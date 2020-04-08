Shummi написав:Вообщем, елси не сложно дайте свой прогноз на 3-4 месяца, если не сложно, а то интересно!
Могу дать прогноз, когда закончится пандемия. От коронавируса официально умрёт от 1 000 000 до 1 099 999 человек. Так что, на ближайшие 3-4 месяца только рост. Но, карантин может быть и отменят, т. к. он не эффективен. Умрут те, кто должен был умереть, остальные будут продолжать жить обычной жизнью. Может быть даже границы откроют, бесстрашные поедут смотреть эйфелеву башню и коллизей, в самый разгар эпидемии, по скидкам.
При существующем уровне смертности 1 миллион умерших будет расчетно в конце лета. Но на сегодня мы имеем ситуацию с жестким карантином во многих странах, очевидно что карантинные меры будут значительно смягчены, непонятно как это отразится на динамике.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:По прежнему не отказываюсь от своих предположений, что мы выйдем на максимумы где-то 20 апреля, затем как другие страны будем относительно долго топтаться на плато
Европа не справилась, США не справилась, а Украина прям возьмёт и по волшебству остановит эпидемию у себя в стране. Ещё и в апреле. У нас всё ещё толком даже не началось. Мы не сможем сидеть в карантине в изоляции десятилетиями. Границы придётся открыть. А это значит, вирус будет постоянно импортироваться из за рубежа. Единственный возможный конец этой эпопеи - переболеют те, кто должен был переболеть, умрут те, кто должен был умереть. А, вот, Китаю будет не позавидовать. Они хоть у себя и остановили эпидемию, всё равно придётся снова впустить заразу к себе в страну или оставаться в полной изоляции от внешнего мира