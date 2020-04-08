Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 877878879880881> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 168 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 18 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 20% 34 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 8 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 25 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 5% 8 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 19% 32 Всього голосів : 168 Додано: Суб 11 кві, 2020 14:15 juristkostya написав: varlo написав: Результати брифінгу МОЗ за 11 квітня:

Показник захворюваності на COVID-19 в Україні на 100 тисяч населення наразі складає 6,0%. Результати брифінгу МОЗ за 11 квітня:Показник захворюваності на COVID-19 в Україні на 100 тисяч населення наразі складає 6,0%.

Какой идиот это пишет....что это за показатель - 6% на 100 тысяч? А на миллион будет уже не 6 %? Какой идиот это пишет....что это за показатель - 6% на 100 тысяч? А на миллион будет уже не 6 %?

Отож.

Як можна вірити твердженням цих дегенератів, що "маски/респіратори здоровим не потрібні"... Отож.Як можна вірити твердженням цих дегенератів, що "маски/респіратори здоровим не потрібні"... “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1120 З нами з: 07.10.09 Подякував: 265 раз. Подякували: 309 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 14:18 dima_beleb написав: safonovstanislav написав: varlo написав: Вакцина от коронавируса может быть готова уже в сентябре текущего года. Вакцина от коронавируса может быть готова уже в сентябре текущего года.

Парацетамол придумали более 50 лет назад, в аптеках его нет. Вакцину придумают в сентябре, в аптеках её не будет. Какой толк от лекарств, которые невозможно купить? Какой смысл надеятся на то, что будет недоступно рядовому человеку? Разве что порадуетесь, что вакцина спасла какого-нибудь президента или олигарха Парацетамол придумали более 50 лет назад, в аптеках его нет. Вакцину придумают в сентябре, в аптеках её не будет. Какой толк от лекарств, которые невозможно купить? Какой смысл надеятся на то, что будет недоступно рядовому человеку? Разве что порадуетесь, что вакцина спасла какого-нибудь президента или олигарха

а кто вам мешает вместо парацитамола купить аспирин (Ацетилсалициловая кислота)? а кто вам мешает вместо парацитамола купить аспирин (Ацетилсалициловая кислота)?

Есть самое эффективное жаропонижающее средство, которого уже нигде нет, даже несмотря на то, что в Украине эпидемия ещё даже не началась. Как думаете, какие будут шансы купить хоть что-то хотя бы для сбивания температуры, когда начнётся? Это не говоря уже о прям вакцине, если изобретут и запустят в продажу Есть самое эффективное жаропонижающее средство, которого уже нигде нет, даже несмотря на то, что в Украине эпидемия ещё даже не началась. Как думаете, какие будут шансы купить хоть что-то хотя бы для сбивания температуры, когда начнётся? Это не говоря уже о прям вакцине, если изобретут и запустят в продажу safonovstanislav Повідомлень: 2667 З нами з: 10.05.14 Подякував: 177 раз. Подякували: 403 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 14:21 Hotab написав: freeze написав: Hotab написав: У вас есть для сравнения такой же график на 8 апреля 19 года?

Вдруг в 20 году этот коронавирус надергал свои 6 тысяч смертей из других строчек. У вас есть для сравнения такой же график на 8 апреля 19 года?Вдруг в 20 году этот коронавирус надергал свои 6 тысяч смертей из других строчек.



Это график по инфекционным болезням.

Если допустить, что коронавирус надёргал, то из других графиков - неинфекционные причины смерти. Это график по инфекционным болезням.Если допустить, что коронавирус надёргал, то из других графиков - неинфекционные причины смерти.

Жаль.

Все хочу для скептиков найти железный график. Этот хорош, но на роль железного не совсем годится по вышеуказанной причине.

Скептики приводят статистику смертей по странам например за текущую неделю.И конечно же в общей массе смертей роста не видно. В сравнени с прошлым годом. Жаль.Все хочу для скептиков найти железный график. Этот хорош, но на роль железного не совсем годится по вышеуказанной причине.Скептики приводят статистику смертей по странам например за текущую неделю.И конечно же в общей массе смертей роста не видно. В сравнени с прошлым годом.

Где эти скептики берут такую статистику смертей?

Мне найти не удалось. Здесь на ветке приводили статистику из кантриметерс, но это не реальные текущие цифры, а статистика прошлых лет. Где эти скептики берут такую статистику смертей?Мне найти не удалось. Здесь на ветке приводили статистику из кантриметерс, но это не реальные текущие цифры, а статистика прошлых лет. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16031 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4404 раз. Подякували: 4090 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 14:23 safonovstanislav написав: Есть самое эффективное жаропонижающее средство, которого уже нигде нет, даже несмотря на то, что в Украине эпидемия ещё даже не началась. Как думаете, какие будут шансы купить хоть что-то хотя бы для сбивания температуры, когда начнётся? Это не говоря уже о прям вакцине, если изобретут и запустят в продажу Есть самое эффективное жаропонижающее средство, которого уже нигде нет, даже несмотря на то, что в Украине эпидемия ещё даже не началась. Как думаете, какие будут шансы купить хоть что-то хотя бы для сбивания температуры, когда начнётся? Это не говоря уже о прям вакцине, если изобретут и запустят в продажу

не поверю, что нет банального аспирина.

вакцина в продаже - это вообще преступление. Т.к. вакцинация это очень специфическая процедура, перед которой нужно пройти осмотр у доктора. Самому колоть вакцину - это безумие не поверю, что нет банального аспирина.вакцина в продаже - это вообще преступление. Т.к. вакцинация это очень специфическая процедура, перед которой нужно пройти осмотр у доктора. Самому колоть вакцину - это безумие dima_beleb Повідомлень: 558 З нами з: 11.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 14:26 juristkostya написав: varlo написав: Результати брифінгу МОЗ за 11 квітня:







Показник захворюваності на COVID-19 в Україні на 100 тисяч населення наразі складає 6,0%.



Результати брифінгу МОЗ за 11 квітня:Показник захворюваності на COVID-19 в Україні на 100 тисяч населення наразі складає 6,0%.

Какой идиот это пишет....что это за показатель - 6% на 100 тысяч? А на миллион будет уже не 6 %? Какой идиот это пишет....что это за показатель - 6% на 100 тысяч? А на миллион будет уже не 6 %?

Скорее всего, просто не внимательный/не аккуратный человек.

Имелось ввиду 6 чел. на 100 тыс. Скорее всего, просто не внимательный/не аккуратный человек.Имелось ввиду 6 чел. на 100 тыс. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16031 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4404 раз. Подякували: 4090 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 14:32 freeze написав: Zebra написав: Нет никакой эпидемии/пандемии и нет никакого карантина.

Пассажирские самолеты как летали, так и летают.

https://www.flightradar24.com Нет никакой эпидемии/пандемии и нет никакого карантина.Пассажирские самолеты как летали, так и летают.



Над Украиной на моменте ни одного самолёта, воздушная пустыня. Только три казахских транзитника, которые группой эвакуируют своих из Европы в Нурсултан.

Над Молдовой, над Марокко, над Эстонией ни одного самолёта на моменте. Над Украиной на моменте ни одного самолёта, воздушная пустыня. Толькокоторые группой эвакуируют своих из Европы в Нурсултан.Над Молдовой, над Марокко, над Эстонией ни одного самолёта на моменте.

Визэйр это казахи? Визэйр это казахи? Vadim V

Повідомлень: 2361 З нами з: 23.05.14 Подякував: 505 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 14:36 dima_beleb написав: safonovstanislav написав: Есть самое эффективное жаропонижающее средство, которого уже нигде нет, даже несмотря на то, что в Украине эпидемия ещё даже не началась. Как думаете, какие будут шансы купить хоть что-то хотя бы для сбивания температуры, когда начнётся? Это не говоря уже о прям вакцине, если изобретут и запустят в продажу Есть самое эффективное жаропонижающее средство, которого уже нигде нет, даже несмотря на то, что в Украине эпидемия ещё даже не началась. Как думаете, какие будут шансы купить хоть что-то хотя бы для сбивания температуры, когда начнётся? Это не говоря уже о прям вакцине, если изобретут и запустят в продажу

не поверю, что нет банального аспирина.

вакцина в продаже - это вообще преступление. Т.к. вакцинация это очень специфическая процедура, перед которой нужно пройти осмотр у доктора. Самому колоть вакцину - это безумие не поверю, что нет банального аспирина.вакцина в продаже - это вообще преступление. Т.к. вакцинация это очень специфическая процедура, перед которой нужно пройти осмотр у доктора. Самому колоть вакцину - это безумие

Сейчас есть даже парацетамол, но с добавками, типа всяких бредовых кофеинов. Но, и эпидемии у нас ещё нет. Т. е. раскупили про запас, а не для реального использования. Если люди начнут реально массово использовать жаропонижающие, в аптеках не будет ничего.

А насчёт вакцин, так они всегда в аптеках продавались. Врач пишет, что нужно купить, идёшь в аптеку, зачастую прям внутри больницы, покупаешь, возвращаешься к врачу и тебе колят купленное. Врачи лекарства не продают, они только назначают, а колет вообще медсестра Сейчас есть даже парацетамол, но с добавками, типа всяких бредовых кофеинов. Но, и эпидемии у нас ещё нет. Т. е. раскупили про запас, а не для реального использования. Если люди начнут реально массово использовать жаропонижающие, в аптеках не будет ничего.А насчёт вакцин, так они всегда в аптеках продавались. Врач пишет, что нужно купить, идёшь в аптеку, зачастую прям внутри больницы, покупаешь, возвращаешься к врачу и тебе колят купленное. Врачи лекарства не продают, они только назначают, а колет вообще медсестра safonovstanislav Повідомлень: 2667 З нами з: 10.05.14 Подякував: 177 раз. Подякували: 403 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 14:38



«Испанка». Грипп, унесший 50 миллионов жизней | Документальный фильм Би-би-си

https://www.youtube.com/watch?v=qhJxeks ... Be3m0dHk9k для сравнения«Испанка». Грипп, унесший 50 миллионов жизней | Документальный фильм Би-би-си 19yuriy91 Повідомлень: 2554 З нами з: 15.09.12 Подякував: 239 раз. Подякували: 371 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 14:43 dima_beleb написав: safonovstanislav написав: Есть самое эффективное жаропонижающее средство, которого уже нигде нет, даже несмотря на то, что в Украине эпидемия ещё даже не началась. Как думаете, какие будут шансы купить хоть что-то хотя бы для сбивания температуры, когда начнётся? Это не говоря уже о прям вакцине, если изобретут и запустят в продажу Есть самое эффективное жаропонижающее средство, которого уже нигде нет, даже несмотря на то, что в Украине эпидемия ещё даже не началась. Как думаете, какие будут шансы купить хоть что-то хотя бы для сбивания температуры, когда начнётся? Это не говоря уже о прям вакцине, если изобретут и запустят в продажу

не поверю, что нет банального аспирина.

вакцина в продаже - это вообще преступление. Т.к. вакцинация это очень специфическая процедура, перед которой нужно пройти осмотр у доктора. Самому колоть вакцину - это безумие не поверю, что нет банального аспирина.вакцина в продаже - это вообще преступление. Т.к. вакцинация это очень специфическая процедура, перед которой нужно пройти осмотр у доктора. Самому колоть вакцину - это безумие



Да, ладно. У вас превратные впечатления о вакцинации и осмотрах доктора перед вакцинацией.

Где-то с 1996 года сам себе каждый год делаю прививки от гриппа, плюс жене, плюс своим детям, плюс кто попросит другие родственники. Никто за это время из привитых на заболел гриппом, никто не пожаловался на побочку.

Думаете в поликлинике лучше делают )) Жалобы есть, жалоб нет, укол, и свободен. Если в частной лекарне, то заплати еще пару сотен гривен.

Конечно есть исключение, это вакцинирование маленьких детей, здесь всё слишком сложно, чтобы взять на себя ответственность, и вообще вакцинирование из утвержденного графика вакцинаций МОЗ, но там должен быть строгий учёт и записи в медкнижки для школы, военкомата и тд. Да, ладно. У вас превратные впечатления о вакцинации и осмотрах доктора перед вакцинацией.Где-то с 1996 года сам себе каждый год делаю прививки от гриппа, плюс жене, плюс своим детям, плюс кто попросит другие родственники. Никто за это время из привитых на заболел гриппом, никто не пожаловался на побочку.Думаете в поликлинике лучше делают )) Жалобы есть, жалоб нет, укол, и свободен. Если в частной лекарне, то заплати еще пару сотен гривен.Конечно есть исключение, это вакцинирование маленьких детей, здесь всё слишком сложно, чтобы взять на себя ответственность, и вообще вакцинирование из утвержденного графика вакцинаций МОЗ, но там должен быть строгий учёт и записи в медкнижки для школы, военкомата и тд. Востаннє редагувалось freeze в Суб 11 кві, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16236 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4099 раз. Подякували: 6432 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 14:44 safonovstanislav написав: Единственный возможный конец этой эпопеи - переболеют те, кто должен был переболеть, умрут те, кто должен был умереть.

Единственный возможный конец этой эпопеи - переболеют те, кто должен был переболеть, умрут те, кто должен был умереть.

Предложен шведский вариант. Тактика коллективного иммунитета. Отсутствие карантина, сохранение обычного образа жизни. Оберегают свою экономику от последствий жестких мер. Предложен шведский вариант. Тактика коллективного иммунитета. Отсутствие карантина, сохранение обычного образа жизни. Оберегают свою экономику от последствий жестких мер. tumos Повідомлень: 1097 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 877878879880881> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: centurionus і 1 гістьМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 689 , 690 , 691

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6908 1540977

ЛОБ П'ят 10 кві, 2020 11:15