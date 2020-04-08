Додано: Суб 11 кві, 2020 22:15

Тут разместили комментарий с голым мужиком около дома и риторически спрашивали, что ему будет за то, что онХотя этот комментарий был позже удален, но я отвечу, что если этот мужик обратится к нормальному юристу, то ему ничего не будет.Так, согласно практике применения пункта 2 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, а именно, относится к уголовной части этой Конвенции. Поэтому голый мужик считается невиновным в совершении правонарушения, пока его вину не будет доведено в суде на основанииАналогичное требование содержится и в статье 62 Конституции Украины.Например, по статье 19 Конституции Украины правовой порядок в Украине базируется на основах, что никто не обязан делать то, что не предусмотрено законодательством.Обязанность носить маски была введена постановлением Кабмина от 11 марта 2020 года № 211:Однако, принимая это постановление, Кабмин забыл о разнице между, поскольку только в условияхможно вводить некоторые ограничения конституционных прав и свобод человека (статья 64 Конституции).При этом,вводится не постановлением Кабмина, а указом Президента Украины, который утверждается Верховным Советом Украины (статья 85 Конституции).Кстати, что касается четкости и предсказуемости постановления Кабмина№ 211, то следует обратить внимание на то, что, прежде всего, Кабмин даже не определился с его названием, поскольку уже дважды его изменял.Кроме того, в этом постановлении вообще не указано, а что-же такое, в котором нужно носитьКогда в нормативно-правовом акте нет определения какого-либо термина, то делается ссылка на другой нормативно-правовой акт, где это определение есть. Однако в постановлении Кабмина нет даже ссылки, например, на Закон Украины «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», где есть определение терминаНаконец, если мужик выберет себе продвинутого юриста, который еще и практикует в Евросуде, то отсутствие у него маски может закончится для государства по аналогии с делом