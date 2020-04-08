Похоже, что первая смерть от "карантина", а не от вируса
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 кві, 2020 17:54
Похоже, что первая смерть от "карантина", а не от вируса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 11 кві, 2020 17:55
При COVID-19 з імунітететом "все складно". Невизначеність.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 11 кві, 2020 17:58
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 11 кві, 2020 18:13
как я и писал...
Турецкие официальные лица заявили, что Турция добилась значительных успехов в лечении пациентов с коронавирусами на ранних стадиях заболевания спорным препаратом против малярии гидроксихлорохином.
«Турция накопила миллион единиц из них до того, как в стране появился первый случай заболевания», - заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа во вторник вечером в прямом эфире, не указав название препарата.
Высокопоставленный турецкий чиновник со знанием запасов сказал «Ближнему Востоку», что это был гидроксихлорохин и что он продавался под торговой маркой Plaquenil. Министр здравоохранения напомнил зрителям, что одной из фундаментальных особенностей этой болезни является инфекция легких. «Мы считаем, что начало раннего лечения [этим препаратом] сыграло большую роль в снижении уровня легочной инфекции среди пациентов», - сказал он. Турецкий чиновник сообщил МЭ , что препарат эффективен против пневмонии, которая рассматривается в качестве одной из ведущих причин смерти коронавируса пациентов.
Большинство пациентов, которых направляют в реанимацию или которым вводят вентиляторы, находятся там, потому что у них развилась пневмония.
«Министр, вместо того чтобы обосновывать важность самого препарата, указал на пользу использования препарата на ранних стадиях, прежде чем пациент станет серьезно болен», - сказал чиновник.
Статистические данные, опубликованные министерством здравоохранения Турции во вторник, показали, что с момента начала лечения новые случаи заболевания легких среди пациентов с коронавирусом значительно сократились.
По словам Коча, в больницах Турции было достаточно запасов препарата, и что страна находится в лучшем состоянии, чем многие западные страны.
«Наши отделения интенсивной терапии используются только на 62%. Даже использование вместимости кровати не достигло 50 процентов », - сказал он.
Додано: Суб 11 кві, 2020 18:16
А сколько раз вам нужно повторять о разнице между юридическим фактом, который подлежит доказыванию и может быть доказан надлежащими и допустимыми доказательствами, и оценочным суждением журналиста, которое может не полностью соответствовать и даже не соответствовать фактическим обстоятельствам, и содержать в себе гиперболизм, аллегорию, а поэтому не подлежит доказыванию?
Кстати, тут один "коронавирусист" даже чистосердечно признался, что его комментарий основан на данных расследования журналиста из Бергамо и для весомости своих "аргументов" еще и на его Твиттер сослался!
Поэтому, я уже не был удивлен, когда мэр одного из украинских городов, вводя неконституционные ограничения прав и свобод граждан на период "карантина", призывал смотреть видеокадры из Италии, поскольку он даже не изучал теорию государственного управления, не говоря уже о наличии у него практики в этой сфере.
В результате получилось так, как в анекдоте про генерала, который если бежит в мирное время, то вызывает смех, а если в военное время, то панику.
Кроме того, даже медицинский тест на коронавирус подтверждает лишь диагноз болезни для ее лечения, который тоже может быть ошибочным, а вот юридический факт этого заболевания может быть установлен надлежащим и допустимым доказыванием, например, судебно-медицинской экспертизой.
Вместе с тем, даже вывод судебно-медицинской экспертизы не является обязательным для суда, именно который в своем решении устанавливает наличие юридического факта.
Поэтому может быть не стоит писать о юристе, в том числе, поподробнее, не будучи им, что может вызвать, в лучшем случае, удивление, а, в худшем случае, способствовать нагнетанию паники, поскольку на этой почве уже есть суициды. Тем более, что пока тут многие тратят свое драгоценное время на обсуждение проблемы коронавируса, которая уже привела к нарушениям конституционных прав и свобод человека, чем фактически содействуют продолжению этих нарушений, юристы принимают меры по защите этих прав и свобод.
КАЖДОМУ СВОЕ, а именно КЕСАРЕВО - КЕСАРЮ, А БОГОВО - БОГУ.
Додано: Суб 11 кві, 2020 18:40
Кашель Лаврова
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 11 кві, 2020 18:50
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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