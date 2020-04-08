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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 879880881882

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 168
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
34
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
32
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 16:40

Вот тут свои обоснованные сомнения по коронавирусу высказала председатель правления банка, о чем я уже ранее писал:
https://blog.liga.net/user/gheylo/article/36324

Ну, а теперь, когда коронавирусом прикрывается ограничение конституционных прав и свобод человека, настала очередь юристов:
https://blog.liga.net/user/isicheslavskiy/article/36455
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 16:40

  vladislavlvov написав:
  freeze написав:
  Vadim V написав:Так вирус и ты откуда?


Если ты заболеешь, вирус будет твоим персональным, из твоей носоглотки :lol: :lol: :lol:

freeze
выползет вуйко с польши и быкует на пол форума.. мало того что заразил пол Украины так и воняет еще..
забейте на этот персонаж..
ваша инфа полезна..
не у всех хватает возможности читать аналитику со всего мира..
родоначальник ветки снялся если вы тоже сниметесь и еше пару человек которых интересно читать ветка загнется..

Гугл банедд? :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 16:43

Гугл банедд? :mrgreen:[/quote]

что буратина слова знакомые нашел?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 16:49

  centurionus написав:
  andriykulyk76 написав:
  centurionus написав:Логіку вчили? В чому протиріччя?

Фахівець з назв хвороб та науково-медичної термінології а тепер ще й експерт з логіки розуміє, що перед тим як давати комусь поради на предмет термінології треба хоча б самому дотримуватись своїх же порад (нижче цитати експерта)?

П'ят 10 кві, 2020 09:59
  centurionus написав:"Назви хвороб" - натяк на те, що стан імунної системи в багатьох випадках не вирішальний фактор.


П'ят 10 кві, 2020 23:02
  centurionus написав:"Вирішальне" - не те слово, що слід використовувати в науково-медичних темах.
Вивчення вірусу триває.

Почніть з визначень. З якого дива адепт діда Відуна та народного імунного "целітєльства" може думати, що ця дискусія на гілці науково-медична?
Якщо дотримуєтесь протилежної думки, публікуйте свої "імунні" "науково-медичні" ідеї в The Lancet.
Почитали щось про рецептори АСЕ2? Є думки чи надто складно написано?


В такому разі фахівець з назв хвороб та науково-медичної термінології, експерт з логіки і, як вже всім очевидно, провідний спеціаліст з вивчення рецепторів АСЕ2 має пояснити, які саме науково-медичні теми він мав на увазі в своєму повідомленні (від П'ят 10 кві, 2020 23:02)? І, найцікавіше, хто той бовдур, що взяв на себе сміливість використати слово "вирішальне" в тих темах і кому адресувалося зауваження фахівця і експерта з (всі регалії вказано вище)?
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 16:51

  Igneus написав:Вот тут свои обоснованные сомнения по коронавирусу высказала председатель правления банка, о чем я уже ранее писал:
https://blog.liga.net/user/gheylo/article/36324


Вам уже несколько раз ответили в отношении "обоснованности" мнения.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 16:52

  vladislavlvov написав:Гугл банедд? :mrgreen:


что буратина слова знакомые нашел?

Кстати, шо ты так возбудился?
Может на Игрень пропишеся не надолго...
Востаннє редагувалось Vadim V в Суб 11 кві, 2020 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 16:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сотня побочных реакций, четверо умерших: во Франции рассказали о последствиях лечения больных COVID-19 препаратами против малярии и ВИЧ
Нацагентство по безопасности лекарств настаивает, что лекарства против малярии и ВИЧ при коронавирусных инфекциях можно назначать только в больницах, при тщательном контроле состояния пациентов.
Лечение коронавирусной инфекции препаратами против малярии и ВИЧ в ряде случаев приводит к нежелательным осложнениям, в частности для сердечно-сосудистой системы, четверо пациентов во Франции, которым назначалось такое лечение, умерли. Об этом 10 апреля сообщило Национальное агентство Франции по безопасности лекарств, пишет Гордон.
С 27 марта центр фармакологического надзора в Дижоне получил сведения о 100 случаях побочных реакций после назначения больным с COVID-19 гидроксихлорохина (лекарство против малярии, продается под названием плаквенил) и комбинации антиретровирусных средств лопинавир/ритонавир. У 82 пациентов осложнения были серьезными. Четверо из них умерли, еще трех пришлось реанимировать дефибрилляцией. В 53 случаях наблюдалось нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы (из них 43 – после назначения гидроксихлорохина, отдельно или в сочетании с антибиотиком азитромицином). После прекращения лечения кардиограмма пациентов стремилась к норме, сказано в отчете агентства. Ведомство настаивает, что лекарства против малярии и ВИЧ при коронавирусных инфекциях можно назначать только в больницах, при тщательном контроле состояния пациентов. В марте клинические исследования во Франции показали эффективность гидроксихлорохина в лечении коронавирусной инфекции. Об эффективности противомалярийного средства при COVID-19 также заявляли китайские исследователи. Его также используют при лечении COVID-19 в США. После этих сообщений плаквенил раскупили в украинских аптеках.

Говорили тут о побочках.. Может не стоит совмещать с азитромецином..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 16:58

  Igneus написав:Вот тут свои обоснованные сомнения по коронавирусу высказала председатель правления банка, о чем я уже ранее писал:
https://blog.liga.net/user/gheylo/article/36324

сайт Countrymeters который она использует дает не реальные, а прогнозные цифры.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 17:06

  Igneus написав:Вот тут свои обоснованные сомнения по коронавирусу высказала председатель правления банка, о чем я уже ранее писал:
https://blog.liga.net/user/gheylo/article/36324

Ну, а теперь, когда коронавирусом прикрывается ограничение конституционных прав и свобод человека, настала очередь юристов:
https://blog.liga.net/user/isicheslavskiy/article/36455

Ну вот сколько можно?
Сами говорите, что уже писали об этой банкирше и Вам уже отвечали, что её ссылки на кантриметерс это чушь. Вы опять...
О юристе надо писать подробнее. Будет время и желание, может, напишу позже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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