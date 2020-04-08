Zebra написав:Нет никакой эпидемии/пандемии и нет никакого карантина. Пассажирские самолеты как летали, так и летают. https://www.flightradar24.com
Всякие бизнес-джеты летают свободно и в карантин, вот только это совсем не массовый транспорт
Faceless, стоит подвести "мышку" на самолет и нажать на него, то можно узнать его тип. Например, сейчас из Парижа в Дубай летит Boeing 777, а из Франкфурта в Доху летит Airbus A350. Это же пассажирские самолеты, причем, в зависимости от модели, они могут вмещать до 550 пассажиров. Посмотрите, сколько их сейчас над Европой, особенно западной, и станет понятно, что там нормально функционирует пассажирское авиасообщение.
Civis написав:С аспирином не совсем понятно: повсеместно настоятельно рекомендуют использовать парацетамол для сбивания температуры при ковиде (несмотря на то, что парацетамол крайне токсичен для печени в случае передоза).
Аспирин в качестве жаропонижающего средства в дозировке 400-500 мг в принципе давно утратил свою актуальность, хотя у нас его относительно массово еще кушают. В основном в мире аспирин применяют как кардио лекарство в качестве антитромбического средства для людей, имеющих сердечно сосудистые проблемы, обычно в дозировке 100 мг, часто в специальной кишечно растворимой оболочке, чтобы таблетка растворилась только в кишечнике, но не дай Бог не в желудке, как знаменитый Аспирин Кардио от Байер, или наш дешевый кардиомагнил куда добавляют магний, который нейтрализует воздействие аспирина на желудок. Основная причина - побочные эффекты, особенно на желудок. Если вы попьете аспирин в дозировке 500 мг несколько раз в день например неделю, а при коронавирусе это обычно, то вам как минимум обеспечен гастрит, в лучшем случае.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Решение местных властей о временном запрете гражданам выходить из дома в определенное время суток являются рекомендательными и не имеет приказного характера. Об этом сообщает пресс-служба МВД в субботу, 11 апреля.
Как известно, накануне комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской, Закарпатской, Волынской, Черновицкой и Киевской областей приняли решение об ограничении передвижения жителей с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля. Такие же меры ввели в некоторых городах в Херсонской области.
"Это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен лишь при условии введения правового режима чрезвычайного положения", – отметили в МВД.