Додано: Суб 11 кві, 2020 14:15

juristkostya написав: varlo написав: Результати брифінгу МОЗ за 11 квітня:

Показник захворюваності на COVID-19 в Україні на 100 тисяч населення наразі складає 6,0%.

Какой идиот это пишет....что это за показатель - 6% на 100 тысяч? А на миллион будет уже не 6 %? Какой идиот это пишет....что это за показатель - 6% на 100 тысяч? А на миллион будет уже не 6 %?

Отож.

Як можна вірити твердженням цих дегенератів, що "маски/респіратори здоровим не потрібні"...

