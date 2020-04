Додано: Суб 11 кві, 2020 15:47

andriykulyk76 написав: centurionus написав: Логіку вчили? В чому протиріччя? Логіку вчили? В чому протиріччя?

Фахівець з назв хвороб та науково-медичної термінології а тепер ще й експерт з логіки розуміє, що перед тим як давати комусь поради на предмет термінології треба хоча б самому дотримуватись своїх же порад (нижче цитати експерта)?



П'ят 10 кві, 2020 09:59

centurionus написав: "Назви хвороб" - натяк на те, що стан імунної системи в багатьох випадках не вирішальний фактор. "Назви хвороб" - натяк на те, що стан імунної системи в багатьох випадках нефактор.



П'ят 10 кві, 2020 23:02

centurionus написав: "Вирішальне" - не те слово, що слід використовувати в науково-медичних темах.

Почніть з визначень. З якого дива адепт діда Відуна та народного імунного "целітєльства" може думати, що ця дискусія на гілці науково-медична?

Якщо дотримуєтесь протилежної думки, публікуйте свої "імунні" "науково-медичні" ідеї в The Lancet.

