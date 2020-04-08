Додано: Суб 11 кві, 2020 21:15

Civis написав: С аспирином не совсем понятно: повсеместно настоятельно рекомендуют использовать парацетамол для сбивания температуры при ковиде (несмотря на то, что парацетамол крайне токсичен для печени в случае передоза). С аспирином не совсем понятно: повсеместно настоятельно рекомендуют использовать парацетамол для сбивания температуры при ковиде (несмотря на то, что парацетамол крайне токсичен для печени в случае передоза).

Аспирин в качестве жаропонижающего средства в дозировке 400-500 мг в принципе давно утратил свою актуальность, хотя у нас его относительно массово еще кушают. В основном в мире аспирин применяют как кардио лекарство в качестве антитромбического средства для людей, имеющих сердечно сосудистые проблемы, обычно в дозировке 100 мг, часто в специальной кишечно растворимой оболочке, чтобы таблетка растворилась только в кишечнике, но не дай Бог не в желудке, как знаменитый Аспирин Кардио от Байер, или наш дешевый кардиомагнил куда добавляют магний, который нейтрализует воздействие аспирина на желудок.Основная причина - побочные эффекты, особенно на желудок.Если вы попьете аспирин в дозировке 500 мг несколько раз в день например неделю, а при коронавирусе это обычно, то вам как минимум обеспечен гастрит, в лучшем случае.