Додано: Суб 11 кві, 2020 15:10

По израильской вакцине, которая возможно будет первой, израильтяне пояснили, что они уже четыре года работают над вакциной против коронавируса, правда куриного, но понятно, что достаточно близкого по структуре на наш Ковид-19, имеют хорошие наработки и результаты.

В принципе, имея такую фору, они действительно могут опередить конкурентов по разработкам и поймать хороший денежный бонус. Хотя сроки они заявляют слишком короткие, имхо.



ПыСы Смотрю конкуренты заявляют примерно такие же сроки.



Профессор и ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт заявила, что вакцина от COVID-19 может быть готова уже в сентябре.

По ее словам, испытания вакцины на людях должны состояться в течение следующих двух недель.

Востаннє редагувалось freeze в Суб 11 кві, 2020 15:20, всього редагувалось 1 раз.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.