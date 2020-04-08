freeze написав:Над Украиной на моменте ни одного самолёта, воздушная пустыня. Только три казахских транзитника, которые группой эвакуируют своих из Европы в Нурсултан. Над Молдовой, над Марокко, над Эстонией ни одного самолёта на моменте.
Человек. Вы, что ,совсем без памяти? И времени прошло не так много. Над Украиной уже 6 лет нет транзитных рейсов (облетают как опасное место) из-за события с боингом.
Вы из московии? , транзитят, но намного меньше чем до войны , сейчас в основном Турция, Израиль,Египты с ОАЭ... - раша, Беларуссия - юг , и все на/из Белоруссии с/на юг.
freeze написав:По прежнему не отказываюсь от своих предположений, что мы выйдем на максимумы где-то 20 апреля, затем как другие страны будем относительно долго топтаться на плато
Европа не справилась, США не справилась, а Украина прям возьмёт и по волшебству остановит эпидемию у себя в стране. Ещё и в апреле. У нас всё ещё толком даже не началось. Мы не сможем сидеть в карантине в изоляции десятилетиями. Границы придётся открыть. А это значит, вирус будет постоянно импортироваться из за рубежа. Единственный возможный конец этой эпопеи - переболеют те, кто должен был переболеть, умрут те, кто должен был умереть. А, вот, Китаю будет не позавидовать. Они хоть у себя и остановили эпидемию, всё равно придётся снова впустить заразу к себе в страну или оставаться в полной изоляции от внешнего мира
safonovstanislav написав:Есть самое эффективное жаропонижающее средство, которого уже нигде нет, даже несмотря на то, что в Украине эпидемия ещё даже не началась. Как думаете, какие будут шансы купить хоть что-то хотя бы для сбивания температуры, когда начнётся? Это не говоря уже о прям вакцине, если изобретут и запустят в продажу
не поверю, что нет банального аспирина. вакцина в продаже - это вообще преступление. Т.к. вакцинация это очень специфическая процедура, перед которой нужно пройти осмотр у доктора. Самому колоть вакцину - это безумие
Сейчас есть даже парацетамол, но с добавками, типа всяких бредовых кофеинов. Но, и эпидемии у нас ещё нет. Т. е. раскупили про запас, а не для реального использования. Если люди начнут реально массово использовать жаропонижающие, в аптеках не будет ничего. А насчёт вакцин, так они всегда в аптеках продавались. Врач пишет, что нужно купить, идёшь в аптеку, зачастую прям внутри больницы, покупаешь, возвращаешься к врачу и тебе колят купленное. Врачи лекарства не продают, они только назначают, а колет вообще медсестра
исходя из вашей логики - вакцины должны быть по рецепту, так же как и наркопрепараты.
По израильской вакцине, которая возможно будет первой, израильтяне пояснили, что они уже четыре года работают над вакциной против коронавируса, правда куриного, но понятно, что достаточно близкого по структуре на наш Ковид-19, имеют хорошие наработки и результаты. В принципе, имея такую фору, они действительно могут опередить конкурентов по разработкам и поймать хороший денежный бонус. Хотя сроки они заявляют слишком короткие, имхо.
ПыСы Смотрю конкуренты заявляют примерно такие же сроки.
Профессор и ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт заявила, что вакцина от COVID-19 может быть готова уже в сентябре. По ее словам, испытания вакцины на людях должны состояться в течение следующих двух недель.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 11 кві, 2020 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: Да, ладно. У вас превратные впечатления о вакцинации и осмотрах доктора перед вакцинацией. Где-то с 1996 года сам себе каждый год делаю прививки от гриппа, плюс жене, плюс своим детям, плюс кто попросит другие родственники. Никто за это время из привитых на заболел гриппом, никто не пожаловался на побочку. Думаете в поликлинике лучше делают )) Жалобы есть, жалоб нет, укол, и свободен.
Вакцинация против столбняка - осмотр врача, укол медсестры, полчаса ожидание на топчанчике, осмотр у врача, тогда свободен. Обычная поликлиника. Делал примерно в 15 году.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
centurionus написав:Логіку вчили? В чому протиріччя?
Фахівець з назв хвороб та науково-медичної термінології а тепер ще й експерт з логіки розуміє, що перед тим як давати комусь поради на предмет термінології треба хоча б самому дотримуватись своїх же порад (нижче цитати експерта)?
П'ят 10 кві, 2020 09:59
centurionus написав:"Назви хвороб" - натяк на те, що стан імунної системи в багатьох випадках не вирішальний фактор.
П'ят 10 кві, 2020 23:02
centurionus написав:"Вирішальне" - не те слово, що слід використовувати в науково-медичних темах. Вивчення вірусу триває.
Востаннє редагувалось andriykulyk76 в Суб 11 кві, 2020 15:23, всього редагувалось 1 раз.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
freeze написав:По израильской вакцине, которая возможно будет первой, израильтяне пояснили, что они уже четыре года работают над вакциной против коронавируса, правда куриного, но понятно, что достаточно близкого по структуре на наш Ковид-19, имеют хорошие наработки и результаты. В принципе, имея такую фору, они действительно могут опередить конкурентов по разработкам и поймать хороший денежный бонус. Хотя сроки они заявляют слишком короткие, имхо.