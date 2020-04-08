Ну, а теперь, когда коронавирусом прикрывается ограничение конституционных прав и свобод человека, настала очередь юристов:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 кві, 2020 16:40
Вот тут свои обоснованные сомнения по коронавирусу высказала председатель правления банка, о чем я уже ранее писал:
Ну, а теперь, когда коронавирусом прикрывается ограничение конституционных прав и свобод человека, настала очередь юристов:
Додано: Суб 11 кві, 2020 16:40
Гугл банедд?
Додано: Суб 11 кві, 2020 16:49
В такому разі фахівець з назв хвороб та науково-медичної термінології, експерт з логіки і, як вже всім очевидно, провідний спеціаліст з вивчення рецепторів АСЕ2 має пояснити, які саме науково-медичні теми він мав на увазі в своєму повідомленні (від П'ят 10 кві, 2020 23:02)? І, найцікавіше, хто той бовдур, що взяв на себе сміливість використати слово "вирішальне" в тих темах і кому адресувалося зауваження фахівця і експерта з (всі регалії вказано вище)?
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Додано: Суб 11 кві, 2020 16:51
Вам уже несколько раз ответили в отношении "обоснованности" мнения.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Суб 11 кві, 2020 16:52
Кстати, шо ты так возбудился?
Может на Игрень пропишеся не надолго...
Востаннє редагувалось Vadim V в Суб 11 кві, 2020 16:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 кві, 2020 16:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Сотня побочных реакций, четверо умерших: во Франции рассказали о последствиях лечения больных COVID-19 препаратами против малярии и ВИЧ
Нацагентство по безопасности лекарств настаивает, что лекарства против малярии и ВИЧ при коронавирусных инфекциях можно назначать только в больницах, при тщательном контроле состояния пациентов.
Лечение коронавирусной инфекции препаратами против малярии и ВИЧ в ряде случаев приводит к нежелательным осложнениям, в частности для сердечно-сосудистой системы, четверо пациентов во Франции, которым назначалось такое лечение, умерли. Об этом 10 апреля сообщило Национальное агентство Франции по безопасности лекарств, пишет Гордон.
С 27 марта центр фармакологического надзора в Дижоне получил сведения о 100 случаях побочных реакций после назначения больным с COVID-19 гидроксихлорохина (лекарство против малярии, продается под названием плаквенил) и комбинации антиретровирусных средств лопинавир/ритонавир. У 82 пациентов осложнения были серьезными. Четверо из них умерли, еще трех пришлось реанимировать дефибрилляцией. В 53 случаях наблюдалось нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы (из них 43 – после назначения гидроксихлорохина, отдельно или в сочетании с антибиотиком азитромицином). После прекращения лечения кардиограмма пациентов стремилась к норме, сказано в отчете агентства. Ведомство настаивает, что лекарства против малярии и ВИЧ при коронавирусных инфекциях можно назначать только в больницах, при тщательном контроле состояния пациентов. В марте клинические исследования во Франции показали эффективность гидроксихлорохина в лечении коронавирусной инфекции. Об эффективности противомалярийного средства при COVID-19 также заявляли китайские исследователи. Его также используют при лечении COVID-19 в США. После этих сообщений плаквенил раскупили в украинских аптеках.
Говорили тут о побочках.. Может не стоит совмещать с азитромецином..
Додано: Суб 11 кві, 2020 16:58
сайт Countrymeters который она использует дает не реальные, а прогнозные цифры.
Додано: Суб 11 кві, 2020 17:06
Ну вот сколько можно?
Сами говорите, что уже писали об этой банкирше и Вам уже отвечали, что её ссылки на кантриметерс это чушь. Вы опять...
О юристе надо писать подробнее. Будет время и желание, может, напишу позже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 11 кві, 2020 17:21
Є час в перервах між вправами на городі для зміцнення імунітету для боротьби з COVID-19?
*Теми в The Lancet, зокрема. Читання одного абзацу дає розуміння, що все складніше за заголовок в жовтій пресі.
*Ото там і не використовують слово "вирішальний".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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