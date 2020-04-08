Турецкие официальные лица заявили, что Турция добилась значительных успехов в лечении пациентов с коронавирусами на ранних стадиях заболевания спорным препаратом против малярии гидроксихлорохином. «Турция накопила миллион единиц из них до того, как в стране появился первый случай заболевания», - заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа во вторник вечером в прямом эфире, не указав название препарата. Высокопоставленный турецкий чиновник со знанием запасов сказал «Ближнему Востоку», что это был гидроксихлорохин и что он продавался под торговой маркой Plaquenil. Министр здравоохранения напомнил зрителям, что одной из фундаментальных особенностей этой болезни является инфекция легких. «Мы считаем, что начало раннего лечения [этим препаратом] сыграло большую роль в снижении уровня легочной инфекции среди пациентов», - сказал он. Турецкий чиновник сообщил МЭ , что препарат эффективен против пневмонии, которая рассматривается в качестве одной из ведущих причин смерти коронавируса пациентов. Большинство пациентов, которых направляют в реанимацию или которым вводят вентиляторы, находятся там, потому что у них развилась пневмония. «Министр, вместо того чтобы обосновывать важность самого препарата, указал на пользу использования препарата на ранних стадиях, прежде чем пациент станет серьезно болен», - сказал чиновник. Статистические данные, опубликованные министерством здравоохранения Турции во вторник, показали, что с момента начала лечения новые случаи заболевания легких среди пациентов с коронавирусом значительно сократились. По словам Коча, в больницах Турции было достаточно запасов препарата, и что страна находится в лучшем состоянии, чем многие западные страны. «Наши отделения интенсивной терапии используются только на 62%. Даже использование вместимости кровати не достигло 50 процентов », - сказал он. https://www.middleeasteye.net/news/coro ... t-progress
adeges написав:Вам уже несколько раз ответили в отношении "обоснованности" мнения.
unicdima написав:сайт Countrymeters который она использует дает не реальные, а прогнозные цифры.
ЛАД написав:Ну вот сколько можно? Сами говорите, что уже писали об этой банкирше и Вам уже отвечали, что её ссылки на кантриметерс это чушь. Вы опять... О юристе надо писать подробнее. Будет время и желание, может, напишу позже.
А сколько раз вам нужно повторять о разнице между юридическим фактом, который подлежит доказыванию и может быть доказан надлежащими и допустимыми доказательствами, и оценочным суждением журналиста, которое может не полностью соответствовать и даже не соответствовать фактическим обстоятельствам, и содержать в себе гиперболизм, аллегорию, а поэтому не подлежит доказыванию? Кстати, тут один "коронавирусист" даже чистосердечно признался, что его комментарий основан на данных расследования журналиста из Бергамо и для весомости своих "аргументов" еще и на его Твиттер сослался! Поэтому, я уже не был удивлен, когда мэр одного из украинских городов, вводя неконституционные ограничения прав и свобод граждан на период "карантина", призывал смотреть видеокадры из Италии, поскольку он даже не изучал теорию государственного управления, не говоря уже о наличии у него практики в этой сфере. В результате получилось так, как в анекдоте про генерала, который если бежит в мирное время, то вызывает смех, а если в военное время, то панику. Кроме того, даже медицинский тест на коронавирус подтверждает лишь диагноз болезни для ее лечения, который тоже может быть ошибочным, а вот юридический факт этого заболевания может быть установлен надлежащим и допустимым доказыванием, например, судебно-медицинской экспертизой. Вместе с тем, даже вывод судебно-медицинской экспертизы не является обязательным для суда, именно который в своем решении устанавливает наличие юридического факта. Поэтому может быть не стоит писать о юристе, в том числе, поподробнее, не будучи им, что может вызвать, в лучшем случае, удивление, а, в худшем случае, способствовать нагнетанию паники, поскольку на этой почве уже есть суициды. Тем более, что пока тут многие тратят свое драгоценное время на обсуждение проблемы коронавируса, которая уже привела к нарушениям конституционных прав и свобод человека, чем фактически содействуют продолжению этих нарушений, юристы принимают меры по защите этих прав и свобод. КАЖДОМУ СВОЕ, а именно КЕСАРЕВО - КЕСАРЮ, А БОГОВО - БОГУ.
Транспорт ходит утром и вечером, но по спец.пропускам. Чё и как там со спец.пропусками - не знаю, не интересовался. Много народу передвигается на велосипедах, электросамокатах, моно-колёсах. Авто, по умолчанию. АЗС работают.
Продуктовые рынки работают. Вход в масках, кое-где продавцы предлагают покупателям одноразовые перчатки, чтобы набрать товар.
Транспорт до дач не ходит Но у кого есть авто, те на дачах-огородах, не шашлыки, копается-садится
Как-то так
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 11 кві, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой