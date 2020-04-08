RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 878879880881>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 168
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
34
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
32
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:47

  dima_beleb написав:
  freeze написав:Над Украиной на моменте ни одного самолёта, воздушная пустыня. Только три казахских транзитника, которые группой эвакуируют своих из Европы в Нурсултан.
Над Молдовой, над Марокко, над Эстонией ни одного самолёта на моменте.

Человек. Вы, что ,совсем без памяти? И времени прошло не так много.
Над Украиной уже 6 лет нет транзитных рейсов (облетают как опасное место) из-за события с боингом.

Вы из московии? , транзитят, но намного меньше чем до войны , сейчас в основном Турция, Израиль,Египты с ОАЭ... - раша, Беларуссия - юг , и все на/из Белоруссии с/на юг.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2361
З нами з: 23.05.14
Подякував: 505 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:50

  Starikan написав:
  Zebra написав:Нет никакой эпидемии/пандемии и нет никакого карантина.
Пассажирские самолеты как летали, так и летают.
https://www.flightradar24.com

Грузоперевозки никто не отменял.
Думаю, что в ряде стран внутренние рейсы тоже не отменяли.

Грузоперевозки пассажирскими лайнерами?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7995
З нами з: 21.09.12
Подякував: 764 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:52

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:По прежнему не отказываюсь от своих предположений, что мы выйдем на максимумы где-то 20 апреля, затем как другие страны будем относительно долго топтаться на плато

Европа не справилась, США не справилась, а Украина прям возьмёт и по волшебству остановит эпидемию у себя в стране. Ещё и в апреле. У нас всё ещё толком даже не началось. Мы не сможем сидеть в карантине в изоляции десятилетиями. Границы придётся открыть. А это значит, вирус будет постоянно импортироваться из за рубежа. Единственный возможный конец этой эпопеи - переболеют те, кто должен был переболеть, умрут те, кто должен был умереть.
А, вот, Китаю будет не позавидовать. Они хоть у себя и остановили эпидемию, всё равно придётся снова впустить заразу к себе в страну или оставаться в полной изоляции от внешнего мира

Зараза страшна только развитым странам.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7995
З нами з: 21.09.12
Подякував: 764 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:05

  safonovstanislav написав:
  dima_beleb написав:
  safonovstanislav написав:Есть самое эффективное жаропонижающее средство, которого уже нигде нет, даже несмотря на то, что в Украине эпидемия ещё даже не началась. Как думаете, какие будут шансы купить хоть что-то хотя бы для сбивания температуры, когда начнётся? Это не говоря уже о прям вакцине, если изобретут и запустят в продажу

не поверю, что нет банального аспирина.
вакцина в продаже - это вообще преступление. Т.к. вакцинация это очень специфическая процедура, перед которой нужно пройти осмотр у доктора. Самому колоть вакцину - это безумие

Сейчас есть даже парацетамол, но с добавками, типа всяких бредовых кофеинов. Но, и эпидемии у нас ещё нет. Т. е. раскупили про запас, а не для реального использования. Если люди начнут реально массово использовать жаропонижающие, в аптеках не будет ничего.
А насчёт вакцин, так они всегда в аптеках продавались. Врач пишет, что нужно купить, идёшь в аптеку, зачастую прям внутри больницы, покупаешь, возвращаешься к врачу и тебе колят купленное. Врачи лекарства не продают, они только назначают, а колет вообще медсестра

исходя из вашей логики - вакцины должны быть по рецепту, так же как и наркопрепараты.
dima_beleb
 
Повідомлень: 558
З нами з: 11.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:09

  Zebra написав:
  Starikan написав:
  Zebra написав:Нет никакой эпидемии/пандемии и нет никакого карантина.
Пассажирские самолеты как летали, так и летают.
https://www.flightradar24.com

Грузоперевозки никто не отменял.
Думаю, что в ряде стран внутренние рейсы тоже не отменяли.

Грузоперевозки пассажирскими лайнерами?

а чего вы удивляетесь?!
уже есть такие случаи.
вот пример
https://youtu.be/cC6h3M49rXU?t=579
Востаннє редагувалось dima_beleb в Суб 11 кві, 2020 15:18, всього редагувалось 2 разів.
dima_beleb
 
Повідомлень: 558
З нами з: 11.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

По израильской вакцине, которая возможно будет первой, израильтяне пояснили, что они уже четыре года работают над вакциной против коронавируса, правда куриного, но понятно, что достаточно близкого по структуре на наш Ковид-19, имеют хорошие наработки и результаты.
В принципе, имея такую фору, они действительно могут опередить конкурентов по разработкам и поймать хороший денежный бонус. Хотя сроки они заявляют слишком короткие, имхо.

ПыСы Смотрю конкуренты заявляют примерно такие же сроки.

Профессор и ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт заявила, что вакцина от COVID-19 может быть готова уже в сентябре.
По ее словам, испытания вакцины на людях должны состояться в течение следующих двух недель.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 11 кві, 2020 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16236
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4099 раз.
Подякували: 6432 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:11

  freeze написав: Да, ладно. У вас превратные впечатления о вакцинации и осмотрах доктора перед вакцинацией. :D
Где-то с 1996 года сам себе каждый год делаю прививки от гриппа, плюс жене, плюс своим детям, плюс кто попросит другие родственники. Никто за это время из привитых на заболел гриппом, никто не пожаловался на побочку.
Думаете в поликлинике лучше делают )) Жалобы есть, жалоб нет, укол, и свободен.

Вакцинация против столбняка - осмотр врача, укол медсестры, полчаса ожидание на топчанчике, осмотр у врача, тогда свободен. Обычная поликлиника. Делал примерно в 15 году.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17142
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1828 раз.
Подякували: 2691 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:17

  ЛАД написав:Где эти скептики берут такую статистику смертей?
Мне найти не удалось. Здесь на ветке приводили статистику из кантриметерс, но это не реальные текущие цифры, а статистика прошлых лет.

http://www.euromomo.eu/outputs/zscore_c ... total.html

На нее ещё ссылаются.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2556
З нами з: 15.02.09
Подякував: 63 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  centurionus написав:Логіку вчили? В чому протиріччя?

Фахівець з назв хвороб та науково-медичної термінології а тепер ще й експерт з логіки розуміє, що перед тим як давати комусь поради на предмет термінології треба хоча б самому дотримуватись своїх же порад (нижче цитати експерта)?

П'ят 10 кві, 2020 09:59
  centurionus написав:"Назви хвороб" - натяк на те, що стан імунної системи в багатьох випадках не вирішальний фактор.


П'ят 10 кві, 2020 23:02
  centurionus написав:"Вирішальне" - не те слово, що слід використовувати в науково-медичних темах.
Вивчення вірусу триває.
Востаннє редагувалось andriykulyk76 в Суб 11 кві, 2020 15:23, всього редагувалось 1 раз.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
Аватар користувача
 
Повідомлень: 237
З нами з: 14.12.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:20

  freeze написав:По израильской вакцине, которая возможно будет первой, израильтяне пояснили, что они уже четыре года работают над вакциной против коронавируса, правда куриного, но понятно, что достаточно близкого по структуре на наш Ковид-19, имеют хорошие наработки и результаты.
В принципе, имея такую фору, они действительно могут опередить конкурентов по разработкам и поймать хороший денежный бонус. Хотя сроки они заявляют слишком короткие, имхо.

А ти , москалик чі хто? :evil:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2361
З нами з: 23.05.14
Подякував: 505 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 878879880881>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: centurionus, Sinbad777 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1540977
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84359)
11.04.2020 15:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.