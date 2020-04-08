RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 882883884885>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 168
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
34
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
32
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

safonovstanislav написав:
  varlo написав:Вакцина от коронавируса может быть готова уже в сентябре текущего года.

Парацетамол придумали более 50 лет назад, в аптеках его нет. Вакцину придумают в сентябре, в аптеках её не будет. Какой толк от лекарств, которые невозможно купить? Какой смысл надеятся на то, что будет недоступно рядовому человеку? Разве что порадуетесь, что вакцина спасла какого-нибудь президента или олигарха
Может в Запорожье пропали, я покупал тот же солпадеин с парацетамолом, в наличии есть
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26836
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1147 раз.
Подякували: 6397 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:41

https://www.youtube.com/watch?v=TOPRAzx_25I
ЧТО ЛУКАШЕНКО ЗАМАЛЧИВАЮТ О КОРОНАВИРУСЕ В БЕЛАРУСИ?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3227
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Раньше у мне все чего-то не хватало что бы заняться экстремальными видами спорта, но балгодаря Кабинету Министров Украины , экстремальный спорт стал доступен каждому ! тут тебе и адреналин и все как положено ! достаточно просто выйти в парк и сесть на лавочку :wink: :idea:
Востаннє редагувалось yama в Суб 11 кві, 2020 20:47, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
Повідомлень: 2182
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4133 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:51

  Faceless написав:
safonovstanislav написав:
  varlo написав:Вакцина от коронавируса может быть готова уже в сентябре текущего года.

Парацетамол придумали более 50 лет назад, в аптеках его нет. Вакцину придумают в сентябре, в аптеках её не будет. Какой толк от лекарств, которые невозможно купить? Какой смысл надеятся на то, что будет недоступно рядовому человеку? Разве что порадуетесь, что вакцина спасла какого-нибудь президента или олигарха
Может в Запорожье пропали, я покупал тот же солпадеин с парацетамолом, в наличии есть

где то неделю назад брал в Запорожье парацетамол гривень по 15...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6264
З нами з: 20.11.08
Подякував: 97 раз.
Подякували: 1559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну и шик и блеск Доктор Комаровский молодец !
https://www.youtube.com/watch?v=Xg9XQCQV1bY

Внимание вопрос что не так в последним видео доктора Комаровского что он сказал сделал не так ? подумайте 30 секунд и посмотрите подсказку ниже ......
.....
....
.....
....
....
....
Подсказка что ему 34000 грн ? это как вам 34 ?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF

для совсем ленивых
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 березня 2020 р. № 211
Київ
...2. Заборонити до 24 квітня 2020 р.:
5) відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності;...
Прем'єр-міністр України Д.ШМИГАЛЬ взял и грубо нарушил конституцию
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 ... 0%B2%D1%80

в этом постановлении что не предложение то грубое нарушение закона !

ну и немного моего видения ситуации для знающих англицкий
https://youtu.be/3Ip1irYWXck ,а не знающие могут гуглить перевод текста :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
Повідомлень: 2182
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4133 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 20:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Внимание вопрос что не так в последним видео доктора Комаровского что он сказал сделал не так ? подумайте 30 секунд и посмотрите подсказку ниже ......

В одном из предпоследних видео он объяснил, что находится достаточно далеко за городом в лесу. Леса в список запретов не попали.
От себя добавлю, что в прибрежную зону, по крайней мере в терминах водоохраны, он не залез.

А к этому он добавил, что у него настолько проходимая машина, что позволяет заехать в места труднодоступные.

Ему штраф не грозит.
А троллит он знатно :)

А вот с образностью он перебарщивает. Теперь же кто-то обязательно начнет капать мочу в нос :)

ЗЫ Интересно, этого оштрафуют за отсутствие маски?
https://korrespondent.net/city/kiev/4216345-v-kyeve-polytsyia-zaderzhala-holoho-muzhchynu
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4824
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2438 раз.
Подякували: 5696 раз.
 
Профіль
8
5
10
1
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 20:57

а мы ещё неплохо живём, по сравнению с Америкой-
автоочереди за бесплатной едой:
https://www.expressnews.com/news/local/ ... 189948.php
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6264
З нами з: 20.11.08
Подякував: 97 раз.
Подякували: 1559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  dima_beleb написав:а кто вам мешает вместо парацитамола купить аспирин (Ацетилсалициловая кислота)?


С аспирином не совсем понятно: повсеместно настоятельно рекомендуют использовать парацетамол для сбивания температуры при ковиде (несмотря на то, что парацетамол крайне токсичен для печени в случае передоза).

При этом настоятельно не рекомендуют использовать ибупрофен - мол, может вызвать тяжелое протекание болезни.

Так вот, аспирин, если я правильно понял (не имея медицинского образования), близок по механизму действия к ибупрофену и теоретически может навредить в случае ковида.

В любом случае, рекомендаций применять аспирин я не встречал - все кивают на парацетамол.

Парацетамол часто является действующим веществом в разного рода модных противопростудных питьевых смесях. Я обычно температуру сбиваю при ОРВИ Фармацитроном - одна из таких смесей на базе парацетамола.

Только не усердствуйте с ним (с парацетамолом) - лучше больше 1,5 - 2 грамм в сутки этого вещества не принимать (предельная доза - 3-4 грамма для взрослого в сутки, но я бы не рисковал, чтобы печень не отвалилась). И с алкоголем его нельзя совмещать.
Civis
 
Повідомлень: 156
З нами з: 08.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:05

механизм действия вируса:
1 вирус проникает в клетки лёгких через рецепторы ACE2 и начинает размножаться,
2 параллельно вирус проникает в Т-лимфоциты через белок-спайк CD147
3 Т-лимфоциты начинают пожирать инфицированые клетки лёгких
чем позже начать лечение, тем больше наплодится вируса в лёгких и тем больше Т-лимфоциты сожрут клеток лёгких - это самоедство...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6264
З нами з: 20.11.08
Подякував: 97 раз.
Подякували: 1559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:09

  edvardd написав:а мы ещё неплохо живём, по сравнению с Америкой-
автоочереди за бесплатной едой:
https://www.expressnews.com/news/local/ ... 189948.php

Была бы у нас бесплатная еда - были бы и очереди
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11042
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6714 раз.
Подякували: 2969 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 882883884885>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: сірий і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1541062
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (351)
11.04.2020 21:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.