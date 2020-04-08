Додано: Суб 11 кві, 2020 21:02

dima_beleb написав: а кто вам мешает вместо парацитамола купить аспирин (Ацетилсалициловая кислота)? а кто вам мешает вместо парацитамола купить аспирин (Ацетилсалициловая кислота)?

С аспирином не совсем понятно: повсеместно настоятельно рекомендуют использовать парацетамол для сбивания температуры при ковиде (несмотря на то, что парацетамол крайне токсичен для печени в случае передоза).При этом настоятельно не рекомендуют использовать ибупрофен - мол, может вызвать тяжелое протекание болезни.Так вот, аспирин, если я правильно понял (не имея медицинского образования), близок по механизму действия к ибупрофену и теоретически может навредить в случае ковида.В любом случае, рекомендаций применять аспирин я не встречал - все кивают на парацетамол.Парацетамол часто является действующим веществом в разного рода модных противопростудных питьевых смесях. Я обычно температуру сбиваю при ОРВИ Фармацитроном - одна из таких смесей на базе парацетамола.Только не усердствуйте с ним (с парацетамолом) - лучше больше 1,5 - 2 грамм в сутки этого вещества не принимать (предельная доза - 3-4 грамма для взрослого в сутки, но я бы не рисковал, чтобы печень не отвалилась). И с алкоголем его нельзя совмещать.