 13:10, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 11 кві, 2020 13:09
Додано: Суб 11 кві, 2020 13:09
Попробую, было бы интересно, если кто-то еще высказал бы свои мысли по прогнозам развития пандемии.
1. Прогноз из разряда капитан Очевидность, думаю, большинство будут согласны. К весне следующего года напряжения сильно спадёт, будет вакцина, да не одна, а от многих производителей, будут лекарства, серьезно снижающие по крайней мере смертность. Да не одно лекарство, а несколько с разными принципами действия.
2. Осенью опять возможна новая волна, с новыми ограничениями и карантинами. Вторая волна понятно будет не такая тяжелая как нынешняя, но все равно все опять испугаются.
3. Переломный месяц в глобальном смысле напрашивается май. С одним уточнением, если не вступят в процесс новые мощные игроки, как например вступили США. А теоретические кандидаты такие есть - это плотно населённые страны - Индия, Бангладеш, Нигерия, Индонезия, Пакистан, Мексика, Эфиопия. Пока ситуация с ними неясная. Но если вступят по серьезному, то испортят всю майскую статистику.
4. По карантинам, ситуация показывает, что одна страна не может победить коронавирус, всё равно людские потоки будут поддерживать очаги, создавать новые.
Тут буквально несколько исключений может быть -
- достаточно жесткие страны - Китай, Южная Корея в отличие от остального хаотичного и свободолюбивого мира
- удаленные страны, которые благодаря этому могут контролировать реально границы - Австралия, Новая Зеландия
5. По Украине, сложнее всего что-то прогнозировать, потому что государство слабое, пассажиропотоки, в том числе трансграничные контролирует так себе.
По прежнему не отказываюсь от своих предположений, что мы выйдем на максимумы где-то 20 апреля, затем как другие страны будем относительно долго топтаться на плато, то накатывая, то откатывая. Думал сначала, что дней 10, сейчас смотрю как мучаются туда-сюда многие страны, склоняюсь, что и больше, чем 10 дней такая ситуация продлится.
Потом начнется снижение числа новых заболеваний. Опять же как показывают другие примеры, которые можно отнести к успешным, это длительный процесс, на какие-то совсем небольшие цифры в несколько десятков или даже меньше вновь заболевших мы съедем в лучшем случае в июне. Но, думаю, в этом году у нас уже не будет ни одного дня с количеством новых случаев равных нулю.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 11 кві, 2020 13:13
Поздравляю господина Ляшко.
наконец-таки нашел больных в Николаеве.
Додано: Суб 11 кві, 2020 13:14
Хоть элементарно владейте материалом )))
Облетают зону ОРДО и близлежащие районы.
И прежде чем что-то написать, посмотрите на флайтрадар, там всё написано, кто летит, куда летит
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 11 кві, 2020 13:16
Могу дать прогноз, когда закончится пандемия. От коронавируса официально умрёт от 1 000 000 до 1 099 999 человек.
Так что, на ближайшие 3-4 месяца только рост. Но, карантин может быть и отменят, т. к. он не эффективен. Умрут те, кто должен был умереть, остальные будут продолжать жить обычной жизнью. Может быть даже границы откроют, бесстрашные поедут смотреть эйфелеву башню и коллизей, в самый разгар эпидемии, по скидкам.
Додано: Суб 11 кві, 2020 13:18
Зачем мне верить )))
Верьте только себе, это даже не грипп
Для неверующих специальная графика, причины смерти от инфекционных заболеваний в мире, кстати можете не верить и графике, тут дело только веры.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 11 кві, 2020 13:24
Грузоперевозки никто не отменял.
Думаю, что в ряде стран внутренние рейсы тоже не отменяли.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Суб 11 кві, 2020 13:25
нет.
я наблюдаю сайт флайрадар24 уже несколько лет. Транзитов нет.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Суб 11 кві, 2020 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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