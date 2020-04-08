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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 876877878879>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 168
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
34
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
32
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:46

dima_beleb Могу открыть страшную тайну. Через Украину транзитом летят даже с РФ.
uaseller_info
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вакцина от коронавируса может быть готова уже в сентябре текущего года.

Такое заявление сделал профессор и ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт в субботу, 11 апреля, сообщает The Times - передает FaceNews.ua.

Она рассказала, что в ближайшие недели антидот испытают на людях.
https://www.facenews.ua/news/2020/477889/
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:47

  freeze написав:
  dima_beleb написав:
  freeze написав:
Из Кишинева в Москву чистый транзитник над Черниговской областью тоже не видите ? :mrgreen: AIRCRAFT TYPE (A320)Airbus A320-232

дайте ссылку. я тоже посмотрю. может сайты разные?


https://www.flightradar24.com/FIA5131/2458d418

с чего вы взяли, что Москва?
у меня показывает N/A
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:50

  dima_beleb написав:
  safonovstanislav написав:
  Shummi написав:Вообщем, елси не сложно дайте свой прогноз на 3-4 месяца, если не сложно, а то интересно!

Могу дать прогноз, когда закончится пандемия. От коронавируса официально умрёт от 1 000 000 до 1 099 999 человек.

долго придется ждать.
не путайте зараженных с умерщими

Вполне возможно, что ждать никто не будет. Все вернутся к обычной жизни и будут думать уже не о коронавирусе, сидя дома, а о том, как прокормить семью, впахивая на заводе. Какие-то пожилые люди будут незаметно умирать в больницах, также само, как это делали и 10, и 20 лет назад
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:51

  Hotab написав:У вас есть для сравнения такой же график на 8 апреля 19 года?
Вдруг в 20 году этот коронавирус надергал свои 6 тысяч смертей из других строчек.


Это график по инфекционным болезням.
Если допустить, что коронавирус надёргал, то из других графиков - неинфекционные причины смерти.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:54

  freeze написав:
  Hotab написав:У вас есть для сравнения такой же график на 8 апреля 19 года?
Вдруг в 20 году этот коронавирус надергал свои 6 тысяч смертей из других строчек.


Это график по инфекционным болезням.
Если допустить, что коронавирус надёргал, то из других графиков - неинфекционные причины смерти.

Жаль.
Все хочу для скептиков найти железный график. Этот хорош, но на роль железного не совсем годится по вышеуказанной причине.
Скептики приводят статистику смертей по странам например за текущую неделю.И конечно же в общей массе смертей роста не видно. В сравнени с прошлым годом.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 кві, 2020 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:56

  varlo написав:Вакцина от коронавируса может быть готова уже в сентябре текущего года.

Парацетамол придумали более 50 лет назад, в аптеках его нет. Вакцину придумают в сентябре, в аптеках её не будет. Какой толк от лекарств, которые невозможно купить? Какой смысл надеятся на то, что будет недоступно рядовому человеку? Разве что порадуетесь, что вакцина спасла какого-нибудь президента или олигарха
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:56

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:По прежнему не отказываюсь от своих предположений, что мы выйдем на максимумы где-то 20 апреля, затем как другие страны будем относительно долго топтаться на плато

Европа не справилась, США не справилась, а Украина прям возьмёт и по волшебству остановит эпидемию у себя в стране. Ещё и в апреле. У нас всё ещё толком даже не началось. Мы не сможем сидеть в карантине в изоляции десятилетиями. Границы придётся открыть. А это значит, вирус будет постоянно импортироваться из за рубежа. Единственный возможный конец этой эпопеи - переболеют те, кто должен был переболеть, умрут те, кто должен был умереть.
А, вот, Китаю будет не позавидовать. Они хоть у себя и остановили эпидемию, всё равно придётся снова впустить заразу к себе в страну или оставаться в полной изоляции от внешнего мира


Где взять деньги на игры в карантин ?
смерть от коронавируса станет нормой
всем станет плевать на этот вирус
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:58

  safonovstanislav написав:Вполне возможно, что ждать никто не будет. Все вернутся к обычной жизни и будут думать уже не о коронавирусе, сидя дома, а о том, как прокормить семью, впахивая на заводе. Какие-то пожилые люди будут незаметно умирать в больницах, также само, как это делали и 10, и 20 лет назад

согласно последним новостям, наше правительство хочет продлить карантин до июня.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:01

  safonovstanislav написав:
  varlo написав:Вакцина от коронавируса может быть готова уже в сентябре текущего года.

Парацетамол придумали более 50 лет назад, в аптеках его нет. Вакцину придумают в сентябре, в аптеках её не будет. Какой толк от лекарств, которые невозможно купить? Какой смысл надеятся на то, что будет недоступно рядовому человеку? Разве что порадуетесь, что вакцина спасла какого-нибудь президента или олигарха

а кто вам мешает вместо парацитамола купить аспирин (Ацетилсалициловая кислота)?
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ЛОБ

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