Shummi написав:Вообщем, елси не сложно дайте свой прогноз на 3-4 месяца, если не сложно, а то интересно!
Могу дать прогноз, когда закончится пандемия. От коронавируса официально умрёт от 1 000 000 до 1 099 999 человек.
долго придется ждать. не путайте зараженных с умерщими
Вполне возможно, что ждать никто не будет. Все вернутся к обычной жизни и будут думать уже не о коронавирусе, сидя дома, а о том, как прокормить семью, впахивая на заводе. Какие-то пожилые люди будут незаметно умирать в больницах, также само, как это делали и 10, и 20 лет назад
Hotab написав:У вас есть для сравнения такой же график на 8 апреля 19 года? Вдруг в 20 году этот коронавирус надергал свои 6 тысяч смертей из других строчек.
Это график по инфекционным болезням. Если допустить, что коронавирус надёргал, то из других графиков - неинфекционные причины смерти.
Жаль. Все хочу для скептиков найти железный график. Этот хорош, но на роль железного не совсем годится по вышеуказанной причине. Скептики приводят статистику смертей по странам например за текущую неделю.И конечно же в общей массе смертей роста не видно. В сравнени с прошлым годом.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 кві, 2020 14:00, всього редагувалось 1 раз.
varlo написав:Вакцина от коронавируса может быть готова уже в сентябре текущего года.
Парацетамол придумали более 50 лет назад, в аптеках его нет. Вакцину придумают в сентябре, в аптеках её не будет. Какой толк от лекарств, которые невозможно купить? Какой смысл надеятся на то, что будет недоступно рядовому человеку? Разве что порадуетесь, что вакцина спасла какого-нибудь президента или олигарха
freeze написав:По прежнему не отказываюсь от своих предположений, что мы выйдем на максимумы где-то 20 апреля, затем как другие страны будем относительно долго топтаться на плато
Европа не справилась, США не справилась, а Украина прям возьмёт и по волшебству остановит эпидемию у себя в стране. Ещё и в апреле. У нас всё ещё толком даже не началось. Мы не сможем сидеть в карантине в изоляции десятилетиями. Границы придётся открыть. А это значит, вирус будет постоянно импортироваться из за рубежа. Единственный возможный конец этой эпопеи - переболеют те, кто должен был переболеть, умрут те, кто должен был умереть. А, вот, Китаю будет не позавидовать. Они хоть у себя и остановили эпидемию, всё равно придётся снова впустить заразу к себе в страну или оставаться в полной изоляции от внешнего мира
Где взять деньги на игры в карантин ? смерть от коронавируса станет нормой всем станет плевать на этот вирус
safonovstanislav написав:Вполне возможно, что ждать никто не будет. Все вернутся к обычной жизни и будут думать уже не о коронавирусе, сидя дома, а о том, как прокормить семью, впахивая на заводе. Какие-то пожилые люди будут незаметно умирать в больницах, также само, как это делали и 10, и 20 лет назад
согласно последним новостям, наше правительство хочет продлить карантин до июня.
varlo написав:Вакцина от коронавируса может быть готова уже в сентябре текущего года.
Парацетамол придумали более 50 лет назад, в аптеках его нет. Вакцину придумают в сентябре, в аптеках её не будет. Какой толк от лекарств, которые невозможно купить? Какой смысл надеятся на то, что будет недоступно рядовому человеку? Разве что порадуетесь, что вакцина спасла какого-нибудь президента или олигарха
а кто вам мешает вместо парацитамола купить аспирин (Ацетилсалициловая кислота)?