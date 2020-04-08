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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 875876877878879> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 168 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 18 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 20% 34 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 8 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 25 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 5% 8 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 19% 32 Всього голосів : 168 Додано: Суб 11 кві, 2020 13:27 safonovstanislav написав: Shummi написав: Вообщем, елси не сложно дайте свой прогноз на 3-4 месяца, если не сложно, а то интересно! Вообщем, елси не сложно дайте свой прогноз на 3-4 месяца, если не сложно, а то интересно!

Могу дать прогноз, когда закончится пандемия. От коронавируса официально умрёт от 1 000 000 до 1 099 999 человек.

Могу дать прогноз, когда закончится пандемия. От коронавируса официально умрёт от 1 000 000 до 1 099 999 человек.

долго придется ждать.

не путайте зараженных с умерщими долго придется ждать.не путайте зараженных с умерщими dima_beleb Повідомлень: 555 З нами з: 11.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 13:32 dima_beleb написав: нет.

я наблюдаю сайт флайрадар24 уже несколько лет. Транзитов нет. нет.я наблюдаю сайт флайрадар24 уже несколько лет. Транзитов нет.



Три самолёта одновременно над Киевской областью по маршруту Будапешт-Нурсултан это что ? Три самолёта одновременно над Киевской областью по маршруту Будапешт-Нурсултан это что ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16232 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4098 раз. Подякували: 6431 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 13:35 safonovstanislav написав: Shummi написав: Вообщем, елси не сложно дайте свой прогноз на 3-4 месяца, если не сложно, а то интересно! Вообщем, елси не сложно дайте свой прогноз на 3-4 месяца, если не сложно, а то интересно!

Могу дать прогноз, когда закончится пандемия. От коронавируса официально умрёт от 1 000 000 до 1 099 999 человек.

Так что, на ближайшие 3-4 месяца только рост. Но, карантин может быть и отменят, т. к. он не эффективен. Умрут те, кто должен был умереть, остальные будут продолжать жить обычной жизнью. Может быть даже границы откроют, бесстрашные поедут смотреть эйфелеву башню и коллизей, в самый разгар эпидемии, по скидкам. Могу дать прогноз, когда закончится пандемия. От коронавируса официально умрёт от 1 000 000 до 1 099 999 человек.Так что, на ближайшие 3-4 месяца только рост. Но, карантин может быть и отменят, т. к. он не эффективен. Умрут те, кто должен был умереть, остальные будут продолжать жить обычной жизнью. Может быть даже границы откроют, бесстрашные поедут смотреть эйфелеву башню и коллизей, в самый разгар эпидемии, по скидкам.



При существующем уровне смертности 1 миллион умерших будет расчетно в конце лета. Но на сегодня мы имеем ситуацию с жестким карантином во многих странах, очевидно что карантинные меры будут значительно смягчены, непонятно как это отразится на динамике. При существующем уровне смертности 1 миллион умерших будет расчетно в конце лета. Но на сегодня мы имеем ситуацию с жестким карантином во многих странах, очевидно что карантинные меры будут значительно смягчены, непонятно как это отразится на динамике. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16232 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4098 раз. Подякували: 6431 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 13:37 freeze написав: dima_beleb написав: нет.

я наблюдаю сайт флайрадар24 уже несколько лет. Транзитов нет. нет.я наблюдаю сайт флайрадар24 уже несколько лет. Транзитов нет.



Три самолёта одновременно над Киевской областью по маршруту Будапешт-Нурсултан это что ? Три самолёта одновременно над Киевской областью по маршруту Будапешт-Нурсултан это что ?

где, мкогда?

сейчас посмотрел. 13:30

всего 3 самолета. все летят в Киев-загран где, мкогда?сейчас посмотрел. 13:30всего 3 самолета. все летят в Киев-загран dima_beleb Повідомлень: 555 З нами з: 11.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 13:40 juristkostya написав: varlo написав: Результати брифінгу МОЗ за 11 квітня:

Показник захворюваності на COVID-19 в Україні на 100 тисяч населення наразі складає 6,0%. Результати брифінгу МОЗ за 11 квітня:Показник захворюваності на COVID-19 в Україні на 100 тисяч населення наразі складає 6,0%. Какой идиот это пишет....что это за показатель - 6% на 100 тысяч? А на миллион будет уже не 6 %? Какой идиот это пишет....что это за показатель - 6% на 100 тысяч? А на миллион будет уже не 6 %?

Это фейсбук МОЗ, там народ уже высказался по поводу этих де.билов.

См также мою подпись. Это фейсбук МОЗ, там народ уже высказался по поводу этих де.билов.См также мою подпись. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17141 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1828 раз. Подякували: 2691 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 13:40 freeze написав: По прежнему не отказываюсь от своих предположений, что мы выйдем на максимумы где-то 20 апреля, затем как другие страны будем относительно долго топтаться на плато По прежнему не отказываюсь от своих предположений, что мы выйдем на максимумы где-то 20 апреля, затем как другие страны будем относительно долго топтаться на плато

Европа не справилась, США не справилась, а Украина прям возьмёт и по волшебству остановит эпидемию у себя в стране. Ещё и в апреле. У нас всё ещё толком даже не началось. Мы не сможем сидеть в карантине в изоляции десятилетиями. Границы придётся открыть. А это значит, вирус будет постоянно импортироваться из за рубежа. Единственный возможный конец этой эпопеи - переболеют те, кто должен был переболеть, умрут те, кто должен был умереть.

А, вот, Китаю будет не позавидовать. Они хоть у себя и остановили эпидемию, всё равно придётся снова впустить заразу к себе в страну или оставаться в полной изоляции от внешнего мира Европа не справилась, США не справилась, а Украина прям возьмёт и по волшебству остановит эпидемию у себя в стране. Ещё и в апреле. У нас всё ещё толком даже не началось. Мы не сможем сидеть в карантине в изоляции десятилетиями. Границы придётся открыть. А это значит, вирус будет постоянно импортироваться из за рубежа. Единственный возможный конец этой эпопеи - переболеют те, кто должен был переболеть, умрут те, кто должен был умереть.А, вот, Китаю будет не позавидовать. Они хоть у себя и остановили эпидемию, всё равно придётся снова впустить заразу к себе в страну или оставаться в полной изоляции от внешнего мира safonovstanislav Повідомлень: 2665 З нами з: 10.05.14 Подякував: 177 раз. Подякували: 403 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 13:42 dima_beleb написав: freeze написав: dima_beleb написав: нет.

я наблюдаю сайт флайрадар24 уже несколько лет. Транзитов нет. нет.я наблюдаю сайт флайрадар24 уже несколько лет. Транзитов нет.



Три самолёта одновременно над Киевской областью по маршруту Будапешт-Нурсултан это что ? Три самолёта одновременно над Киевской областью по маршруту Будапешт-Нурсултан это что ?

где, мкогда?

сейчас посмотрел. 13:30

всего 3 самолета. все летят в Киев-загран где, мкогда?сейчас посмотрел. 13:30всего 3 самолета. все летят в Киев-загран



Из Кишинева в Москву чистый транзитник над Черниговской областью тоже не видите ? AIRCRAFT TYPE (A320)Airbus A320-232 Из Кишинева в Москву чистый транзитник над Черниговской областью тоже не видите ?AIRCRAFT TYPE (A320)Airbus A320-232 Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16232 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4098 раз. Подякували: 6431 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 13:44 freeze написав:

Из Кишинева в Москву чистый транзитник над Черниговской областью тоже не видите ? AIRCRAFT TYPE (A320)Airbus A320-232 Из Кишинева в Москву чистый транзитник над Черниговской областью тоже не видите ?AIRCRAFT TYPE (A320)Airbus A320-232

дайте ссылку. я тоже посмотрю. может сайты разные? дайте ссылку. я тоже посмотрю. может сайты разные? dima_beleb Повідомлень: 555 З нами з: 11.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 13:45 dima_beleb написав: freeze написав:

Из Кишинева в Москву чистый транзитник над Черниговской областью тоже не видите ? AIRCRAFT TYPE (A320)Airbus A320-232 Из Кишинева в Москву чистый транзитник над Черниговской областью тоже не видите ?AIRCRAFT TYPE (A320)Airbus A320-232

дайте ссылку. я тоже посмотрю. может сайты разные? дайте ссылку. я тоже посмотрю. может сайты разные?



https://www.flightradar24.com/FIA5131/2458d418 Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16232 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4098 раз. Подякували: 6431 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 13:45 freeze написав: dima_beleb написав: freeze написав: Певица Надежда Бабкина в коме на ИВЛ.

Вот насколько надо быть дурным, чтобы весело и людно праздновать свое 70-летие в разгар пандемии. Оно того стоило ? Певица Надежда Бабкина в коме на ИВЛ.Вот насколько надо быть дурным, чтобы весело и людно праздновать свое 70-летие в разгар пандемии. Оно того стоило ?

фото пожалуйста, Бабкиной с ИВЛ.!!!

и толькоогда поверим. фото пожалуйста, Бабкиной с ИВЛ.!!!и толькоогда поверим.



Зачем мне верить )))

Верьте только себе, это даже не грипп



Для неверующих специальная графика, причины смерти от инфекционных заболеваний в мире, кстати можете не верить и графике, тут дело только веры.



Зачем мне верить )))Верьте только себе, это даже не гриппДля неверующих специальная графика, причины смерти от инфекционных заболеваний в мире, кстати можете не верить и графике, тут дело только веры.

У вас есть для сравнения такой же график на 8 апреля 19 года?

Вдруг в 20 году этот коронавирус надергал свои 6 тысяч смертей из других строчек. У вас есть для сравнения такой же график на 8 апреля 19 года?Вдруг в 20 году этот коронавирус надергал свои 6 тысяч смертей из других строчек. Hotab

Повідомлень: 2555 З нами з: 15.02.09 Подякував: 63 раз. Подякували: 953 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 875876877878879> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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