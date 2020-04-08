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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 878879880881

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 168
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
34
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
32
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Vadim V написав:
  freeze написав:По израильской вакцине, которая возможно будет первой, израильтяне пояснили, что они уже четыре года работают над вакциной против коронавируса, правда куриного, но понятно, что достаточно близкого по структуре на наш Ковид-19, имеют хорошие наработки и результаты.
В принципе, имея такую фору, они действительно могут опередить конкурентов по разработкам и поймать хороший денежный бонус. Хотя сроки они заявляют слишком короткие, имхо.

А ти , москалик чі хто? :evil:


Закусывай, дружбан, а то до конца карантина не дотянешь

ВОЗРАСТ ИНФИЦИРОВАННЫХ В УКРАИНЕ

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10-19 лет 99 человек (3,9%)
20-29 лет 253 человека (10,1%)
30-39 лет 437 человек (17,4%)
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Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:30

Не первый раз тут читаю про отсутствие парацетамола
https://tabletki.ua/%D0%9F%D0%B0%D1%80% ... macy/kiev/

Это не тот?
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире


:D
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:31

  freeze написав:
Vadim V написав:
  freeze написав:По израильской вакцине, которая возможно будет первой, израильтяне пояснили, что они уже четыре года работают над вакциной против коронавируса, правда куриного, но понятно, что достаточно близкого по структуре на наш Ковид-19, имеют хорошие наработки и результаты.
В принципе, имея такую фору, они действительно могут опередить конкурентов по разработкам и поймать хороший денежный бонус. Хотя сроки они заявляют слишком короткие, имхо.

А ти , москалик чі хто? :evil:


Закусывай, дружбан, а то до конца карантина не дотянешь

ВОЗРАСТ ИНФИЦИРОВАННЫХ В УКРАИНЕ

0-9 лет 93 человека (3,7%)
10-19 лет 99 человек (3,9%)
20-29 лет 253 человека (10,1%)
30-39 лет 437 человек (17,4%)
40-49 лет 518 человек (20,6%)
50-59 лет 542 человека (21,6%)
60-69 лет 379 человек (15,1%)
70-79 лет 148 человек (5,9%)
80-89 лет 38 человек (1,5%)
90-100 лет 4 человека (0,2%)

Так вирус и ты откуда?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:36

  Vadim V написав:Так вирус и ты откуда?


Если ты заболеешь, вирус будет твоим персональным, из твоей носоглотки :lol: :lol: :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:47

  andriykulyk76 написав:
  centurionus написав:Логіку вчили? В чому протиріччя?

Фахівець з назв хвороб та науково-медичної термінології а тепер ще й експерт з логіки розуміє, що перед тим як давати комусь поради на предмет термінології треба хоча б самому дотримуватись своїх же порад (нижче цитати експерта)?

П'ят 10 кві, 2020 09:59
  centurionus написав:"Назви хвороб" - натяк на те, що стан імунної системи в багатьох випадках не вирішальний фактор.


П'ят 10 кві, 2020 23:02
  centurionus написав:"Вирішальне" - не те слово, що слід використовувати в науково-медичних темах.
Вивчення вірусу триває.

Почніть з визначень. З якого дива адепт діда Відуна та народного імунного "целітєльства" може думати, що ця дискусія на гілці науково-медична?
Якщо дотримуєтесь протилежної думки, публікуйте свої "імунні" "науково-медичні" ідеї в The Lancet.
Почитали щось про рецептори АСЕ2? Є думки чи надто складно написано?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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