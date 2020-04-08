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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 881882883884

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 168
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
34
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
32
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

safonovstanislav написав:
  varlo написав:Вакцина от коронавируса может быть готова уже в сентябре текущего года.

Парацетамол придумали более 50 лет назад, в аптеках его нет. Вакцину придумают в сентябре, в аптеках её не будет. Какой толк от лекарств, которые невозможно купить? Какой смысл надеятся на то, что будет недоступно рядовому человеку? Разве что порадуетесь, что вакцина спасла какого-нибудь президента или олигарха
Может в Запорожье пропали, я покупал тот же солпадеин с парацетамолом, в наличии есть
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:41

https://www.youtube.com/watch?v=TOPRAzx_25I
ЧТО ЛУКАШЕНКО ЗАМАЛЧИВАЮТ О КОРОНАВИРУСЕ В БЕЛАРУСИ?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Раньше у мне все чего-то не хватало что бы заняться экстремальными видами спорта, но балгодаря Кабинету Министров Украины , экстремальный спорт стал доступен каждому ! тут тебе и адреналин и все как положено ! достаточно просто выйти в парк и сесть на лавочку :wink: :idea:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
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  shapo написав:https://www.youtube.com/watch?v=TOPRAzx_25I
ЧТО ЛУКАШЕНКО ЗАМАЛЧИВАЮТ О КОРОНАВИРУСЕ В БЕЛАРУСИ?

А ты писать умеешь без ошибок ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:51

  Faceless написав:
safonovstanislav написав:
  varlo написав:Вакцина от коронавируса может быть готова уже в сентябре текущего года.

Парацетамол придумали более 50 лет назад, в аптеках его нет. Вакцину придумают в сентябре, в аптеках её не будет. Какой толк от лекарств, которые невозможно купить? Какой смысл надеятся на то, что будет недоступно рядовому человеку? Разве что порадуетесь, что вакцина спасла какого-нибудь президента или олигарха
Может в Запорожье пропали, я покупал тот же солпадеин с парацетамолом, в наличии есть

где то неделю назад брал в Запорожье парацетамол гривень по 15...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну и шик и блеск Доктор Комаровский молодец !
https://www.youtube.com/watch?v=Xg9XQCQV1bY

Внимание вопрос что не так в последним видео доктора Комаровского что он сказал сделал не так ? подумайте 30 секунд и посмотрите подсказку ниже ......
.....
....
.....
....
....
....
Подсказка что ему 34000 грн ? это как вам 34 ?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF

для совсем ленивых
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 березня 2020 р. № 211
Київ
...2. Заборонити до 24 квітня 2020 р.:
5) відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності;...
Прем'єр-міністр України Д.ШМИГАЛЬ взял и грубо нарушил конституцию
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 ... 0%B2%D1%80

в этом постановлении что не предложение то грубое нарушение закона !

ну и немного моего видения ситуации для знающих англицкий
https://youtu.be/3Ip1irYWXck ,а не знающие могут гуглить перевод текста :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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