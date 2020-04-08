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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 881882883884>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 168
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
34
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
32
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:13

как я и писал...

Турецкие официальные лица заявили, что Турция добилась значительных успехов в лечении пациентов с коронавирусами на ранних стадиях заболевания спорным препаратом против малярии гидроксихлорохином.
«Турция накопила миллион единиц из них до того, как в стране появился первый случай заболевания», - заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа во вторник вечером в прямом эфире, не указав название препарата.
Высокопоставленный турецкий чиновник со знанием запасов сказал «Ближнему Востоку», что это был гидроксихлорохин и что он продавался под торговой маркой Plaquenil. Министр здравоохранения напомнил зрителям, что одной из фундаментальных особенностей этой болезни является инфекция легких. «Мы считаем, что начало раннего лечения [этим препаратом] сыграло большую роль в снижении уровня легочной инфекции среди пациентов», - сказал он. Турецкий чиновник сообщил МЭ , что препарат эффективен против пневмонии, которая рассматривается в качестве одной из ведущих причин смерти коронавируса пациентов.
Большинство пациентов, которых направляют в реанимацию или которым вводят вентиляторы, находятся там, потому что у них развилась пневмония.
«Министр, вместо того чтобы обосновывать важность самого препарата, указал на пользу использования препарата на ранних стадиях, прежде чем пациент станет серьезно болен», - сказал чиновник.
Статистические данные, опубликованные министерством здравоохранения Турции во вторник, показали, что с момента начала лечения новые случаи заболевания легких среди пациентов с коронавирусом значительно сократились.
По словам Коча, в больницах Турции было достаточно запасов препарата, и что страна находится в лучшем состоянии, чем многие западные страны.
«Наши отделения интенсивной терапии используются только на 62%. Даже использование вместимости кровати не достигло 50 процентов », - сказал он.
https://www.middleeasteye.net/news/coro ... t-progress
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:16

  adeges написав:Вам уже несколько раз ответили в отношении "обоснованности" мнения.

  unicdima написав:сайт Countrymeters который она использует дает не реальные, а прогнозные цифры.

  ЛАД написав:Ну вот сколько можно?
Сами говорите, что уже писали об этой банкирше и Вам уже отвечали, что её ссылки на кантриметерс это чушь. Вы опять...
О юристе надо писать подробнее. Будет время и желание, может, напишу позже.

А сколько раз вам нужно повторять о разнице между юридическим фактом, который подлежит доказыванию и может быть доказан надлежащими и допустимыми доказательствами, и оценочным суждением журналиста, которое может не полностью соответствовать и даже не соответствовать фактическим обстоятельствам, и содержать в себе гиперболизм, аллегорию, а поэтому не подлежит доказыванию?
Кстати, тут один "коронавирусист" даже чистосердечно признался, что его комментарий основан на данных расследования журналиста из Бергамо и для весомости своих "аргументов" еще и на его Твиттер сослался!
Поэтому, я уже не был удивлен, когда мэр одного из украинских городов, вводя неконституционные ограничения прав и свобод граждан на период "карантина", призывал смотреть видеокадры из Италии, поскольку он даже не изучал теорию государственного управления, не говоря уже о наличии у него практики в этой сфере.
В результате получилось так, как в анекдоте про генерала, который если бежит в мирное время, то вызывает смех, а если в военное время, то панику.
Кроме того, даже медицинский тест на коронавирус подтверждает лишь диагноз болезни для ее лечения, который тоже может быть ошибочным, а вот юридический факт этого заболевания может быть установлен надлежащим и допустимым доказыванием, например, судебно-медицинской экспертизой.
Вместе с тем, даже вывод судебно-медицинской экспертизы не является обязательным для суда, именно который в своем решении устанавливает наличие юридического факта.
Поэтому может быть не стоит писать о юристе, в том числе, поподробнее, не будучи им, что может вызвать, в лучшем случае, удивление, а, в худшем случае, способствовать нагнетанию паники, поскольку на этой почве уже есть суициды. Тем более, что пока тут многие тратят свое драгоценное время на обсуждение проблемы коронавируса, которая уже привела к нарушениям конституционных прав и свобод человека, чем фактически содействуют продолжению этих нарушений, юристы принимают меры по защите этих прав и свобод.
КАЖДОМУ СВОЕ, а именно КЕСАРЕВО - КЕСАРЮ, А БОГОВО - БОГУ.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:40

  Civis написав:Фсё, заповедника не будет:

"Два случая зафиксированы в Вознесенском районе Николаевской области. Эти два человека вернулись из Польши" - сказал Ляшко.

Вот почему они так волновались из-за нулевых показателей :) :

"Поэтому не советую ехать в Николаевскую область праздновать Пасху" – сказал Ляшко.

Кашель Лаврова
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:50

  Igneus написав:КАЖДОМУ СВОЕ, а именно КЕСАРЕВО - КЕСАРЮ, А БОГОВО - БОГУ.


воистину глаголешь.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:57

  dima_beleb написав:а чего вы удивляетесь?!
уже есть такие случаи.
вот пример
https://youtu.be/cC6h3M49rXU?t=579

С практически таким же трафиком как при пассажирообороте?
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вести с полей. Чернигов.

Вообщем-то, без особых изменений.

Транспорт ходит утром и вечером, но по спец.пропускам. Чё и как там со спец.пропусками - не знаю, не интересовался.
Много народу передвигается на велосипедах, электросамокатах, моно-колёсах.
Авто, по умолчанию. АЗС работают.

Продуктовые рынки работают. Вход в масках, кое-где продавцы предлагают покупателям одноразовые перчатки, чтобы набрать товар.

Транспорт до дач не ходит
Но у кого есть авто, те на дачах-огородах, не шашлыки, копается-садится

Как-то так
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 11 кві, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коронавирус успел мутировать в три разных штамма
https://focus.ua/world/453618-koronavirus_uspel_mutirovat_v_tri_raznykh_vida__uchenye
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Zebra написав:Нет никакой эпидемии/пандемии и нет никакого карантина.
Пассажирские самолеты как летали, так и летают.
https://www.flightradar24.com
Всякие бизнес-джеты летают свободно и в карантин, вот только это совсем не массовый транспорт
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:35

vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:37

  proftpd66 написав:
  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:Похоже, что первая смерть от "карантина", а не от вируса


Шарік недавно казав, що соросятам дана команда "фас" на рюкзакяна, так що запасаємся попкорном.


Кто такие соросята?


flyman не по детски грузит в каждом посте..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Суб 11 кві, 2020 19:56, всього редагувалось 4 разів.
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