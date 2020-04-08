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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 883884885886887>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 168
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
34
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
32
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:10

  Faceless написав:
Zebra написав:Нет никакой эпидемии/пандемии и нет никакого карантина.
Пассажирские самолеты как летали, так и летают.
https://www.flightradar24.com
Всякие бизнес-джеты летают свободно и в карантин, вот только это совсем не массовый транспорт

Faceless, стоит подвести "мышку" на самолет и нажать на него, то можно узнать его тип. Например, сейчас из Парижа в Дубай летит Boeing 777, а из Франкфурта в Доху летит Airbus A350. Это же пассажирские самолеты, причем, в зависимости от модели, они могут вмещать до 550 пассажиров. Посмотрите, сколько их сейчас над Европой, особенно западной, и станет понятно, что там нормально функционирует пассажирское авиасообщение.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:15

  Civis написав:С аспирином не совсем понятно: повсеместно настоятельно рекомендуют использовать парацетамол для сбивания температуры при ковиде (несмотря на то, что парацетамол крайне токсичен для печени в случае передоза).


Аспирин в качестве жаропонижающего средства в дозировке 400-500 мг в принципе давно утратил свою актуальность, хотя у нас его относительно массово еще кушают. В основном в мире аспирин применяют как кардио лекарство в качестве антитромбического средства для людей, имеющих сердечно сосудистые проблемы, обычно в дозировке 100 мг, часто в специальной кишечно растворимой оболочке, чтобы таблетка растворилась только в кишечнике, но не дай Бог не в желудке, как знаменитый Аспирин Кардио от Байер, или наш дешевый кардиомагнил куда добавляют магний, который нейтрализует воздействие аспирина на желудок.
Основная причина - побочные эффекты, особенно на желудок.
Если вы попьете аспирин в дозировке 500 мг несколько раз в день например неделю, а при коронавирусе это обычно, то вам как минимум обеспечен гастрит, в лучшем случае.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Решение местных властей о временном запрете гражданам выходить из дома в определенное время суток являются рекомендательными и не имеет приказного характера. Об этом сообщает пресс-служба МВД в субботу, 11 апреля.

Как известно, накануне комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской, Закарпатской, Волынской, Черновицкой и Киевской областей приняли решение об ограничении передвижения жителей с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля. Такие же меры ввели в некоторых городах в Херсонской области.

"Это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен лишь при условии введения правового режима чрезвычайного положения", – отметили в МВД.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення
у меня на районе
карантин говорите?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:56

Ховаемось
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https://youtu.be/mBNGCI6ZPoY?t=912
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  unicdima написав:у меня на районе
карантин говорите?


Да, с попами нужно поработать государству (в первую очередь с попским начальством).

Нетаньяху своих хасидов, которые забили на карантин и выперлись в Пейсах, водометами гоняет. Папа Римский в одиночку на площади св. Петра службы проводит.

Наши же, блин, попы, причастие проводят - с одной ложечки и чаши всю толпу, еще и с целованием культовых предметов. Мало им живого примера Киево-Печерской лавры?
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:06

  Civis написав:
  unicdima написав:у меня на районе
карантин говорите?


Да, с попами нужно поработать государству (в первую очередь с попским начальством).

Нетаньяху своих хасидов, которые забили на карантин и выперлись в Пейсах, водометами гоняет. Папа Римский в одиночку на площади св. Петра службы проводит.

Наши же, блин, попы, причастие проводят - с одной ложечки и чаши всю толпу, еще и с целованием культовых предметов. Мало им живого примера Киево-Печерской лавры?


Наши то МП??
В нас тільки онлайн. Церкви закрили.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:09

  Ethereum написав:Наши то МП??
В нас тільки онлайн. Церкви закрили.


"Наши" - те, что обслуживают наших граждан, независимо от конфессии. Да хоть Свидетели Иеговы - осторожность нужно соблюдать.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:11

  Civis написав:
  Ethereum написав:Наши то МП??
В нас тільки онлайн. Церкви закрили.


"Наши" - те, что обслуживают наших граждан, независимо от конфессии. Да хоть Свидетели Иеговы - осторожность нужно соблюдать.

На Западной Украине МП популярен не менее КП
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:13

  Вкладчик1234 написав:
  Civis написав:
  Ethereum написав:Наши то МП??
В нас тільки онлайн. Церкви закрили.


"Наши" - те, что обслуживают наших граждан, независимо от конфессии. Да хоть Свидетели Иеговы - осторожность нужно соблюдать.

На Западной Украине МП популярен не менее КП


Вирусу все равно, кого заражать. Если кто-то рассчитывает на свою особую "правоверность", его ждет большое разочарование.
Civis
 
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