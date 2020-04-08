Додано: Суб 11 кві, 2020 16:55

Сотня побочных реакций, четверо умерших: во Франции рассказали о последствиях лечения больных COVID-19 препаратами против малярии и ВИЧ

Нацагентство по безопасности лекарств настаивает, что лекарства против малярии и ВИЧ при коронавирусных инфекциях можно назначать только в больницах, при тщательном контроле состояния пациентов.

Лечение коронавирусной инфекции препаратами против малярии и ВИЧ в ряде случаев приводит к нежелательным осложнениям, в частности для сердечно-сосудистой системы, четверо пациентов во Франции, которым назначалось такое лечение, умерли. Об этом 10 апреля сообщило Национальное агентство Франции по безопасности лекарств, пишет Гордон.

С 27 марта центр фармакологического надзора в Дижоне получил сведения о 100 случаях побочных реакций после назначения больным с COVID-19 гидроксихлорохина (лекарство против малярии, продается под названием плаквенил) и комбинации антиретровирусных средств лопинавир/ритонавир. У 82 пациентов осложнения были серьезными. Четверо из них умерли, еще трех пришлось реанимировать дефибрилляцией. В 53 случаях наблюдалось нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы (из них 43 – после назначения гидроксихлорохина, отдельно или в сочетании с антибиотиком азитромицином). После прекращения лечения кардиограмма пациентов стремилась к норме, сказано в отчете агентства. Ведомство настаивает, что лекарства против малярии и ВИЧ при коронавирусных инфекциях можно назначать только в больницах, при тщательном контроле состояния пациентов. В марте клинические исследования во Франции показали эффективность гидроксихлорохина в лечении коронавирусной инфекции. Об эффективности противомалярийного средства при COVID-19 также заявляли китайские исследователи. Его также используют при лечении COVID-19 в США. После этих сообщений плаквенил раскупили в украинских аптеках.



Говорили тут о побочках.. Может не стоит совмещать с азитромецином..