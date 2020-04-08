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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 880881882883

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 168
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
34
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
32
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 17:54

Похоже, что первая смерть от "карантина", а не от вируса

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 17:55

При COVID-19 з імунітететом "все складно". Невизначеність.
How does COVID-19 kill? Uncertainty is hampering doctors’ ability to choose treatments
Doctors are reaching for drugs that dampen the immune response — but these also undermine the body’s own fight against the coronavirus.

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01056-7
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 17:58

https://kurs.com.ua/novost/171864-pandemija-kakie-pljusi-est-v-koronaviruse - здесь видео о короне (20 мин.). Рассуждения общего характера об опасности вирусов и пандемий и пользе нынешней пандемии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:13

как я и писал...

Турецкие официальные лица заявили, что Турция добилась значительных успехов в лечении пациентов с коронавирусами на ранних стадиях заболевания спорным препаратом против малярии гидроксихлорохином.
«Турция накопила миллион единиц из них до того, как в стране появился первый случай заболевания», - заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа во вторник вечером в прямом эфире, не указав название препарата.
Высокопоставленный турецкий чиновник со знанием запасов сказал «Ближнему Востоку», что это был гидроксихлорохин и что он продавался под торговой маркой Plaquenil. Министр здравоохранения напомнил зрителям, что одной из фундаментальных особенностей этой болезни является инфекция легких. «Мы считаем, что начало раннего лечения [этим препаратом] сыграло большую роль в снижении уровня легочной инфекции среди пациентов», - сказал он. Турецкий чиновник сообщил МЭ , что препарат эффективен против пневмонии, которая рассматривается в качестве одной из ведущих причин смерти коронавируса пациентов.
Большинство пациентов, которых направляют в реанимацию или которым вводят вентиляторы, находятся там, потому что у них развилась пневмония.
«Министр, вместо того чтобы обосновывать важность самого препарата, указал на пользу использования препарата на ранних стадиях, прежде чем пациент станет серьезно болен», - сказал чиновник.
Статистические данные, опубликованные министерством здравоохранения Турции во вторник, показали, что с момента начала лечения новые случаи заболевания легких среди пациентов с коронавирусом значительно сократились.
По словам Коча, в больницах Турции было достаточно запасов препарата, и что страна находится в лучшем состоянии, чем многие западные страны.
«Наши отделения интенсивной терапии используются только на 62%. Даже использование вместимости кровати не достигло 50 процентов », - сказал он.
https://www.middleeasteye.net/news/coro ... t-progress
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:16

  adeges написав:Вам уже несколько раз ответили в отношении "обоснованности" мнения.

  unicdima написав:сайт Countrymeters который она использует дает не реальные, а прогнозные цифры.

  ЛАД написав:Ну вот сколько можно?
Сами говорите, что уже писали об этой банкирше и Вам уже отвечали, что её ссылки на кантриметерс это чушь. Вы опять...
О юристе надо писать подробнее. Будет время и желание, может, напишу позже.

А сколько раз вам нужно повторять о разнице между юридическим фактом, который подлежит доказыванию и может быть доказан надлежащими и допустимыми доказательствами, и оценочным суждением журналиста, которое может не полностью соответствовать и даже не соответствовать фактическим обстоятельствам, и содержать в себе гиперболизм, аллегорию, а поэтому не подлежит доказыванию?
Кстати, тут один "коронавирусист" даже чистосердечно признался, что его комментарий основан на данных расследования журналиста из Бергамо и для весомости своих "аргументов" еще и на его Твиттер сослался!
Поэтому, я уже не был удивлен, когда мэр одного из украинских городов, вводя неконституционные ограничения прав и свобод граждан на период "карантина", призывал смотреть видеокадры из Италии, поскольку он даже не изучал теорию государственного управления, не говоря уже о наличии у него практики в этой сфере.
В результате получилось так, как в анекдоте про генерала, который если бежит в мирное время, то вызывает смех, а если в военное время, то панику.
Кроме того, даже медицинский тест на коронавирус подтверждает лишь диагноз болезни для ее лечения, который тоже может быть ошибочным, а вот юридический факт этого заболевания может быть установлен надлежащим и допустимым доказыванием, например, судебно-медицинской экспертизой.
Вместе с тем, даже вывод судебно-медицинской экспертизы не является обязательным для суда, именно который в своем решении устанавливает наличие юридического факта.
Поэтому может быть не стоит писать о юристе, в том числе, поподробнее, не будучи им, что может вызвать, в лучшем случае, удивление, а, в худшем случае, способствовать нагнетанию паники, поскольку на этой почве уже есть суициды. Тем более, что пока тут многие тратят свое драгоценное время на обсуждение проблемы коронавируса, которая уже привела к нарушениям конституционных прав и свобод человека, чем фактически содействуют продолжению этих нарушений, юристы принимают меры по защите этих прав и свобод.
КАЖДОМУ СВОЕ, а именно КЕСАРЕВО - КЕСАРЮ, А БОГОВО - БОГУ.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:40

  Civis написав:Фсё, заповедника не будет:

"Два случая зафиксированы в Вознесенском районе Николаевской области. Эти два человека вернулись из Польши" - сказал Ляшко.

Вот почему они так волновались из-за нулевых показателей :) :

"Поэтому не советую ехать в Николаевскую область праздновать Пасху" – сказал Ляшко.

Кашель Лаврова
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:50

  Igneus написав:КАЖДОМУ СВОЕ, а именно КЕСАРЕВО - КЕСАРЮ, А БОГОВО - БОГУ.


воистину глаголешь.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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