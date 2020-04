Додано: Суб 11 кві, 2020 16:51

Igneus написав: Вот тут свои обоснованные сомнения по коронавирусу высказала председатель правления банка, о чем я уже ранее писал:

https://blog.liga.net/user/gheylo/article/36324

Вот тут свои обоснованные сомнения по коронавирусу высказала председатель правления банка, о чем я уже ранее писал:



Вам уже несколько раз ответили в отношении "обоснованности" мнения. Вам уже несколько раз ответили в отношении "обоснованности" мнения.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California