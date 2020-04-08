RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 875876877878879>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 168
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
34
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
32
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:27

  safonovstanislav написав:
  Shummi написав:Вообщем, елси не сложно дайте свой прогноз на 3-4 месяца, если не сложно, а то интересно!

Могу дать прогноз, когда закончится пандемия. От коронавируса официально умрёт от 1 000 000 до 1 099 999 человек.

долго придется ждать.
не путайте зараженных с умерщими
dima_beleb
 
Повідомлень: 555
З нами з: 11.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:32

  dima_beleb написав:нет.
я наблюдаю сайт флайрадар24 уже несколько лет. Транзитов нет.


Три самолёта одновременно над Киевской областью по маршруту Будапешт-Нурсултан это что ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16232
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4098 раз.
Подякували: 6431 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:35

  safonovstanislav написав:
  Shummi написав:Вообщем, елси не сложно дайте свой прогноз на 3-4 месяца, если не сложно, а то интересно!

Могу дать прогноз, когда закончится пандемия. От коронавируса официально умрёт от 1 000 000 до 1 099 999 человек.
Так что, на ближайшие 3-4 месяца только рост. Но, карантин может быть и отменят, т. к. он не эффективен. Умрут те, кто должен был умереть, остальные будут продолжать жить обычной жизнью. Может быть даже границы откроют, бесстрашные поедут смотреть эйфелеву башню и коллизей, в самый разгар эпидемии, по скидкам.


При существующем уровне смертности 1 миллион умерших будет расчетно в конце лета. Но на сегодня мы имеем ситуацию с жестким карантином во многих странах, очевидно что карантинные меры будут значительно смягчены, непонятно как это отразится на динамике.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16232
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4098 раз.
Подякували: 6431 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:37

  freeze написав:
  dima_beleb написав:нет.
я наблюдаю сайт флайрадар24 уже несколько лет. Транзитов нет.


Три самолёта одновременно над Киевской областью по маршруту Будапешт-Нурсултан это что ?

где, мкогда?
сейчас посмотрел. 13:30
всего 3 самолета. все летят в Киев-загран
dima_beleb
 
Повідомлень: 555
З нами з: 11.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:40

  juristkostya написав:
  varlo написав:Результати брифінгу МОЗ за 11 квітня:
Показник захворюваності на COVID-19 в Україні на 100 тисяч населення наразі складає 6,0%.
Какой идиот это пишет....что это за показатель - 6% на 100 тысяч? А на миллион будет уже не 6 %?

Это фейсбук МОЗ, там народ уже высказался по поводу этих де.билов.
См также мою подпись.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17141
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1828 раз.
Подякували: 2691 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:40

  freeze написав:По прежнему не отказываюсь от своих предположений, что мы выйдем на максимумы где-то 20 апреля, затем как другие страны будем относительно долго топтаться на плато

Европа не справилась, США не справилась, а Украина прям возьмёт и по волшебству остановит эпидемию у себя в стране. Ещё и в апреле. У нас всё ещё толком даже не началось. Мы не сможем сидеть в карантине в изоляции десятилетиями. Границы придётся открыть. А это значит, вирус будет постоянно импортироваться из за рубежа. Единственный возможный конец этой эпопеи - переболеют те, кто должен был переболеть, умрут те, кто должен был умереть.
А, вот, Китаю будет не позавидовать. Они хоть у себя и остановили эпидемию, всё равно придётся снова впустить заразу к себе в страну или оставаться в полной изоляции от внешнего мира
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2665
З нами з: 10.05.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:42

  dima_beleb написав:
  freeze написав:
  dima_beleb написав:нет.
я наблюдаю сайт флайрадар24 уже несколько лет. Транзитов нет.


Три самолёта одновременно над Киевской областью по маршруту Будапешт-Нурсултан это что ?

где, мкогда?
сейчас посмотрел. 13:30
всего 3 самолета. все летят в Киев-загран


Из Кишинева в Москву чистый транзитник над Черниговской областью тоже не видите ? :mrgreen: AIRCRAFT TYPE (A320)Airbus A320-232
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16232
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4098 раз.
Подякували: 6431 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:44

  freeze написав:
Из Кишинева в Москву чистый транзитник над Черниговской областью тоже не видите ? :mrgreen: AIRCRAFT TYPE (A320)Airbus A320-232

дайте ссылку. я тоже посмотрю. может сайты разные?
dima_beleb
 
Повідомлень: 555
З нами з: 11.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:45

  dima_beleb написав:
  freeze написав:
Из Кишинева в Москву чистый транзитник над Черниговской областью тоже не видите ? :mrgreen: AIRCRAFT TYPE (A320)Airbus A320-232

дайте ссылку. я тоже посмотрю. может сайты разные?


https://www.flightradar24.com/FIA5131/2458d418
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16232
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4098 раз.
Подякували: 6431 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:45

  freeze написав:
  dima_beleb написав:
  freeze написав:Певица Надежда Бабкина в коме на ИВЛ.
Вот насколько надо быть дурным, чтобы весело и людно праздновать свое 70-летие в разгар пандемии. Оно того стоило ?

фото пожалуйста, Бабкиной с ИВЛ.!!!
и толькоогда поверим.


Зачем мне верить )))
Верьте только себе, это даже не грипп :lol:

Для неверующих специальная графика, причины смерти от инфекционных заболеваний в мире, кстати можете не верить и графике, тут дело только веры. :D

Зображення

У вас есть для сравнения такой же график на 8 апреля 19 года?
Вдруг в 20 году этот коронавирус надергал свои 6 тысяч смертей из других строчек.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2555
З нами з: 15.02.09
Подякував: 63 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 875876877878879>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: centurionus, jump, safonovstanislav і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1540955
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.