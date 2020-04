Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан



How does COVID-19 kill? Uncertainty is hampering doctors’ ability to choose treatments

Doctors are reaching for drugs that dampen the immune response — but these also undermine the body’s own fight against the coronavirus.

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01056-7 При COVID-19 з імунітететом "все складно". Невизначеність. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

https://kurs.com.ua/novost/171864-pandemija-kakie-pljusi-est-v-koronaviruse - здесь видео о короне (20 мин.). Рассуждения общего характера об опасности вирусов и пандемий и пользе нынешней пандемии.

«Турция накопила миллион единиц из них до того, как в стране появился первый случай заболевания», - заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа во вторник вечером в прямом эфире, не указав название препарата.

Высокопоставленный турецкий чиновник со знанием запасов сказал «Ближнему Востоку», что это был гидроксихлорохин и что он продавался под торговой маркой Plaquenil. Министр здравоохранения напомнил зрителям, что одной из фундаментальных особенностей этой болезни является инфекция легких. «Мы считаем, что начало раннего лечения [этим препаратом] сыграло большую роль в снижении уровня легочной инфекции среди пациентов», - сказал он. Турецкий чиновник сообщил МЭ , что препарат эффективен против пневмонии, которая рассматривается в качестве одной из ведущих причин смерти коронавируса пациентов.

Большинство пациентов, которых направляют в реанимацию или которым вводят вентиляторы, находятся там, потому что у них развилась пневмония.

«Министр, вместо того чтобы обосновывать важность самого препарата, указал на пользу использования препарата на ранних стадиях, прежде чем пациент станет серьезно болен», - сказал чиновник.

Статистические данные, опубликованные министерством здравоохранения Турции во вторник, показали, что с момента начала лечения новые случаи заболевания легких среди пациентов с коронавирусом значительно сократились.

По словам Коча, в больницах Турции было достаточно запасов препарата, и что страна находится в лучшем состоянии, чем многие западные страны.

«Наши отделения интенсивной терапии используются только на 62%. Даже использование вместимости кровати не достигло 50 процентов », - сказал он.

сайт Countrymeters который она использует дает не реальные, а прогнозные цифры.

ЛАД написав: Ну вот сколько можно?

Сами говорите, что уже писали об этой банкирше и Вам уже отвечали, что её ссылки на кантриметерс это чушь. Вы опять...

Ну вот сколько можно?

Сами говорите, что уже писали об этой банкирше и Вам уже отвечали, что её ссылки на кантриметерс это чушь. Вы опять...

О юристе надо писать подробнее. Будет время и желание, может, напишу позже.

А сколько раз вам нужно повторять о разнице между юридическим фактом, который подлежит доказыванию и может быть доказан надлежащими и допустимыми доказательствами, и оценочным суждением журналиста, которое может не полностью соответствовать и даже не соответствовать фактическим обстоятельствам, и содержать в себе гиперболизм, аллегорию, а поэтому не подлежит доказыванию?

Кстати, тут один "коронавирусист" даже чистосердечно признался, что его комментарий основан на данных расследования журналиста из Бергамо и для весомости своих "аргументов" еще и на его Твиттер сослался!

Поэтому, я уже не был удивлен, когда мэр одного из украинских городов, вводя неконституционные ограничения прав и свобод граждан на период "карантина", призывал смотреть видеокадры из Италии, поскольку он даже не изучал теорию государственного управления, не говоря уже о наличии у него практики в этой сфере.

В результате получилось так, как в анекдоте про генерала, который если бежит в мирное время, то вызывает смех, а если в военное время, то панику.

Кроме того, даже медицинский тест на коронавирус подтверждает лишь диагноз болезни для ее лечения, который тоже может быть ошибочным, а вот юридический факт этого заболевания может быть установлен надлежащим и допустимым доказыванием, например, судебно-медицинской экспертизой.

Вместе с тем, даже вывод судебно-медицинской экспертизы не является обязательным для суда, именно который в своем решении устанавливает наличие юридического факта.

Поэтому может быть не стоит писать о юристе, в том числе, поподробнее, не будучи им, что может вызвать, в лучшем случае, удивление, а, в худшем случае, способствовать нагнетанию паники, поскольку на этой почве уже есть суициды. Тем более, что пока тут многие тратят свое драгоценное время на обсуждение проблемы коронавируса, которая уже привела к нарушениям конституционных прав и свобод человека, чем фактически содействуют продолжению этих нарушений, юристы принимают меры по защите этих прав и свобод.

"Два случая зафиксированы в Вознесенском районе Николаевской области. Эти два человека вернулись из Польши" - сказал Ляшко.



Вот почему они так волновались из-за нулевых показателей :



"Два случая зафиксированы в Вознесенском районе Николаевской области. Эти два человека вернулись из Польши" - сказал Ляшко.

"Поэтому не советую ехать в Николаевскую область праздновать Пасху" – сказал Ляшко.

Кашель Лаврова

