freeze написав:По израильской вакцине, которая возможно будет первой, израильтяне пояснили, что они уже четыре года работают над вакциной против коронавируса, правда куриного, но понятно, что достаточно близкого по структуре на наш Ковид-19, имеют хорошие наработки и результаты. В принципе, имея такую фору, они действительно могут опередить конкурентов по разработкам и поймать хороший денежный бонус. Хотя сроки они заявляют слишком короткие, имхо.
А ти , москалик чі хто?
Закусывай, дружбан, а то до конца карантина не дотянешь
ВОЗРАСТ ИНФИЦИРОВАННЫХ В УКРАИНЕ
0-9 лет 93 человека (3,7%) 10-19 лет 99 человек (3,9%) 20-29 лет 253 человека (10,1%) 30-39 лет 437 человек (17,4%) 40-49 лет 518 человек (20,6%) 50-59 лет 542 человека (21,6%) 60-69 лет 379 человек (15,1%) 70-79 лет 148 человек (5,9%) 80-89 лет 38 человек (1,5%) 90-100 лет 4 человека (0,2%)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:По израильской вакцине, которая возможно будет первой, израильтяне пояснили, что они уже четыре года работают над вакциной против коронавируса, правда куриного, но понятно, что достаточно близкого по структуре на наш Ковид-19, имеют хорошие наработки и результаты. В принципе, имея такую фору, они действительно могут опередить конкурентов по разработкам и поймать хороший денежный бонус. Хотя сроки они заявляют слишком короткие, имхо.
А ти , москалик чі хто?
Закусывай, дружбан, а то до конца карантина не дотянешь
ВОЗРАСТ ИНФИЦИРОВАННЫХ В УКРАИНЕ
0-9 лет 93 человека (3,7%) 10-19 лет 99 человек (3,9%) 20-29 лет 253 человека (10,1%) 30-39 лет 437 человек (17,4%) 40-49 лет 518 человек (20,6%) 50-59 лет 542 человека (21,6%) 60-69 лет 379 человек (15,1%) 70-79 лет 148 человек (5,9%) 80-89 лет 38 человек (1,5%) 90-100 лет 4 человека (0,2%)
centurionus написав:Логіку вчили? В чому протиріччя?
Фахівець з назв хвороб та науково-медичної термінології а тепер ще й експерт з логіки розуміє, що перед тим як давати комусь поради на предмет термінології треба хоча б самому дотримуватись своїх же порад (нижче цитати експерта)?
П'ят 10 кві, 2020 09:59
centurionus написав:"Назви хвороб" - натяк на те, що стан імунної системи в багатьох випадках не вирішальний фактор.
П'ят 10 кві, 2020 23:02
centurionus написав:"Вирішальне" - не те слово, що слід використовувати в науково-медичних темах. Вивчення вірусу триває.
Почніть з визначень. З якого дива адепт діда Відуна та народного імунного "целітєльства" може думати, що ця дискусія на гілці науково-медична? Якщо дотримуєтесь протилежної думки, публікуйте свої "імунні" "науково-медичні" ідеї в The Lancet. Почитали щось про рецептори АСЕ2? Є думки чи надто складно написано?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell