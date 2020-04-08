varlo написав:Вакцина от коронавируса может быть готова уже в сентябре текущего года.
Парацетамол придумали более 50 лет назад, в аптеках его нет. Вакцину придумают в сентябре, в аптеках её не будет. Какой толк от лекарств, которые невозможно купить? Какой смысл надеятся на то, что будет недоступно рядовому человеку? Разве что порадуетесь, что вакцина спасла какого-нибудь президента или олигарха
а кто вам мешает вместо парацитамола купить аспирин (Ацетилсалициловая кислота)?
Есть самое эффективное жаропонижающее средство, которого уже нигде нет, даже несмотря на то, что в Украине эпидемия ещё даже не началась. Как думаете, какие будут шансы купить хоть что-то хотя бы для сбивания температуры, когда начнётся? Это не говоря уже о прям вакцине, если изобретут и запустят в продажу
Hotab написав:У вас есть для сравнения такой же график на 8 апреля 19 года? Вдруг в 20 году этот коронавирус надергал свои 6 тысяч смертей из других строчек.
Это график по инфекционным болезням. Если допустить, что коронавирус надёргал, то из других графиков - неинфекционные причины смерти.
Жаль. Все хочу для скептиков найти железный график. Этот хорош, но на роль железного не совсем годится по вышеуказанной причине. Скептики приводят статистику смертей по странам например за текущую неделю.И конечно же в общей массе смертей роста не видно. В сравнени с прошлым годом.
Где эти скептики берут такую статистику смертей? Мне найти не удалось. Здесь на ветке приводили статистику из кантриметерс, но это не реальные текущие цифры, а статистика прошлых лет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
safonovstanislav написав:Есть самое эффективное жаропонижающее средство, которого уже нигде нет, даже несмотря на то, что в Украине эпидемия ещё даже не началась. Как думаете, какие будут шансы купить хоть что-то хотя бы для сбивания температуры, когда начнётся? Это не говоря уже о прям вакцине, если изобретут и запустят в продажу
не поверю, что нет банального аспирина. вакцина в продаже - это вообще преступление. Т.к. вакцинация это очень специфическая процедура, перед которой нужно пройти осмотр у доктора. Самому колоть вакцину - это безумие
Zebra написав:Нет никакой эпидемии/пандемии и нет никакого карантина. Пассажирские самолеты как летали, так и летают. https://www.flightradar24.com
Над Украиной на моменте ни одного самолёта, воздушная пустыня. Только три казахских транзитника, которые группой эвакуируют своих из Европы в Нурсултан. Над Молдовой, над Марокко, над Эстонией ни одного самолёта на моменте.
safonovstanislav написав:Есть самое эффективное жаропонижающее средство, которого уже нигде нет, даже несмотря на то, что в Украине эпидемия ещё даже не началась. Как думаете, какие будут шансы купить хоть что-то хотя бы для сбивания температуры, когда начнётся? Это не говоря уже о прям вакцине, если изобретут и запустят в продажу
не поверю, что нет банального аспирина. вакцина в продаже - это вообще преступление. Т.к. вакцинация это очень специфическая процедура, перед которой нужно пройти осмотр у доктора. Самому колоть вакцину - это безумие
Сейчас есть даже парацетамол, но с добавками, типа всяких бредовых кофеинов. Но, и эпидемии у нас ещё нет. Т. е. раскупили про запас, а не для реального использования. Если люди начнут реально массово использовать жаропонижающие, в аптеках не будет ничего. А насчёт вакцин, так они всегда в аптеках продавались. Врач пишет, что нужно купить, идёшь в аптеку, зачастую прям внутри больницы, покупаешь, возвращаешься к врачу и тебе колят купленное. Врачи лекарства не продают, они только назначают, а колет вообще медсестра
safonovstanislav написав:Есть самое эффективное жаропонижающее средство, которого уже нигде нет, даже несмотря на то, что в Украине эпидемия ещё даже не началась. Как думаете, какие будут шансы купить хоть что-то хотя бы для сбивания температуры, когда начнётся? Это не говоря уже о прям вакцине, если изобретут и запустят в продажу
не поверю, что нет банального аспирина. вакцина в продаже - это вообще преступление. Т.к. вакцинация это очень специфическая процедура, перед которой нужно пройти осмотр у доктора. Самому колоть вакцину - это безумие
Да, ладно. У вас превратные впечатления о вакцинации и осмотрах доктора перед вакцинацией. Где-то с 1996 года сам себе каждый год делаю прививки от гриппа, плюс жене, плюс своим детям, плюс кто попросит другие родственники. Никто за это время из привитых на заболел гриппом, никто не пожаловался на побочку. Думаете в поликлинике лучше делают )) Жалобы есть, жалоб нет, укол, и свободен. Если в частной лекарне, то заплати еще пару сотен гривен. Конечно есть исключение, это вакцинирование маленьких детей, здесь всё слишком сложно, чтобы взять на себя ответственность, и вообще вакцинирование из утвержденного графика вакцинаций МОЗ, но там должен быть строгий учёт и записи в медкнижки для школы, военкомата и тд.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 11 кві, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.