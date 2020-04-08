Додано: Суб 11 кві, 2020 18:16

adeges написав: Вам уже несколько раз ответили в отношении "обоснованности" мнения. Вам уже несколько раз ответили в отношении "обоснованности" мнения.

unicdima написав: сайт Countrymeters который она использует дает не реальные, а прогнозные цифры. сайт Countrymeters который она использует дает не реальные, а прогнозные цифры.

ЛАД написав: Ну вот сколько можно?

Сами говорите, что уже писали об этой банкирше и Вам уже отвечали, что её ссылки на кантриметерс это чушь. Вы опять...

О юристе надо писать подробнее. Будет время и желание, может, напишу позже. Ну вот сколько можно?Сами говорите, что уже писали об этой банкирше и Вам уже отвечали, что её ссылки на кантриметерс это чушь. Вы опять...О юристе надо писать подробнее. Будет время и желание, может, напишу позже.

А сколько раз вам нужно повторять о разнице между, который подлежит доказыванию и может быть доказан надлежащими и допустимыми доказательствами, и, которое может не полностью соответствовать и даже не соответствовать фактическим обстоятельствам, и содержать в себе гиперболизм, аллегорию, а поэтому не подлежит доказыванию?Кстати, тут один "коронавирусист" даже чистосердечно признался, что его комментарий основан на данных расследования журналиста из Бергамо и для весомости своих "аргументов" еще и на его Твиттер сослался!Поэтому, я уже не был удивлен, когда мэр одного из украинских городов, вводя неконституционные ограничения прав и свобод граждан на период "карантина", призывал смотреть, поскольку он даже не изучал теорию государственного управления, не говоря уже о наличии у него практики в этой сфере.В результате получилось так, какКроме того, даже медицинский тест на коронавирус подтверждает лишь, который тоже может быть, а вотэтого заболевания может быть установлен надлежащим и допустимым доказыванием, например,Вместе с тем, даже вывод судебно-медицинской экспертизы не является обязательным для суда, именно который в своем решении устанавливает наличиеПоэтому может быть не стоит писать о юристе, в том числе, поподробнее, не будучи им, что может вызвать, в лучшем случае, удивление, а, в худшем случае, способствовать нагнетанию паники, поскольку на этой почве уже есть суициды. Тем более, что пока тут многие тратят свое драгоценное время на обсуждение проблемы коронавируса, которая уже привела к нарушениям конституционных прав и свобод человека, чем фактически содействуют продолжению этих нарушений, юристы принимают меры по защите этих прав и свобод.