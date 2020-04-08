varlo написав:Вакцина от коронавируса может быть готова уже в сентябре текущего года.
Парацетамол придумали более 50 лет назад, в аптеках его нет. Вакцину придумают в сентябре, в аптеках её не будет. Какой толк от лекарств, которые невозможно купить? Какой смысл надеятся на то, что будет недоступно рядовому человеку? Разве что порадуетесь, что вакцина спасла какого-нибудь президента или олигарха
Может в Запорожье пропали, я покупал тот же солпадеин с парацетамолом, в наличии есть
Раньше у мне все чего-то не хватало что бы заняться экстремальными видами спорта, но балгодаря Кабинету Министров Украины , экстремальный спорт стал доступен каждому ! тут тебе и адреналин и все как положено ! достаточно просто выйти в парк и сесть на лавочку
Востаннє редагувалось yama в Суб 11 кві, 2020 20:47, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ? Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
varlo написав:Вакцина от коронавируса может быть готова уже в сентябре текущего года.
Парацетамол придумали более 50 лет назад, в аптеках его нет. Вакцину придумают в сентябре, в аптеках её не будет. Какой толк от лекарств, которые невозможно купить? Какой смысл надеятся на то, что будет недоступно рядовому человеку? Разве что порадуетесь, что вакцина спасла какого-нибудь президента или олигарха
Может в Запорожье пропали, я покупал тот же солпадеин с парацетамолом, в наличии есть
где то неделю назад брал в Запорожье парацетамол гривень по 15...
Внимание вопрос что не так в последним видео доктора Комаровского что он сказал сделал не так ? подумайте 30 секунд и посмотрите подсказку ниже ...... ..... .... ..... .... .... .... Подсказка что ему 34000 грн ? это как вам 34 ? https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
для совсем ленивых КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 11 березня 2020 р. № 211 Київ
...2. Заборонити до 24 квітня 2020 р.: 5) відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності;...
Прем'єр-міністр України Д.ШМИГАЛЬ взял и грубо нарушил конституцию
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
yama написав:Внимание вопрос что не так в последним видео доктора Комаровского что он сказал сделал не так ? подумайте 30 секунд и посмотрите подсказку ниже ......
В одном из предпоследних видео он объяснил, что находится достаточно далеко за городом в лесу. Леса в список запретов не попали. От себя добавлю, что в прибрежную зону, по крайней мере в терминах водоохраны, он не залез.
А к этому он добавил, что у него настолько проходимая машина, что позволяет заехать в места труднодоступные.
Ему штраф не грозит. А троллит он знатно
А вот с образностью он перебарщивает. Теперь же кто-то обязательно начнет капать мочу в нос
dima_beleb написав:а кто вам мешает вместо парацитамола купить аспирин (Ацетилсалициловая кислота)?
С аспирином не совсем понятно: повсеместно настоятельно рекомендуют использовать парацетамол для сбивания температуры при ковиде (несмотря на то, что парацетамол крайне токсичен для печени в случае передоза).
При этом настоятельно не рекомендуют использовать ибупрофен - мол, может вызвать тяжелое протекание болезни.
Так вот, аспирин, если я правильно понял (не имея медицинского образования), близок по механизму действия к ибупрофену и теоретически может навредить в случае ковида.
В любом случае, рекомендаций применять аспирин я не встречал - все кивают на парацетамол.
Парацетамол часто является действующим веществом в разного рода модных противопростудных питьевых смесях. Я обычно температуру сбиваю при ОРВИ Фармацитроном - одна из таких смесей на базе парацетамола.
Только не усердствуйте с ним (с парацетамолом) - лучше больше 1,5 - 2 грамм в сутки этого вещества не принимать (предельная доза - 3-4 грамма для взрослого в сутки, но я бы не рисковал, чтобы печень не отвалилась). И с алкоголем его нельзя совмещать.
механизм действия вируса: 1 вирус проникает в клетки лёгких через рецепторы ACE2 и начинает размножаться, 2 параллельно вирус проникает в Т-лимфоциты через белок-спайк CD147 3 Т-лимфоциты начинают пожирать инфицированые клетки лёгких чем позже начать лечение, тем больше наплодится вируса в лёгких и тем больше Т-лимфоциты сожрут клеток лёгких - это самоедство...